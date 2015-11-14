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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 18 кві, 2018 20:50
Непересичный написав:
У Аркады похоже проблемы с городом, видимо подали в город один ген план, а потом решили что-то сделать иначе. Никаких коммуникаций город не дает. Ну и Аркада на морозе)))
В группах в ФБ ситуация подробно описана.
Это у многих застройщиков так принято или особенность Аркады?
можно ссылку ?
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moldashavanin
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Додано: Сер 18 кві, 2018 21:01
rusramzik написав:
Начались звонки от ОП ЖК-шек пригорода в которых я был год-полтора назад, с предложениями покупки-инвестирования! Это можно расценивать как первые ласточки дна продаж ОКРЖН и КРЖН?
а чё там про "чуйку 5й точкой чё к лету ПА30"?
слиФФ?
ладно, вискарь не нужно, просто виртуально съедите свой красный берет, звездочку можно будет снять дабы не повредить "оральные органы"...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Сер 18 кві, 2018 21:04
antey1969 написав:
Помню народ закупался в свое время Турцией, Кипром, Болгарией и даже Египтом. Сейчас грустно чешут репу.
Ездить далеко, приелось, а продать за те же деньги или хорошо сдать - не реально.
Да, в Гидропарк ездить ближе и никогда не надоест. По этому срочно скупаем киевскую недвигу Па2000 баксов за метр
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Додано: Сер 18 кві, 2018 21:06
innamax2008 написав:
На эти дома если посмотреть, то они небольшой наклон имеют, типа пизанской башни.
...иногда лучше сосать чупачупс чем говорить, не ну реально...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Додано: Сер 18 кві, 2018 21:08
Эгоист написав: antey1969 написав:
Помню народ закупался в свое время Турцией, Кипром, Болгарией и даже Египтом. Сейчас грустно чешут репу.
Ездить далеко, приелось, а продать за те же деньги или хорошо сдать - не реально.
Да, в Гидропарк ездить ближе и никогда не надоест. По этому срочно скупаем киевскую недвигу Па2000 баксов за метр
фун-ду-кле-ев-ский!!!
...на сдачу немного Маями
...короче 5.10
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Сер 18 кві, 2018 21:13
Прохожий написав: Эгоист написав: antey1969 написав:
Помню народ закупался в свое время Турцией, Кипром, Болгарией и даже Египтом. Сейчас грустно чешут репу.
Ездить далеко, приелось, а продать за те же деньги или хорошо сдать - не реально.
Да, в Гидропарк ездить ближе и никогда не надоест. По этому срочно скупаем киевскую недвигу Па2000 баксов за метр
фун-ду-кле-ев-ский!!!
...на сдачу немного Маями
...короче 5.10
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