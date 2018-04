Додано: Чет 19 кві, 2018 06:44

rusramzik написав: Прохожий написав: rusramzik написав: Начались звонки от ОП ЖК-шек пригорода в которых я был год-полтора назад, с предложениями покупки-инвестирования! Это можно расценивать как первые ласточки дна продаж ОКРЖН и КРЖН? Начались звонки от ОП ЖК-шек пригорода в которых я был год-полтора назад, с предложениями покупки-инвестирования! Это можно расценивать как первые ласточки дна продаж ОКРЖН и КРЖН?

а чё там про "чуйку 5й точкой чё к лету ПА30"?

слиФФ?

а чё там про "чуйку 5й точкой чё к лету ПА30"?

слиФФ?

ладно, вискарь не нужно, просто виртуально съедите свой красный берет, звездочку можно будет снять дабы не повредить "оральные органы"...

Тебе на бухло денег не хватает??? Сдай бутылки Шарикофф! Тебе на бухло денег не хватает??? Сдай бутылки Шарикофф!



вы с больной головы на здоровую не перекладывайте - трибеку спорить никто не заставлял, рассказывать в подробностях о своих крутых знакомствах, атрибутах красивой жизни, дипломах мба и покупках стояками тоже никто за язык не тянул, человек добровольно поспорил, проспорил, зажал выиграш (причем предварительно пафосно анонсировав фото коробки), отморозился и как ни в чем не бывало продолжает строчить на форуме, а человека, которые ей об этом напоминает, вы обвиняете в том шо ему выпить не за шо?



в нормальной компании людям, которые не отдают долги чести, не подают руки вы с больной головы на здоровую не перекладывайте - трибеку спорить никто не заставлял, рассказывать в подробностях о своих крутых знакомствах, атрибутах красивой жизни, дипломах мба и покупках стояками тоже никто за язык не тянул, человек добровольно поспорил, проспорил, зажал выиграш (причем предварительно пафосно анонсировав фото коробки), отморозился и как ни в чем не бывало продолжает строчить на форуме, а человека, которые ей об этом напоминает, вы обвиняете в том шо ему выпить не за шо?в нормальной компании людям, которые не отдают долги чести, не подают руки

