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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 885886887888

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 753
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
13
Зручна локація
21%
161
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
58
Раціональне планування та метраж
16%
118
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
141
Якість будівництва
15%
115
Всього голосів : 753
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 10:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Бути матір'ю одиначкою в Україні вигідно, а "розвинена система соціального захисту в Україні просто стимулює людей офіційно не вступати до шлюбу".

Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева, додавши, що кількість самотніх матерів з 2000 року збільшилася в 22 рази.

"Проблема полягає в тому, що ми створили такий соціальний механізм, який призводить до того, що людям сьогодні просто невигідно реєструвати шлюб. Тоді при призначенні субсидії ти можеш уникнути обліку своїх доходів, якщо у тебе немає чоловіка - ти отримуєш допомогу як мати-одиначка , ти отримуєш державну соціальну допомогу, малозабезпеченість. Сама наша система соціального захисту, як це не страшно звучить, стимулює людей не вступати до шлюбу", - заявив Рева.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 10:25

БУИТ ДАРАЖАТЬ? http://abcnews.com.ua/ru/analytics/v-20 ... on-brendov
Арендные ставки в торговых центрах Киева будут расти в течение года
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 10:28

  Tribeca написав:
У меня есть знакомый. Очень умный. Долларовый миллионер, уже давно.
Ему 68. Не бухает, не курит. Диабет, гипертония+куча сопутствующих заболеваний.

Реально последние годы похож на развалину.

Купил новый Рендж за овер 120куе. Спрашиваю: зачем тебе? По девкам ездить? (Подкалываю его).

Он говорит: чуствую что мне недолго осталось, а у гроба карманов нет. Наследники пусть сами себе заработают, а я давно хотел - буду ездить и получать удовольствие, сколько мне там осталось - может год, может три.

Я после этого разговора многое в жизни пересмотрел. Генетика есть генетика, и даже ведя здоровый образ жизни никто ни от чего не застрахован, особенно в нашей стране мужчины за 50, ну а за 60 - уж точно.

Я не говорю что нужно ползти на кладбище, но и строить планы что "через 40 лет фасад Круши попортится" - глупо.

Кстати, жить там через пару десятков лет будут не цигане, а те же, кто живет и сейчас: продавщица в бутике, семья офисного планктона, врач (из не очень богатых) и т.д. Словом, обычные люды, не из рожевоокулярного бункера.

Я уже приводил в пример хрущ, который уже второе поколение моих родичей кормит (аренда).

Да, бедненько, но бездельничают и в голодные обмороки не падают.

А то что через 20-30 лет аренда упадет/вырастет по сравнению со среднерыночной - это вилами по воде писано. Главное что-бы она была и ее хватало на сиделку и кашку, и на необходимые медикаменты.


Шановна Наталя Иванивна, с вашим полетом фантазии грех транжирить время на катание постов на форуме под видом дяди.
Имеет смысл попробовать себя в писательском мастерстве - есть шанс отрымання гонорарив
за книжки, а там может и конкуренцию Дарье Донцовой составите.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 10:31

  vladimir07 написав:
  Tribeca написав:
У меня есть знакомый. Очень умный. Долларовый миллионер, уже давно.
Ему 68. Не бухает, не курит. Диабет, гипертония+куча сопутствующих заболеваний.

Реально последние годы похож на развалину.

Купил новый Рендж за овер 120куе. Спрашиваю: зачем тебе? По девкам ездить? (Подкалываю его).

Он говорит: чуствую что мне недолго осталось, а у гроба карманов нет. Наследники пусть сами себе заработают, а я давно хотел - буду ездить и получать удовольствие, сколько мне там осталось - может год, может три.

Я после этого разговора многое в жизни пересмотрел. Генетика есть генетика, и даже ведя здоровый образ жизни никто ни от чего не застрахован, особенно в нашей стране мужчины за 50, ну а за 60 - уж точно.

Я не говорю что нужно ползти на кладбище, но и строить планы что "через 40 лет фасад Круши попортится" - глупо.

Кстати, жить там через пару десятков лет будут не цигане, а те же, кто живет и сейчас: продавщица в бутике, семья офисного планктона, врач (из не очень богатых) и т.д. Словом, обычные люды, не из рожевоокулярного бункера.

Я уже приводил в пример хрущ, который уже второе поколение моих родичей кормит (аренда).

Да, бедненько, но бездельничают и в голодные обмороки не падают.

А то что через 20-30 лет аренда упадет/вырастет по сравнению со среднерыночной - это вилами по воде писано. Главное что-бы она была и ее хватало на сиделку и кашку, и на необходимые медикаменты.


Шановна Наталя Иванивна, с вашим полетом фантазии грех транжирить время на катание постов на форуме под видом дяди.
Имеет смысл попробовать себя в писательском мастерстве - есть шанс отрымання гонорарив
за книжки, а там может и конкуренцию Дарье Донцовой составите.

Зображення
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 10:38

  zahar_ написав:БУИТ ДАРАЖАТЬ? http://abcnews.com.ua/ru/analytics/v-20 ... on-brendov
Арендные ставки в торговых центрах Киева будут расти в течение года


шото бигора не видно с его дежурной отмазкой про то шо речь идет тока об "островках" с ювелиркой и торговых местах возле кассовой зоны и входной группы)
ритейл идет в рост - а это значит шо доходы пересичных тоже растут
но недвига - тока вниз, доо :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 10:41

позняки. начало

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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