Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
antonivs3 написав:Вести с полей или очередной удар по розовому очку: 1комн Героев Днепра/Минская, Оболонский пр, 1к 33/18/8 средний этаж, с/у разд, требует ремонта, $22000. До продажи аренда за 5000, срочная продажа в связи с эмиграцией в РФ
Cейчас Вам раскажут - нет таких цен, прЫвидЫте 5 ссылок на эту продажу на олх и прочию белеберду дабы бросить тень на вашу инфу. Год назад мне табыны рожевоокулярныкыв трещали - гостинка на Лесном за 15 куе купится не могла патамушта нет таких объявлений на олх.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
antonivs3 написав:Вести с полей или очередной удар по розовому очку: 1комн Героев Днепра/Минская, Оболонский пр, 1к 33/18/8 средний этаж, с/у разд, требует ремонта, $22000. До продажи аренда за 5000, срочная продажа в связи с эмиграцией в РФ
Думаю Захара это не вдохновит. И в цене не подвинется. Так и будет просить 30куе за хрущ. Стесняюсь, но спрошу, зачем Вы бьете Захара и других шлаководов по розовому очку? можно без подробностей?
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops: Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!