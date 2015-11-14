Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Арендные ставки в торговых центрах Киева будут расти в течение года
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Tribeca написав: У меня есть знакомый. Очень умный. Долларовый миллионер, уже давно. Ему 68. Не бухает, не курит. Диабет, гипертония+куча сопутствующих заболеваний.
Реально последние годы похож на развалину.
Купил новый Рендж за овер 120куе. Спрашиваю: зачем тебе? По девкам ездить? (Подкалываю его).
Он говорит: чуствую что мне недолго осталось, а у гроба карманов нет. Наследники пусть сами себе заработают, а я давно хотел - буду ездить и получать удовольствие, сколько мне там осталось - может год, может три.
Я после этого разговора многое в жизни пересмотрел. Генетика есть генетика, и даже ведя здоровый образ жизни никто ни от чего не застрахован, особенно в нашей стране мужчины за 50, ну а за 60 - уж точно.
Я не говорю что нужно ползти на кладбище, но и строить планы что "через 40 лет фасад Круши попортится" - глупо.
Кстати, жить там через пару десятков лет будут не цигане, а те же, кто живет и сейчас: продавщица в бутике, семья офисного планктона, врач (из не очень богатых) и т.д. Словом, обычные люды, не из рожевоокулярного бункера.
Я уже приводил в пример хрущ, который уже второе поколение моих родичей кормит (аренда).
Да, бедненько, но бездельничают и в голодные обмороки не падают.
А то что через 20-30 лет аренда упадет/вырастет по сравнению со среднерыночной - это вилами по воде писано. Главное что-бы она была и ее хватало на сиделку и кашку, и на необходимые медикаменты.
Шановна Наталя Иванивна, с вашим полетом фантазии грех транжирить время на катание постов на форуме под видом дяди. Имеет смысл попробовать себя в писательском мастерстве - есть шанс отрымання гонорарив за книжки, а там может и конкуренцию Дарье Донцовой составите.
Tribeca написав: У меня есть знакомый. Очень умный. Долларовый миллионер, уже давно. Ему 68. Не бухает, не курит. Диабет, гипертония+куча сопутствующих заболеваний.
Реально последние годы похож на развалину.
Купил новый Рендж за овер 120куе. Спрашиваю: зачем тебе? По девкам ездить? (Подкалываю его).
Он говорит: чуствую что мне недолго осталось, а у гроба карманов нет. Наследники пусть сами себе заработают, а я давно хотел - буду ездить и получать удовольствие, сколько мне там осталось - может год, может три.
Я после этого разговора многое в жизни пересмотрел. Генетика есть генетика, и даже ведя здоровый образ жизни никто ни от чего не застрахован, особенно в нашей стране мужчины за 50, ну а за 60 - уж точно.
Я не говорю что нужно ползти на кладбище, но и строить планы что "через 40 лет фасад Круши попортится" - глупо.
Кстати, жить там через пару десятков лет будут не цигане, а те же, кто живет и сейчас: продавщица в бутике, семья офисного планктона, врач (из не очень богатых) и т.д. Словом, обычные люды, не из рожевоокулярного бункера.
Я уже приводил в пример хрущ, который уже второе поколение моих родичей кормит (аренда).
Да, бедненько, но бездельничают и в голодные обмороки не падают.
А то что через 20-30 лет аренда упадет/вырастет по сравнению со среднерыночной - это вилами по воде писано. Главное что-бы она была и ее хватало на сиделку и кашку, и на необходимые медикаменты.
Шановна Наталя Иванивна, с вашим полетом фантазии грех транжирить время на катание постов на форуме под видом дяди. Имеет смысл попробовать себя в писательском мастерстве - есть шанс отрымання гонорарив за книжки, а там может и конкуренцию Дарье Донцовой составите.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Арендные ставки в торговых центрах Киева будут расти в течение года
шото бигора не видно с его дежурной отмазкой про то шо речь идет тока об "островках" с ювелиркой и торговых местах возле кассовой зоны и входной группы) ритейл идет в рост - а это значит шо доходы пересичных тоже растут но недвига - тока вниз, доо
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Арендные ставки в торговых центрах Киева будут расти в течение года
шото бигора не видно с его дежурной отмазкой про то шо речь идет тока об "островках" с ювелиркой и торговых местах возле кассовой зоны и входной группы) ритейл идет в рост - а это значит шо доходы пересичных тоже растут но недвига - тока вниз, доо
Согласно данным консалтинговой компании CBRE Ukraine, в 2017 году ритейлеры активно поглощали свободные площади в Украине, тогда как объем нового предложения был рекордно низким
Так что оно может - "трохи попустыть" (рост) , а потом "знов спарализуе" (падение). Потому как есть мнение, что расходы у пересичных выросли больше чем доходы и по мнению аналитиков нацбанка пересичные "проедают" сбережения.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Это начало застройки МК . Ещё жив поди был праотец шаромыг Киева Поляченко. На фото приблизительно второе полугодие 2011.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_ написав:Потому как есть мнение, что расходы у пересичных выросли больше чем доходы и по мнению аналитиков нацбанка пересичные "проедают" сбережения.
а какие именно сбережения проедают пересичные? па 5? па 8? па 12? па 24? байка про "проедают сбережения" уже изрядно подванивает, захар почаще выбирайтесь в мир из своего гетто - посмотрите чем живут нормальные люди, а не вечно "проедающие свои сбережения" жители уютных клубных домов
зы: цыгане цыганами, но вы обратили внимание, сколько "иностранцев" из южных стран в городе? на крещатике и вообще в центре большинство летних столиков занято этими персонажами в сопровождении местных мальвин тоже нехилый приток бабла, кстати
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
zahar_ написав:Потому как есть мнение, что расходы у пересичных выросли больше чем доходы и по мнению аналитиков нацбанка пересичные "проедают" сбережения.
зы: цыгане цыганами, но вы обратили внимание, сколько "иностранцев" из южных стран в городе? на крещатике и вообще в центре большинство летних столиков занято этими персонажами в сопровождении местных мальвин тоже нехилый приток бабла, кстати
Может, секс туризм - "вы обратили внимание, сколько "иностранцев" из южных стран в городе? на крещатике и вообще в центре большинство летних столиков занято этими персонажами в сопровождении местных мальвин".
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.