Думаю Захара это не вдохновит. И в цене не подвинется. Так и будет просить 30куе за хрущ.
Стесняюсь, но спрошу, зачем Вы бьете Захара и других шлаководов по розовому очку? можно без подробностей?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 19 кві, 2018 07:58
Думаю Захара это не вдохновит. И в цене не подвинется. Так и будет просить 30куе за хрущ.
Стесняюсь, но спрошу, зачем Вы бьете Захара и других шлаководов по розовому очку? можно без подробностей?
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Додано: Чет 19 кві, 2018 09:13
учотка ура_ це описала так: "Україна как ходячій зомбі",
так от зараз сусіди використовують як донора і розтягують на запчасті,
одним нога пригодилася, інші потрошки кровосісять...
так що переспективи даже КРЖН туманні
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Чет 19 кві, 2018 09:22
Останутся самые лучшие... проверенные!
У уехавших предателей, можно и гражданство аннулировать.
ПС. ПАП как никто из правителей близок к реализации программы - "Каждой семье отделенную квартиру".
Доходы населения растут - квартиры дешевеют.
Додано: Чет 19 кві, 2018 09:49
добре що є бункер, де мона на троні пересидіти апокаліпсис
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Чет 19 кві, 2018 09:51
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Первому понравится
Додано: Чет 19 кві, 2018 09:53
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
успіх ЗАВЖДИ там, де ним вміють ділитись!
akurt написав:
Ви праві - отам Finike - мінімум в 3 рази дешевше
... ого! - це нерухомість? - бо харчі, напевно, поціні - далеко не втікають....?
(...і Я Вас зрозумів, чому саме Анталія! - просто, "легенько" на майбутнє розглядаю інші варіанти для не таких заможніх Долярчиків )
....а давайте, ще трохи порозмірковуємо варіанти, знову ж таки для пересічних Долярчиків!
От, наприклад, не краще було б пересічному(наприклад пенсіонеру(можна і з дружиною) , який вже немає ПРИВ'ЯЗКИ до роботи/бізнесу), ТІЛЬКИ на весну і на осінь, орендувати квартиру в якомусь непоганому місті Туреччини з виходом до моря?
- тобто, навіть, якщо беремо Анталію, - за тих 49тис.дол.(що потратили Ви на придбання там квартири) - скільки років (ну чи по 3+3міс.весни/осені) можна там провести?
(а головне, і прив'язки до місця - немає! - може, через 2-3роки Туреччина набридне, і захочеться Греція, Італія і т. п.)
Ще раз НАГОЛОШУЮ, що розглядаємо варіанти для ПЕРЕСІЧНОГО , а не для Вас, пане Акурт, - бо Ви і так по всіх тих країнах можете проїхатись, коли Вам заманеться!
пан Акурт відповів:
Про оренду житла на прохання Долярчика.
1. В Туреччині в 2017 році прийняли Закон, який забороняє короткотермінову здачу в оренду житла, якою промишляла дуже ведика кількість росіян, які мають тут дуже багато нерухомості. Здавати в оренду можна тільки на рік та більше.
2. Орендна плата квартир невисока або нормальна - від 600 до 1200 лір на місяць (1 ліра=6,5 гривні).
3. Наша людина може мешкати в Турції 90 днів в кожні 180 днів. Я так і роблю. На ці ж 90 днів можно ввозити свою автівку (я теж так і роблю).
4. Для перебування на короткий або невеликий термін краще на booking.com брати апартаменти або номери в готелях. Наприклад, (раджу) в минулому році я купався у морі до 3 грудня (4 грудня полетів до Львова) - в жовтні та листопаді орендував на тому сайті готель для родичів: номер на 1 особу - 8 євро на добу (без харчування), номер на двох 10-14 євро на добу (без харчування). Думаю, у Львові ви не знімете за ці гроші кімнату навіть у самому скромному готелі на Науковій.
5. Тут панове НЕ ЗРОЗУМІЛИ ГОЛОВНОГО: в Туреччині на сьогодін саме лояльне відношення до українців і в побутовому плані, і в - головному юридичному - ТІЛЬКИ ЗА ФАКТОМ КУПІВЛІ КВАРТИРИ Вам надають "Вид на прожиття".
6. Не будуйте ілюзій: тут Ви не влаштуєтеся на роботу.
7. Відкиньте ілюзії: на сьогодні Турція - країна із населенням в 80 000 000 людей - одна із найпотужніших у Європі. На 99,999 відсотка - все виробляється в самій Турції, а не завозиться із Китаю. Із імпортного бачу:.... нічого не бачу... Холодильник найновшої моделі LG "Made in Turkey". Мабуть, тільки презервативи імпортні - стоять коробки відомих брендів на касах супремаркетів - але не впевнений, що на них не написано "Made in Turkey". Треба подивитися для загального розвитку. Єдине, що правда: презервативи відомих брендів наші українські студенти купують вдвічі дорожче, ніж турецькі студенти.
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Чет 19 кві, 2018 09:57
Долярчик
и чего тебе не срется спокойно в своей ветке?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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