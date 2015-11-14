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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 890891892893

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 753
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
13
Зручна локація
21%
161
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
58
Раціональне планування та метраж
16%
118
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
141
Якість будівництва
15%
115
Всього голосів : 753
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 20:50

  Непересичный написав:У Аркады похоже проблемы с городом, видимо подали в город один ген план, а потом решили что-то сделать иначе. Никаких коммуникаций город не дает. Ну и Аркада на морозе)))

В группах в ФБ ситуация подробно описана.

Это у многих застройщиков так принято или особенность Аркады?


можно ссылку ?
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 21:01

  rusramzik написав:Начались звонки от ОП ЖК-шек пригорода в которых я был год-полтора назад, с предложениями покупки-инвестирования! Это можно расценивать как первые ласточки дна продаж ОКРЖН и КРЖН?

а чё там про "чуйку 5й точкой чё к лету ПА30"?
слиФФ?
ладно, вискарь не нужно, просто виртуально съедите свой красный берет, звездочку можно будет снять дабы не повредить "оральные органы"... :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 21:04

  antey1969 написав:Помню народ закупался в свое время Турцией, Кипром, Болгарией и даже Египтом. Сейчас грустно чешут репу.
Ездить далеко, приелось, а продать за те же деньги или хорошо сдать - не реально.

Да, в Гидропарк ездить ближе и никогда не надоест. По этому срочно скупаем киевскую недвигу Па2000 баксов за метр :idea:
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 21:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  innamax2008 написав:На эти дома если посмотреть, то они небольшой наклон имеют, типа пизанской башни.

...иногда лучше сосать чупачупс чем говорить, не ну реально... :shock:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 21:08

  Эгоист написав:
  antey1969 написав:Помню народ закупался в свое время Турцией, Кипром, Болгарией и даже Египтом. Сейчас грустно чешут репу.
Ездить далеко, приелось, а продать за те же деньги или хорошо сдать - не реально.

Да, в Гидропарк ездить ближе и никогда не надоест. По этому срочно скупаем киевскую недвигу Па2000 баксов за метр :idea:

фун-ду-кле-ев-ский!!!
...на сдачу немного Маями
...короче 5.10 :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 21:13

  Прохожий написав:
  Эгоист написав:
  antey1969 написав:Помню народ закупался в свое время Турцией, Кипром, Болгарией и даже Египтом. Сейчас грустно чешут репу.
Ездить далеко, приелось, а продать за те же деньги или хорошо сдать - не реально.

Да, в Гидропарк ездить ближе и никогда не надоест. По этому срочно скупаем киевскую недвигу Па2000 баксов за метр :idea:

фун-ду-кле-ев-ский!!!
...на сдачу немного Маями
...короче 5.10 :mrgreen:

+АвтоЕвроСила
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 21:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:+АвтоЕвроСила

это уже просто реальный писец, свозится откровенный автохлам
уже видел немало лайносов на б***, думаю на подходе опели кадеты и форды гранады которые не успели утилизировать... :shock:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 21:47

Рожевоокулярникам - про укро-облцентри http://uainfo.org/blognews/1524058514-n ... adega.html
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 21:56

  Frant написав:Рожевоокулярникам - про укро-облцентри http://uainfo.org/blognews/1524058514-n ... adega.html


Ну правильно, депресняк в регионах создает давление на КРЖН.
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 22:00

Frant
Я рад, что вы читать научились. Очень плохо, что понимать прочитанное так и не научились, несмотря на кучу учёных степеней.
pesikot
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