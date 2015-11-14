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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 886887888889

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 753
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
13
Зручна локація
21%
161
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
58
Раціональне планування та метраж
16%
118
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
141
Якість будівництва
15%
115
Всього голосів : 753
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 11:18

  airmax78 написав:Как же задрали евробляхеры.


Что они сделали (вам) ?
Вообще неприятно наблюдать за тем как с каждым днем растет армия относящихся с нигилизмом к тому, что авто должно подлежать учету и в этом плане все должны быть равны.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 11:29

  kingkongovets написав:
  zahar_ написав:Потому как есть мнение, что расходы у пересичных выросли больше чем доходы и по мнению аналитиков нацбанка пересичные "проедают" сбережения.


а какие именно сбережения проедают пересичные?
па 5? па 8? па 12? па 24?
байка про "проедают сбережения" уже изрядно подванивает, захар
почаще выбирайтесь в мир из своего гетто - посмотрите чем живут нормальные люди, а не вечно "проедающие свои сбережения" жители уютных клубных домов

Информация из отчёта Нацбанка, вам подванивает. Ну-ну.
Ваша проблема в том, что ситуацию в свой "розовый бункер" вы экстраполируете на всехпересичных.
Фейслесс приводит цифры из которых получается ориентировочно полмилиона в Киеве в "белых штанах" ("жители" Киева фейслесс с зарплатой овер 15 кгрн.)
А у шаромыг покупают жилья как кот наплакал.
Зображення
Зображення
А анализ в отчёте Нацбанка охватывает все слои населения, а не только сегмент "рожевоокулярныкы".
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 11:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vladimir07 написав:неприятно наблюдать за тем как с каждым днем растет армия относящихся с нигилизмом к тому, что авто должно подлежать учету

Еще противнее наблюдать, что этот вопрос изначально не был решён на законодательном уровне. Не могут? Не хотят? или депутаты банально заняты своими делами ? Как-то можно понять защиту производителей авто при курсе 5 и 8. Но при 26 и отсутствии производства? Сначала создали проблему, теперь не хотят решить
Так же и в строительстве: сначала наклепали высоток, потом решили ограничить высотное строительство.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 11:31

  vladimir07 написав:
  airmax78 написав:Как же задрали евробляхеры.


Что они сделали (вам) ?
Вообще неприятно наблюдать за тем как с каждым днем растет армия относящихся с нигилизмом к тому, что авто должно подлежать учету и в этом плане все должны быть равны.

Они пытаясь по беспределу вымутить себе растаможку на шару, создают пробки в центре города, мешая и портя жизнь десяткам тысяч людей.
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 11:36

  Первый написав:Прохожий

А то!

По-научному подошли и к проектировке кухонь. Заявлено, что малый размер — это не жлобство, а торжество эргономики. Реально был составлен мега-талмуд, где разобрали количество движений, взмахов и прочего сферической хозяйки в кухонном вакууме для приготовления базового набора блюд. По нему были составлены планировка кухни и кухонных гарнитуров. В частности, было подсчитано, что человеку средней комплекции необходимо расстояние не менее 0,4 м между столом и стеной, чтобы встать из-за этого стола. Не возникни данная мысль вовремя, кухни были бы не 6 м², а еще меньше. Кухня в хрущёвках по задумке предназначалась не для диссидентско-либерастических посиделок, а для приготовления пищи и сжирания оной в кратчайшие сроки. И вообще, рабочий должен был массово питаться в столовых, ня коммунизм!


Эти исследования делали немцы еще до WW2, со всеми зазорами, расстояниями и углами. В ссср только что-то скопировали, как всегда неумело, в стиле "карго-...".
cat857
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 11:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zahar_ написав:Фейслесс приводит цифры из которых получается ориентировочно полмилиона в Киеве в "белых штанах" ("жители" Киева фейслесс с зарплатой овер 15 кгрн.)
А у шаромыг покупают жилья как кот наплакал.

Да капец какие олигархи - "ЗП овер 15 кгрн". :mrgreen:
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 11:46

  Faceless написав:
  zahar_ написав:Фейслесс приводит цифры из которых получается ориентировочно полмилиона в Киеве в "белых штанах" ("жители" Киева фейслесс с зарплатой овер 15 кгрн.)
А у шаромыг покупают жилья как кот наплакал.

Да капец какие олигархи - "ЗП овер 15 кгрн". :mrgreen:

Дык вон ваш покупатель 1к в ЖК Дубровица - из "Киева фейслес".
Или он "нетипичный пример"? 8)
А в "Киев ККЦ" - зарплата овер 1 куе - бедолагам по мнению ккц с зарплатой 1 куе вообще не светит покупка недвижимости.
Шо за коллизия? Может ККЦ меряет получающих 1 куе по "своим штанишкам" - квартира надА покупать в ЦП РТ ТТ Тетрис и прочих "нищяках".
Востаннє редагувалось zahar_ в Сер 18 кві, 2018 11:57, всього редагувалось 2 разів.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 11:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:по беспределу вымутить себе растаможку на шару, создают пробки в центре города, мешая и портя жизнь десяткам тысяч людей.

Ремонт дорог создаёт проблемы по всему городу, каждый день. Евробляхеры-раз в 2 -3 месяца. Пусть погудят, вымутят себе 500 евро на б***. Иначе Кабмин и ГФС не пошевелятся. Это электорат, с ним надо работать.
Вкладчики Элита-строй стояли
Вкладчики Михайловского стояли
Чего этим не постоять?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 11:57

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:по беспределу вымутить себе растаможку на шару, создают пробки в центре города, мешая и портя жизнь десяткам тысяч людей.

Ремонт дорог создаёт проблемы по всему городу, каждый день. Евробляхеры-раз в 2 -3 месяца. Пусть погудят, вымутят себе 500 евро на б***. Иначе Кабмин и ГФС не пошевелятся. Это электорат, с ним надо работать.
Вкладчики Элита-строй стояли
Вкладчики Михайловского стояли
Чего этим не постоять?

Гы -"Вкладчики Элита-строй стояли".
Элитовцы пока получили по моим прикидкам менее 350 квартир.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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