Если оболонская набережная и парк не в пешей доступности, то Оболонь сразу же превращается в обычную окраину города.
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Додано: Сер 18 кві, 2018 15:35
Если оболонская набережная и парк не в пешей доступности, то Оболонь сразу же превращается в обычную окраину города.
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Додано: Сер 18 кві, 2018 15:36
J_P Сколько паркинг, если не секрет? (после этого я оглушу вас ценниками в перечисленных мной комплексах).
Додано: Сер 18 кві, 2018 16:42
Маразм это у терпил которых кинули на сроки, а они говорят это не страшно.
Мало того что терпилы, так они ещё и меценаты.
Готовься - не исключено, что ты и дальше будешь рассказывать, что ничего страшного, что тебя Аркада сделала терпилой.
У реальных инвесторов радости не вызывает, что его шаромыга кинул на сроки и по полгода и более крутит их деньги в своих интересах.
Востаннє редагувалось zahar_ в Сер 18 кві, 2018 16:58, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Сер 18 кві, 2018 16:55
Аркада, там что-то совсем странное происходит. По Эврике, стройка почти стоит, на стройку инвесторов не пускают, коммуникаций никаких нет, и это при задержке почти в 7 месяцев. С февраля обещают визит ГАСК по паре домов, но придомовую территорию еще не сделали и не делают...
И даже в 8 доме, который как бы сдан, вода с скважины))
Додано: Сер 18 кві, 2018 17:03
Кидало. А "инвестор" влад говорит, что ничего страшного что его кинули на сроки.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Сер 18 кві, 2018 17:10
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
я два года назад очень хотел в Аркаду, но побоялся - она для меня непонятная.
Поэтому выбрал похуже, но у гарантированного застройщика - ЖИБ. Он хоть и затягивает, но никуда не денется - даже в кризис ему всегда дадут бюджетную сиську пососать - застройщик то комунальный, хоть и шаромыга.
Додано: Сер 18 кві, 2018 17:14
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
У Аркады похоже проблемы с городом, видимо подали в город один ген план, а потом решили что-то сделать иначе. Никаких коммуникаций город не дает. Ну и Аркада на морозе)))
В группах в ФБ ситуация подробно описана.
Это у многих застройщиков так принято или особенность Аркады?
Додано: Сер 18 кві, 2018 17:32
Аркада дали участок с условием, что она достроит дома Градомира. А Аркада забила на достройку домов Градомира.
Я так понимаю у Аркада нет инвесторских денег на достройку тех домов что Аркада развезла в Эврике. А тут ещё в сети надо вложить немеряно, а инвесторских денег на это нет. А за свои деньги аркада жилит, вкладывать в сети и достройку домов Градомира.
Если у Аркада уведут Осокорки Центральные под Эко парк Осокорки, У Аркада не будет чем наполнят пирамиду продаж. И усё . Фиаско.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Сер 18 кві, 2018 17:53
На эти дома если посмотреть, то они небольшой наклон имеют, типа пизанской башни. Как там гидроизоляция сделана в подземном паркинге тоже вопрос? Они ведь при строительстве часть озера засыпали и канал для отвода воды прокапали. Шестнадцати этажные дома ( Мир,Труд, Май при совке на них написано было) стоят не покосились.
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