Додано: Чет 19 кві, 2018 07:23

Вести с полей или очередной удар по розовому очку:

1комн Героев Днепра/Минская, Оболонский пр, 1к 33/18/8 средний этаж, с/у разд, требует ремонта, $22000. До продажи аренда за 5000, срочная продажа в связи с эмиграцией в РФ

Боже, Царя Шеколадного храни!

Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!