Додано: Сер 18 кві, 2018 12:42

Вчера разговаривал в КМР с депутатом фракция которого по многим вопросам стоит в оппозиции к "банде Кличко".

Говорю - вы там деньги предназначенные для покупки квартир атошникам и иным льотникам направляйте не только кидале Славке Непопу.

Он отвечает - так в списке квартир не один Непоп, потому что мы за конкуренцию.

Но часть атошником (или других льоготников) оказывается берут деньгами.

Не исключено, чтобы купить себе квартиру на вторичке, ведь там на деньги что дают можно купить квартиру и ещё тазик в придачу.

Востаннє редагувалось zahar_ в Сер 18 кві, 2018 12:45, всього редагувалось 1 раз.

Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.