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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 891892893894>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 753
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
13
Зручна локація
21%
161
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
58
Раціональне планування та метраж
16%
118
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
141
Якість будівництва
15%
115
Всього голосів : 753
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 20:50

  Непересичный написав:У Аркады похоже проблемы с городом, видимо подали в город один ген план, а потом решили что-то сделать иначе. Никаких коммуникаций город не дает. Ну и Аркада на морозе)))

В группах в ФБ ситуация подробно описана.

Это у многих застройщиков так принято или особенность Аркады?


можно ссылку ?
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 21:01

  rusramzik написав:Начались звонки от ОП ЖК-шек пригорода в которых я был год-полтора назад, с предложениями покупки-инвестирования! Это можно расценивать как первые ласточки дна продаж ОКРЖН и КРЖН?

а чё там про "чуйку 5й точкой чё к лету ПА30"?
слиФФ?
ладно, вискарь не нужно, просто виртуально съедите свой красный берет, звездочку можно будет снять дабы не повредить "оральные органы"... :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 21:04

  antey1969 написав:Помню народ закупался в свое время Турцией, Кипром, Болгарией и даже Египтом. Сейчас грустно чешут репу.
Ездить далеко, приелось, а продать за те же деньги или хорошо сдать - не реально.

Да, в Гидропарк ездить ближе и никогда не надоест. По этому срочно скупаем киевскую недвигу Па2000 баксов за метр :idea:
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 22:00

Frant
Я рад, что вы читать научились. Очень плохо, что понимать прочитанное так и не научились, несмотря на кучу учёных степеней.
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 23:07

  Прохожий написав:
  rusramzik написав:Начались звонки от ОП ЖК-шек пригорода в которых я был год-полтора назад, с предложениями покупки-инвестирования! Это можно расценивать как первые ласточки дна продаж ОКРЖН и КРЖН?

а чё там про "чуйку 5й точкой чё к лету ПА30"?
слиФФ?
ладно, вискарь не нужно, просто виртуально съедите свой красный берет, звездочку можно будет снять дабы не повредить "оральные органы"... :mrgreen:

Тебе на бухло денег не хватает??? Сдай бутылки Шарикофф!
rusramzik
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 06:44

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

rusramzik написав:
  Прохожий написав:
  rusramzik написав:Начались звонки от ОП ЖК-шек пригорода в которых я был год-полтора назад, с предложениями покупки-инвестирования! Это можно расценивать как первые ласточки дна продаж ОКРЖН и КРЖН?

а чё там про "чуйку 5й точкой чё к лету ПА30"?
слиФФ?
ладно, вискарь не нужно, просто виртуально съедите свой красный берет, звездочку можно будет снять дабы не повредить "оральные органы"...

Тебе на бухло денег не хватает??? Сдай бутылки Шарикофф!


вы с больной головы на здоровую не перекладывайте - трибеку спорить никто не заставлял, рассказывать в подробностях о своих крутых знакомствах, атрибутах красивой жизни, дипломах мба и покупках стояками тоже никто за язык не тянул, человек добровольно поспорил, проспорил, зажал выиграш (причем предварительно пафосно анонсировав фото коробки), отморозился и как ни в чем не бывало продолжает строчить на форуме, а человека, которые ей об этом напоминает, вы обвиняете в том шо ему выпить не за шо?

в нормальной компании людям, которые не отдают долги чести, не подают руки
Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 19 кві, 2018 07:14, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 07:23

Вести с полей или очередной удар по розовому очку:
1комн Героев Днепра/Минская, Оболонский пр, 1к 33/18/8 средний этаж, с/у разд, требует ремонта, $22000. До продажи аренда за 5000, срочная продажа в связи с эмиграцией в РФ
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 07:35

  Эгоист написав:
  antey1969 написав:Помню народ закупался в свое время Турцией, Кипром, Болгарией и даже Египтом. Сейчас грустно чешут репу.
Ездить далеко, приелось, а продать за те же деньги или хорошо сдать - не реально.

Да, в Гидропарк ездить ближе и никогда не надоест. По этому срочно скупаем киевскую недвигу Па2000 баксов за метр :idea:

А можно чуток добавить и искать почти в самом Гидропарке- RR)
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 07:41

antonivs3
А почему эмиграция в РФ? Все ж едут либо в Кракив с Варшавой дупомоями, либо сразу в Мюнхен к студенту с аватарой гройсьмана.
барабашов
 
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барабашов А шут его знает. Родственники, язык, помощь переселенцам.
Востаннє редагувалось antonivs3 в Чет 19 кві, 2018 07:47, всього редагувалось 1 раз.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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