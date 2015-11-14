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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 887888889890

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 753
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
13
Зручна локація
21%
161
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
58
Раціональне планування та метраж
16%
118
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
141
Якість будівництва
15%
115
Всього голосів : 753
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 12:23

  zahar_ написав:Жаль нет прибора , которым бы можно было зафиксить вонидло возле ЖК Вонючка и сфоткав его показатели выложить фото на форум.
А так трибека до посинения будет рассказывать, что возле ЖК Вонючка не воняет.



Я сам там не бываю. Живут квартиранты уже 4 месяца - пара самочек, от них ни разу жалоб на вонь не было. Бабло получаю регулярно. Из расчета 15% годовых :)
Tribeca
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 12:31

  Tribeca написав:
  zahar_ написав:Жаль нет прибора , которым бы можно было зафиксить вонидло возле ЖК Вонючка и сфоткав его показатели выложить фото на форум.
А так трибека до посинения будет рассказывать, что возле ЖК Вонючка не воняет.



Я сам там не бываю. Живут квартиранты уже 4 месяца - пара самочек, от них ни разу жалоб на вонь не было. Бабло получаю регулярно. Из расчета 15% годовых :)


вот и конец легенды о "стояке" круш
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 12:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  innamax2008 написав:Кстати в субботу и воскресенье и без евроблях из-за марафона перекроют весь центр города. А могли бы организовать марафон на пр.Бажана или Григоренко.

Еще лучше -в Пуще -Водице, там воздух посвежее. Совсем не жалеют спортсменов, заставят дышать загазованным воздухом при таких нагрузках
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 12:42

Вчера разговаривал в КМР с депутатом фракция которого по многим вопросам стоит в оппозиции к "банде Кличко".
Говорю - вы там деньги предназначенные для покупки квартир атошникам и иным льотникам направляйте не только кидале Славке Непопу.
Он отвечает - так в списке квартир не один Непоп, потому что мы за конкуренцию.
Но часть атошником (или других льоготников) оказывается берут деньгами.
Не исключено, чтобы купить себе квартиру на вторичке, ведь там на деньги что дают можно купить квартиру и ещё тазик в придачу.
Востаннє редагувалось zahar_ в Сер 18 кві, 2018 12:45, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 12:44

  Serg-ik написав:
  innamax2008 написав:Кстати в субботу и воскресенье и без евроблях из-за марафона перекроют весь центр города. А могли бы организовать марафон на пр.Бажана или Григоренко.

Еще лучше -в Пуще -Водице, там воздух посвежее. Совсем не жалеют спортсменов, заставят дышать загазованным воздухом при таких нагрузках


вам шото говорит термин "популяризация спорта и здорового образа жизни"?
ничо страшного: не будет машин - не будет загазованности
кстати на великах на трассу марафона пускают, воздух чистый, люди на позитиве - лепота
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 12:45

  Tribeca написав:

Я сам там не бываю. Живут квартиранты уже 4 месяца - пара самочек, от них ни разу жалоб на вонь не было. Бабло получаю регулярно. Из расчета 15% годовых :)

"Натаха" соберись! Такими глупыми постами всю идею лордизма подрываешь.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 12:48

  UA написав:
  Tribeca написав:

Я сам там не бываю. Живут квартиранты уже 4 месяца - пара самочек, от них ни разу жалоб на вонь не было. Бабло получаю регулярно. Из расчета 15% годовых :)

"Натаха" соберись! Такими глупыми постами всю идею лордизма подрываешь.

Может "Натаха" набулькалась - вот и несёт чушь.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 12:52

  UA написав:
  Tribeca написав:

Я сам там не бываю. Живут квартиранты уже 4 месяца - пара самочек, от них ни разу жалоб на вонь не было. Бабло получаю регулярно. Из расчета 15% годовых :)

"Натаха" соберись! Такими глупыми постами всю идею лордизма подрываешь.


Лордизм - это неправильная осанка. А у нас - Лендлордизм! :)
Tribeca
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 13:29

  Tribeca написав:Я сам там не бываю. Живут квартиранты уже 4 месяца - пара самочек, от них ни разу жалоб на вонь не было. Бабло получаю регулярно. Из расчета 15% годовых :)

Когда ожидать отчет с Мальдив? Без Мальдив лендлордизм не проканает :!:
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"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
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