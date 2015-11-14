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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 888889890891

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 753
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
13
Зручна локація
21%
161
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
58
Раціональне планування та метраж
16%
118
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
141
Якість будівництва
15%
115
Всього голосів : 753
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 14:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zahar_ написав:влада аркада скоро год будет как динамит.

Маразм крепчал. Может врунишка достанет из широких штанин "матчасть", если есть что доставать, и подтвердит свое утверждение цифрами?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 14:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Начались звонки от ОП ЖК-шек пригорода в которых я был год-полтора назад, с предложениями покупки-инвестирования! Это можно расценивать как первые ласточки дна продаж ОКРЖН и КРЖН?
rusramzik
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 14:40

  rusramzik написав:Начались звонки от ОП ЖК-шек пригорода в которых я был год-полтора назад, с предложениями покупки-инвестирования! Это можно расценивать как первые ласточки дна продаж ОКРЖН и КРЖН?

На ОРЖН расценивайте как попытку постричь последних лохов.
КРЖН ещё даст бой.
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 14:45

  airmax78 написав:
  hume написав:Думаю дай ка наберу оболонь скай, вроде как третий дом начайли продавать. Цена 35 кгрн за ликвидное, цена 32 кгрн за неликвидное. В наличие высоких этажей нет, но можно посмотреть у перекупоков. Модных мопов нет, губатых тёлок тоже нет, лифты - евроормат. Грусть печаль. Я бы с радостью согласился бы с видосом на озеро, но никак не по 1350 уе.

Мокрый фасад, потолки 2,7, берег Оболонского проспекта, виды на промзону и депрессивную Оболонь. Это рассчитано на настоящих фанатов Оболони.

Не думаю, что дом будет принципиально хуже из-за мокрого фасада чем дом-близнец с вентилируемым по Малиновского 8. А так да - потолки всего 2,7. Промзона? Но внизу есть озеро, и если брать невысокий этаж - промзоны не видно. Только озеро. В другую сторону с последних этажей виден Днепр. И мост в 3 км а не в 0,5 как у вашего любимого "Рыбальского" (к тому же - без товарняков).
Плюс собственная закрытая территория. Думаю проход к озеру посторонним перекроют. По аналогии с самым первым (т.н. "нулевым") домом. Хотя это и не законно. (А может официально пляж в аренду возьмут?)
В общем - жить можно. Да, 35К за "ликвид" вроде много. Три месяца назад было тоже 35К. Но тогда евро стоил 35 гривен...
Для справки: меньше 1000 евро в котловане за "ликвид" ни в одном из четырех домов не было.
Кстати, если с видом преимущественно в соседний дом - можно и сейчас найти по 1000 евро. Причем не в третьем, а во втором доме - со сдачей в конце 2018.
Учтите - с хорошим видом квартир в принципе очень мало. Посему - соглашайтесь. Откапываете гривны - и соглашайтесь )))))
Год назад я альтернативы не нашел - не смотря на все "тогдашние" заверения Макса.
Интересно, а сейчас что-то лучше есть за такие деньги?
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 14:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  rusramzik написав:Начались звонки от ОП ЖК-шек пригорода в которых я был год-полтора назад, с предложениями покупки-инвестирования! Это можно расценивать как первые ласточки дна продаж ОКРЖН и КРЖН?

Дом готов? Введен в эксплуатацию? Предлагают готовое или стройку?
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 14:56

Па1300 могли Лумумбу купить или Кардинал вообще па1000. И не ЕВРО, а долларов. Или тот же Ричмонд или Альтер Эго. Любой из этих вариантов - лучшего качества и это +/- центр. А Оболоньскай - на границе между спальником и промзоной. Озеро - да, приятный бонус. Метро близко. Дрим-Таун. И все. В общем, спорный выбор. Как я и писал - для фанатов Оболони (но фанатов, как ни странно, много).
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 15:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кто едет в Батуми? Какие-никакие, а все-таки море и пальмы, вместо сраных промзон на лыбидской и жд мостов возле судостроительного завода. Нормальная альтернатива для киевского лендлорда :D
Доходні апартаменти преміум класу від ORBI Грузія з першим внеском всього 92000 гривень.
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Востаннє редагувалось Эгоист в Сер 18 кві, 2018 15:09, всього редагувалось 1 раз.
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"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 15:09

  rusramzik написав:Начались звонки от ОП ЖК-шек пригорода в которых я был год-полтора назад, с предложениями покупки-инвестирования! Это можно расценивать как первые ласточки дна продаж ОКРЖН и КРЖН?

те саме і в мене 2 з 4х відзовнилися за пару останніх днів.
НО! Якась агєнція піхає цоколь заочно і хоче з мене агєнтскі - я їм отвєтіл: "Я вас не нанімав, так що беріть агєнтські з клієнта"
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 15:09

  Vlad442 написав:
  rusramzik написав:Начались звонки от ОП ЖК-шек пригорода в которых я был год-полтора назад, с предложениями покупки-инвестирования! Это можно расценивать как первые ласточки дна продаж ОКРЖН и КРЖН?

Дом готов? Введен в эксплуатацию? Предлагают готовое или стройку?

Даже не интересовался, Окржн уже не интересен, но по словам "инвестиция"...скорей всего стройка!
rusramzik
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