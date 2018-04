Додано: Сер 18 кві, 2018 10:38

zahar_ написав: БУИТ ДАРАЖАТЬ? http://abcnews.com.ua/ru/analytics/v-20 ... on-brendov

Арендные ставки в торговых центрах Киева будут расти в течение года БУИТ ДАРАЖАТЬ?



шото бигора не видно с его дежурной отмазкой про то шо речь идет тока об "островках" с ювелиркой и торговых местах возле кассовой зоны и входной группы)

ритейл идет в рост - а это значит шо доходы пересичных тоже растут

