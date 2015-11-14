Додано: Сер 18 кві, 2018 15:29

airmax78 написав: Па1300 могли Лумумбу купить или Кардинал вообще па1000. И не ЕВРО, а долларов. Или тот же Ричмонд или Альтер Эго. Любой из этих вариантов - лучшего качества и это +/- центр. А Оболоньскай - на границе между спальником и промзоной. Озеро - да, приятный бонус. Метро близко. Дрим-Таун. И все. В общем, спорный выбор. Как я и писал - для фанатов Оболони (но фанатов, как ни странно, много). Па1300 могли Лумумбу купить или Кардинал вообще па1000. И не ЕВРО, а долларов. Или тот же Ричмонд или Альтер Эго. Любой из этих вариантов - лучшего качества и это +/- центр. А Оболоньскай - на границе между спальником и промзоной. Озеро - да, приятный бонус. Метро близко. Дрим-Таун. И все. В общем, спорный выбор. Как я и писал - для фанатов Оболони (но фанатов, как ни странно, много).

Неужели в апреле 2017 последние этажи в Кардинале стоили 1000 зеленых?И таки да, я - фанат Оболони (но и центра тоже). Хотя в "детские" места (Бехтеревский) совершенно не тянет.Если на дорогах будет полная ж..па, доеду на велике за 5 минут и до 5-го элемента и до офиса. А если велик с 2-мя аккумуляторами - то и до дачи тоже(Ровжи). Или как КК-ц, поменяю легковуху на электро мотоцикл.В центр езжу только на метро - всего 12 минут. В "загранице" все тоже так делают)))) Но вы и без меня это знаете...Так чем плоха эта часть Оболони?П.С. И еще: есть подземный паркинг. Дорогой правда, зараза. Но это я уже прям совсем, - как Серж-ик ))))