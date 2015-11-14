можно ссылку ?
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 18 кві, 2018 20:50
можно ссылку ?
Додано: Сер 18 кві, 2018 21:01
а чё там про "чуйку 5й точкой чё к лету ПА30"?
слиФФ?
ладно, вискарь не нужно, просто виртуально съедите свой красный берет, звездочку можно будет снять дабы не повредить "оральные органы"...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Сер 18 кві, 2018 21:04
Да, в Гидропарк ездить ближе и никогда не надоест. По этому срочно скупаем киевскую недвигу Па2000 баксов за метр
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Сер 18 кві, 2018 22:00
Frant
Я рад, что вы читать научились. Очень плохо, что понимать прочитанное так и не научились, несмотря на кучу учёных степеней.
Додано: Сер 18 кві, 2018 23:07
Тебе на бухло денег не хватает??? Сдай бутылки Шарикофф!
Додано: Чет 19 кві, 2018 06:44
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
вы с больной головы на здоровую не перекладывайте - трибеку спорить никто не заставлял, рассказывать в подробностях о своих крутых знакомствах, атрибутах красивой жизни, дипломах мба и покупках стояками тоже никто за язык не тянул, человек добровольно поспорил, проспорил, зажал выиграш (причем предварительно пафосно анонсировав фото коробки), отморозился и как ни в чем не бывало продолжает строчить на форуме, а человека, которые ей об этом напоминает, вы обвиняете в том шо ему выпить не за шо?
в нормальной компании людям, которые не отдают долги чести, не подают руки
Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 19 кві, 2018 07:14, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 19 кві, 2018 07:23
Вести с полей или очередной удар по розовому очку:
1комн Героев Днепра/Минская, Оболонский пр, 1к 33/18/8 средний этаж, с/у разд, требует ремонта, $22000. До продажи аренда за 5000, срочная продажа в связи с эмиграцией в РФ
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Чет 19 кві, 2018 07:35
А можно чуток добавить и искать почти в самом Гидропарке- RR)
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Чет 19 кві, 2018 07:41
antonivs3
А почему эмиграция в РФ? Все ж едут либо в Кракив с Варшавой дупомоями, либо сразу в Мюнхен к студенту с аватарой гройсьмана.
Додано: Чет 19 кві, 2018 07:45
барабашов А шут его знает. Родственники, язык, помощь переселенцам.
Востаннє редагувалось antonivs3 в Чет 19 кві, 2018 07:47, всього редагувалось 1 раз.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
реклама
|