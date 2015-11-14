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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 889890891892

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 753
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
13
Зручна локація
21%
161
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
58
Раціональне планування та метраж
16%
118
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
141
Якість будівництва
15%
115
Всього голосів : 753
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 15:29

  airmax78 написав:Па1300 могли Лумумбу купить или Кардинал вообще па1000. И не ЕВРО, а долларов. Или тот же Ричмонд или Альтер Эго. Любой из этих вариантов - лучшего качества и это +/- центр. А Оболоньскай - на границе между спальником и промзоной. Озеро - да, приятный бонус. Метро близко. Дрим-Таун. И все. В общем, спорный выбор. Как я и писал - для фанатов Оболони (но фанатов, как ни странно, много).

Неужели в апреле 2017 последние этажи в Кардинале стоили 1000 зеленых?
И таки да, я - фанат Оболони (но и центра тоже). Хотя в "детские" места (Бехтеревский) совершенно не тянет.
Если на дорогах будет полная ж..па, доеду на велике за 5 минут и до 5-го элемента и до офиса. А если велик с 2-мя аккумуляторами - то и до дачи тоже(Ровжи). Или как КК-ц, поменяю легковуху на электро мотоцикл.
В центр езжу только на метро - всего 12 минут. В "загранице" все тоже так делают)))) Но вы и без меня это знаете...
Так чем плоха эта часть Оболони?
П.С. И еще: есть подземный паркинг. Дорогой правда, зараза. Но это я уже прям совсем, - как Серж-ик ))))
J_P
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 15:35

  J_P написав:Так чем плоха эта часть Оболони?

Если оболонская набережная и парк не в пешей доступности, то Оболонь сразу же превращается в обычную окраину города.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 15:36

J_P Сколько паркинг, если не секрет? (после этого я оглушу вас ценниками в перечисленных мной комплексах).
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 16:42

  Vlad442 написав:
  zahar_ написав:влада аркада скоро год будет как динамит.

Маразм крепчал.

Маразм это у терпил которых кинули на сроки, а они говорят это не страшно.
Мало того что терпилы, так они ещё и меценаты. :mrgreen:
Готовься - не исключено, что ты и дальше будешь рассказывать, что ничего страшного, что тебя Аркада сделала терпилой. :roll:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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