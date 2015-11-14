Что они сделали (вам) ?
Вообще неприятно наблюдать за тем как с каждым днем растет армия относящихся с нигилизмом к тому, что авто должно подлежать учету и в этом плане все должны быть равны.
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Додано: Сер 18 кві, 2018 11:18
Додано: Сер 18 кві, 2018 11:29
Информация из отчёта Нацбанка, вам подванивает. Ну-ну.
Ваша проблема в том, что ситуацию в свой "розовый бункер" вы экстраполируете на всехпересичных.
Фейслесс приводит цифры из которых получается ориентировочно полмилиона в Киеве в "белых штанах" ("жители" Киева фейслесс с зарплатой овер 15 кгрн.)
А у шаромыг покупают жилья как кот наплакал.
А анализ в отчёте Нацбанка охватывает все слои населения, а не только сегмент "рожевоокулярныкы".
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Сер 18 кві, 2018 11:30
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Еще противнее наблюдать, что этот вопрос изначально не был решён на законодательном уровне. Не могут? Не хотят? или депутаты банально заняты своими делами ? Как-то можно понять защиту производителей авто при курсе 5 и 8. Но при 26 и отсутствии производства? Сначала создали проблему, теперь не хотят решить
Так же и в строительстве: сначала наклепали высоток, потом решили ограничить высотное строительство.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Сер 18 кві, 2018 11:31
Они пытаясь по беспределу вымутить себе растаможку на шару, создают пробки в центре города, мешая и портя жизнь десяткам тысяч людей.
Додано: Сер 18 кві, 2018 11:36
Эти исследования делали немцы еще до WW2, со всеми зазорами, расстояниями и углами. В ссср только что-то скопировали, как всегда неумело, в стиле "карго-...".
Додано: Сер 18 кві, 2018 11:41
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Да капец какие олигархи - "ЗП овер 15 кгрн".
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Сер 18 кві, 2018 11:46
Дык вон ваш покупатель 1к в ЖК Дубровица - из "Киева фейслес".
Или он "нетипичный пример"?
А в "Киев ККЦ" - зарплата овер 1 куе - бедолагам по мнению ккц с зарплатой 1 куе вообще не светит покупка недвижимости.
Шо за коллизия? Может ККЦ меряет получающих 1 куе по "своим штанишкам" - квартира надА покупать в ЦП РТ ТТ Тетрис и прочих "нищяках".
Востаннє редагувалось zahar_ в Сер 18 кві, 2018 11:57, всього редагувалось 2 разів.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Сер 18 кві, 2018 11:49
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ремонт дорог создаёт проблемы по всему городу, каждый день. Евробляхеры-раз в 2 -3 месяца. Пусть погудят, вымутят себе 500 евро на б***. Иначе Кабмин и ГФС не пошевелятся. Это электорат, с ним надо работать.
Вкладчики Элита-строй стояли
Вкладчики Михайловского стояли
Чего этим не постоять?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Сер 18 кві, 2018 11:57
Гы -"Вкладчики Элита-строй стояли".
Элитовцы пока получили по моим прикидкам менее 350 квартир.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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