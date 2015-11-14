Маразм крепчал. Может врунишка достанет из широких штанин "матчасть", если есть что доставать, и подтвердит свое утверждение цифрами?
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Додано: Сер 18 кві, 2018 14:23
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Сер 18 кві, 2018 14:37
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Начались звонки от ОП ЖК-шек пригорода в которых я был год-полтора назад, с предложениями покупки-инвестирования! Это можно расценивать как первые ласточки дна продаж ОКРЖН и КРЖН?
Додано: Сер 18 кві, 2018 14:40
Додано: Сер 18 кві, 2018 14:45
Не думаю, что дом будет принципиально хуже из-за мокрого фасада чем дом-близнец с вентилируемым по Малиновского 8. А так да - потолки всего 2,7. Промзона? Но внизу есть озеро, и если брать невысокий этаж - промзоны не видно. Только озеро. В другую сторону с последних этажей виден Днепр. И мост в 3 км а не в 0,5 как у вашего любимого "Рыбальского" (к тому же - без товарняков).
Плюс собственная закрытая территория. Думаю проход к озеру посторонним перекроют. По аналогии с самым первым (т.н. "нулевым") домом. Хотя это и не законно. (А может официально пляж в аренду возьмут?)
В общем - жить можно. Да, 35К за "ликвид" вроде много. Три месяца назад было тоже 35К. Но тогда евро стоил 35 гривен...
Для справки: меньше 1000 евро в котловане за "ликвид" ни в одном из четырех домов не было.
Кстати, если с видом преимущественно в соседний дом - можно и сейчас найти по 1000 евро. Причем не в третьем, а во втором доме - со сдачей в конце 2018.
Учтите - с хорошим видом квартир в принципе очень мало. Посему - соглашайтесь. Откапываете гривны - и соглашайтесь )))))
Год назад я альтернативы не нашел - не смотря на все "тогдашние" заверения Макса.
Интересно, а сейчас что-то лучше есть за такие деньги?
Додано: Сер 18 кві, 2018 14:51
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Сер 18 кві, 2018 14:56
Па1300 могли Лумумбу купить или Кардинал вообще па1000. И не ЕВРО, а долларов. Или тот же Ричмонд или Альтер Эго. Любой из этих вариантов - лучшего качества и это +/- центр. А Оболоньскай - на границе между спальником и промзоной. Озеро - да, приятный бонус. Метро близко. Дрим-Таун. И все. В общем, спорный выбор. Как я и писал - для фанатов Оболони (но фанатов, как ни странно, много).
Додано: Сер 18 кві, 2018 15:06
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кто едет в Батуми? Какие-никакие, а все-таки море и пальмы, вместо сраных промзон на лыбидской и жд мостов возле судостроительного завода. Нормальная альтернатива для киевского лендлорда
Востаннє редагувалось Эгоист в Сер 18 кві, 2018 15:09, всього редагувалось 1 раз.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Сер 18 кві, 2018 15:09
те саме і в мене 2 з 4х відзовнилися за пару останніх днів.
НО! Якась агєнція піхає цоколь заочно і хоче з мене агєнтскі - я їм отвєтіл: "Я вас не нанімав, так що беріть агєнтські з клієнта"
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Сер 18 кві, 2018 15:09
Даже не интересовался, Окржн уже не интересен, но по словам "инвестиция"...скорей всего стройка!
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