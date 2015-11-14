Додано: Сер 18 кві, 2018 14:45

airmax78 написав: hume написав: Думаю дай ка наберу оболонь скай, вроде как третий дом начайли продавать. Цена 35 кгрн за ликвидное, цена 32 кгрн за неликвидное. В наличие высоких этажей нет, но можно посмотреть у перекупоков. Модных мопов нет, губатых тёлок тоже нет, лифты - евроормат. Грусть печаль. Я бы с радостью согласился бы с видосом на озеро, но никак не по 1350 уе. Думаю дай ка наберу оболонь скай, вроде как третий дом начайли продавать. Цена 35 кгрн за ликвидное, цена 32 кгрн за неликвидное. В наличие высоких этажей нет, но можно посмотреть у перекупоков. Модных мопов нет, губатых тёлок тоже нет, лифты - евроормат. Грусть печаль. Я бы с радостью согласился бы с видосом на озеро, но никак не по 1350 уе.

Мокрый фасад, потолки 2,7, берег Оболонского проспекта, виды на промзону и депрессивную Оболонь. Это рассчитано на настоящих фанатов Оболони. Мокрый фасад, потолки 2,7, берег Оболонского проспекта, виды на промзону и депрессивную Оболонь. Это рассчитано на настоящих фанатов Оболони.

Не думаю, что дом будет принципиально хуже из-за мокрого фасада чем дом-близнец с вентилируемым по Малиновского 8. А так да - потолки всего 2,7. Промзона? Но внизу есть озеро, и если брать невысокий этаж - промзоны не видно. Только озеро. В другую сторону с последних этажей виден Днепр. И мост в 3 км а не в 0,5 как у вашего любимого "Рыбальского" (к тому же - без товарняков).Плюс собственная закрытая территория. Думаю проход к озеру посторонним перекроют. По аналогии с самым первым (т.н. "нулевым") домом. Хотя это и не законно. (А может официально пляж в аренду возьмут?)В общем - жить можно. Да, 35К за "ликвид" вроде много. Три месяца назад было тоже 35К. Но тогда евро стоил 35 гривен...Для справки: меньше 1000 евро в котловане за "ликвид" ни в одном из четырех домов не было.Кстати, если с видом преимущественно в соседний дом - можно и сейчас найти по 1000 евро. Причем не в третьем, а во втором доме - со сдачей в конце 2018.Учтите - с хорошим видом квартир в принципе очень мало. Посему - соглашайтесь. Откапываете гривны - и соглашайтесь )))))Год назад я альтернативы не нашел - не смотря на все "тогдашние" заверения Макса.Интересно, а сейчас что-то лучше есть за такие деньги?