Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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airmax78 написав:Па1300 могли Лумумбу купить или Кардинал вообще па1000. И не ЕВРО, а долларов. Или тот же Ричмонд или Альтер Эго. Любой из этих вариантов - лучшего качества и это +/- центр. А Оболоньскай - на границе между спальником и промзоной. Озеро - да, приятный бонус. Метро близко. Дрим-Таун. И все. В общем, спорный выбор. Как я и писал - для фанатов Оболони (но фанатов, как ни странно, много).
Неужели в апреле 2017 последние этажи в Кардинале стоили 1000 зеленых? И таки да, я - фанат Оболони (но и центра тоже). Хотя в "детские" места (Бехтеревский) совершенно не тянет. Если на дорогах будет полная ж..па, доеду на велике за 5 минут и до 5-го элемента и до офиса. А если велик с 2-мя аккумуляторами - то и до дачи тоже(Ровжи). Или как КК-ц, поменяю легковуху на электро мотоцикл. В центр езжу только на метро - всего 12 минут. В "загранице" все тоже так делают)))) Но вы и без меня это знаете... Так чем плоха эта часть Оболони? П.С. И еще: есть подземный паркинг. Дорогой правда, зараза. Но это я уже прям совсем, - как Серж-ик ))))
Если оболонская набережная и парк не в пешей доступности, то Оболонь сразу же превращается в обычную окраину города.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
zahar_ написав:влада аркада скоро год будет как динамит.
Маразм крепчал.
Маразм это у терпил которых кинули на сроки, а они говорят это не страшно. Мало того что терпилы, так они ещё и меценаты. Готовься - не исключено, что ты и дальше будешь рассказывать, что ничего страшного, что тебя Аркада сделала терпилой.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.