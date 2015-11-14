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А то!По-научному подошли и к проектировке кухонь. Заявлено, что малый размер — это не жлобство, а торжество эргономики. Реально был составлен мега-талмуд, где разобрали количество движений, взмахов и прочего сферической хозяйки в кухонном вакууме для приготовления базового набора блюд. По нему были составлены планировка кухни и кухонных гарнитуров. В частности, было подсчитано, что человеку средней комплекции необходимо расстояние не менее 0,4 м между столом и стеной, чтобы встать из-за этого стола. Не возникни данная мысль вовремя, кухни были бы не 6 м², а еще меньше. Кухня в хрущёвках по задумке предназначалась не для диссидентско-либерастических посиделок, а для приготовления пищи и сжирания оной в кратчайшие сроки. И вообще, рабочий должен был массово питаться в столовых, ня коммунизм!