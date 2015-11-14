можно ссылку ?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 18 кві, 2018 20:50
можно ссылку ?
Додано: Сер 18 кві, 2018 21:01
а чё там про "чуйку 5й точкой чё к лету ПА30"?
слиФФ?
ладно, вискарь не нужно, просто виртуально съедите свой красный берет, звездочку можно будет снять дабы не повредить "оральные органы"...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Сер 18 кві, 2018 21:04
Да, в Гидропарк ездить ближе и никогда не надоест. По этому срочно скупаем киевскую недвигу Па2000 баксов за метр
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Сер 18 кві, 2018 21:06
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
...иногда лучше сосать чупачупс чем говорить, не ну реально...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Сер 18 кві, 2018 21:08
фун-ду-кле-ев-ский!!!
...на сдачу немного Маями
...короче 5.10
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Сер 18 кві, 2018 21:13
+АвтоЕвроСила
Додано: Сер 18 кві, 2018 21:38
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
это уже просто реальный писец, свозится откровенный автохлам
уже видел немало лайносов на б***, думаю на подходе опели кадеты и форды гранады которые не успели утилизировать...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Сер 18 кві, 2018 21:47
Рожевоокулярникам - про укро-облцентри
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Сер 18 кві, 2018 21:56
Ну правильно, депресняк в регионах создает давление на КРЖН.
Додано: Сер 18 кві, 2018 22:00
Frant
Я рад, что вы читать научились. Очень плохо, что понимать прочитанное так и не научились, несмотря на кучу учёных степеней.
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