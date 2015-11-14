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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 891892893894

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 753
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
13
Зручна локація
21%
161
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
58
Раціональне планування та метраж
16%
118
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
141
Якість будівництва
15%
115
Всього голосів : 753
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 07:58

  antonivs3 написав:Вести с полей или очередной удар по розовому очку:
1комн Героев Днепра/Минская, Оболонский пр, 1к 33/18/8 средний этаж, с/у разд, требует ремонта, $22000. До продажи аренда за 5000, срочная продажа в связи с эмиграцией в РФ

Думаю Захара это не вдохновит. И в цене не подвинется. Так и будет просить 30куе за хрущ.
Стесняюсь, но спрошу, зачем Вы бьете Захара и других шлаководов по розовому очку? :oops: можно без подробностей?
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 09:13

  барабашов написав:antonivs3
А почему эмиграция в РФ? Все ж едут либо в Кракив с Варшавой дупомоями, либо сразу в Мюнхен к студенту с аватарой гройсьмана.

учотка ура_ це описала так: "Україна как ходячій зомбі",
так от зараз сусіди використовують як донора і розтягують на запчасті,
одним нога пригодилася, інші потрошки кровосісять...

так що переспективи даже КРЖН туманні
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 09:22

  flyman написав:учотка ура_ це описала так: "Україна как ходячій зомбі",
так от зараз сусіди використовують як донора і розтягують на запчасті,
одним нога пригодилася, інші потрошки кровосісять...

так що переспективи даже КРЖН туманні

Останутся самые лучшие... проверенные!
У уехавших предателей, можно и гражданство аннулировать.
ПС. ПАП как никто из правителей близок к реализации программы - "Каждой семье отделенную квартиру".
Доходы населения растут - квартиры дешевеют.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 09:49

  UA написав:
  flyman написав:учотка ура_ це описала так: "Україна как ходячій зомбі",
так от зараз сусіди використовують як донора і розтягують на запчасті,
одним нога пригодилася, інші потрошки кровосісять...

так що переспективи даже КРЖН туманні

Останутся самые лучшие... проверенные!
У уехавших предателей, можно и гражданство аннулировать.
ПС. ПАП как никто из правителей близок к реализации программы - "Каждой семье отделенную квартиру".
Доходы населения растут - квартиры дешевеют.


добре що є бункер, де мона на троні пересидіти апокаліпсис :mrgreen:
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 09:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://www.youtube.com/watch?time_cont ... _KZxSFXc-c
Первому понравится
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 09:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

успіх ЗАВЖДИ там, де ним вміють ділитись!
akurt написав:
Ви праві - отам Finike - мінімум в 3 рази дешевше

... ого! :shock: - це нерухомість? - бо харчі, напевно, поціні - далеко не втікають....?
(...і Я Вас зрозумів, чому саме Анталія! - просто, "легенько" на майбутнє розглядаю інші варіанти для не таких заможніх Долярчиків :mrgreen:)

....а давайте, ще трохи порозмірковуємо варіанти, знову ж таки для пересічних Долярчиків! :D
От, наприклад, не краще було б пересічному(наприклад пенсіонеру(можна і з дружиною) , який вже немає ПРИВ'ЯЗКИ до роботи/бізнесу), ТІЛЬКИ на весну і на осінь, орендувати квартиру в якомусь непоганому місті Туреччини з виходом до моря?
- тобто, навіть, якщо беремо Анталію, - за тих 49тис.дол.(що потратили Ви на придбання там квартири) - скільки років (ну чи по 3+3міс.весни/осені) можна там провести?
(а головне, і прив'язки до місця - немає! - може, через 2-3роки Туреччина набридне, і захочеться Греція, Італія і т. п.)
Ще раз НАГОЛОШУЮ, що розглядаємо варіанти для ПЕРЕСІЧНОГО :!: , а не для Вас, пане Акурт, - бо Ви і так по всіх тих країнах можете проїхатись, коли Вам заманеться!

пан Акурт відповів:
Про оренду житла на прохання Долярчика.
1. В Туреччині в 2017 році прийняли Закон, який забороняє короткотермінову здачу в оренду житла, якою промишляла дуже ведика кількість росіян, які мають тут дуже багато нерухомості. Здавати в оренду можна тільки на рік та більше.
2. Орендна плата квартир невисока або нормальна - від 600 до 1200 лір на місяць (1 ліра=6,5 гривні).
3. Наша людина може мешкати в Турції 90 днів в кожні 180 днів. Я так і роблю. На ці ж 90 днів можно ввозити свою автівку (я теж так і роблю).
4. Для перебування на короткий або невеликий термін краще на booking.com брати апартаменти або номери в готелях. Наприклад, (раджу) в минулому році я купався у морі до 3 грудня (4 грудня полетів до Львова) - в жовтні та листопаді орендував на тому сайті готель для родичів: номер на 1 особу - 8 євро на добу (без харчування), номер на двох 10-14 євро на добу (без харчування). Думаю, у Львові ви не знімете за ці гроші кімнату навіть у самому скромному готелі на Науковій.
5. Тут панове НЕ ЗРОЗУМІЛИ ГОЛОВНОГО: в Туреччині на сьогодін саме лояльне відношення до українців і в побутовому плані, і в - головному юридичному - ТІЛЬКИ ЗА ФАКТОМ КУПІВЛІ КВАРТИРИ Вам надають "Вид на прожиття".
6. Не будуйте ілюзій: тут Ви не влаштуєтеся на роботу.
7. Відкиньте ілюзії: на сьогодні Турція - країна із населенням в 80 000 000 людей - одна із найпотужніших у Європі. На 99,999 відсотка - все виробляється в самій Турції, а не завозиться із Китаю. Із імпортного бачу:.... нічого не бачу... Холодильник найновшої моделі LG "Made in Turkey". Мабуть, тільки презервативи імпортні - стоять коробки відомих брендів на касах супремаркетів - але не впевнений, що на них не написано "Made in Turkey". Треба подивитися для загального розвитку. Єдине, що правда: презервативи відомих брендів наші українські студенти купують вдвічі дорожче, ніж турецькі студенти.
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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