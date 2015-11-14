Я сам там не бываю. Живут квартиранты уже 4 месяца - пара самочек, от них ни разу жалоб на вонь не было. Бабло получаю регулярно. Из расчета 15% годовых
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 18 кві, 2018 12:23
Я сам там не бываю. Живут квартиранты уже 4 месяца - пара самочек, от них ни разу жалоб на вонь не было. Бабло получаю регулярно. Из расчета 15% годовых
Додано: Сер 18 кві, 2018 12:31
вот и конец легенды о "стояке" круш
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 18 кві, 2018 12:37
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Еще лучше -в Пуще -Водице, там воздух посвежее. Совсем не жалеют спортсменов, заставят дышать загазованным воздухом при таких нагрузках
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Сер 18 кві, 2018 12:42
Вчера разговаривал в КМР с депутатом фракция которого по многим вопросам стоит в оппозиции к "банде Кличко".
Говорю - вы там деньги предназначенные для покупки квартир атошникам и иным льотникам направляйте не только кидале Славке Непопу.
Он отвечает - так в списке квартир не один Непоп, потому что мы за конкуренцию.
Но часть атошником (или других льоготников) оказывается берут деньгами.
Не исключено, чтобы купить себе квартиру на вторичке, ведь там на деньги что дают можно купить квартиру и ещё тазик в придачу.
Востаннє редагувалось zahar_ в Сер 18 кві, 2018 12:45, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Сер 18 кві, 2018 12:44
вам шото говорит термин "популяризация спорта и здорового образа жизни"?
ничо страшного: не будет машин - не будет загазованности
кстати на великах на трассу марафона пускают, воздух чистый, люди на позитиве - лепота
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 18 кві, 2018 12:45
Додано: Сер 18 кві, 2018 12:48
Может "Натаха" набулькалась - вот и несёт чушь.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Сер 18 кві, 2018 12:52
Лордизм - это неправильная осанка. А у нас - Лендлордизм!
Додано: Сер 18 кві, 2018 13:29
Когда ожидать отчет с Мальдив? Без Мальдив лендлордизм не проканает
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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