Tribeca написав: zahar_ написав: Жаль нет прибора , которым бы можно было зафиксить вонидло возле ЖК Вонючка и сфоткав его показатели выложить фото на форум.

А так трибека до посинения будет рассказывать, что возле ЖК Вонючка не воняет.





Я сам там не бываю. Живут квартиранты уже 4 месяца - пара самочек, от них ни разу жалоб на вонь не было. Бабло получаю регулярно. Из расчета 15% годовых



вот и конец легенды о "стояке" круш вот и конец легенды о "стояке" круш

