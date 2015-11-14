Додано: Чет 19 кві, 2018 09:53

успіх ЗАВЖДИ там, де ним вміють ділитись!akurt написав:Ви праві - отам Finike - мінімум в 3 рази дешевше... ого!- це нерухомість? - бо харчі, напевно, поціні - далеко не втікають....?(...і Я Вас зрозумів, чому саме Анталія! - просто, "легенько" на майбутнє розглядаю інші варіанти для не таких заможніх Долярчиків....а давайте, ще трохи порозмірковуємо варіанти, знову ж таки для пересічних Долярчиків!От, наприклад, не краще було б пересічному(наприклад пенсіонеру(можна і з дружиною) , який вже немає ПРИВ'ЯЗКИ до роботи/бізнесу), ТІЛЬКИ на весну і на осінь, орендувати квартиру в якомусь непоганому місті Туреччини з виходом до моря?- тобто, навіть, якщо беремо Анталію, - за тих 49тис.дол.(що потратили Ви на придбання там квартири) - скільки років (ну чи по 3+3міс.весни/осені) можна там провести?(а головне, і прив'язки до місця - немає! - може, через 2-3роки Туреччина набридне, і захочеться Греція, Італія і т. п.)Ще раз НАГОЛОШУЮ, що розглядаємо варіанти для ПЕРЕСІЧНОГО, а не для Вас, пане Акурт, - бо Ви і так по всіх тих країнах можете проїхатись, коли Вам заманеться!пан Акурт відповів:Про оренду житла на прохання Долярчика.1. В Туреччині в 2017 році прийняли Закон, який забороняє короткотермінову здачу в оренду житла, якою промишляла дуже ведика кількість росіян, які мають тут дуже багато нерухомості. Здавати в оренду можна тільки на рік та більше.2. Орендна плата квартир невисока або нормальна - від 600 до 1200 лір на місяць (1 ліра=6,5 гривні).3. Наша людина може мешкати в Турції 90 днів в кожні 180 днів. Я так і роблю. На ці ж 90 днів можно ввозити свою автівку (я теж так і роблю).4. Для перебування на короткий або невеликий термін краще на booking.com брати апартаменти або номери в готелях. Наприклад, (раджу) в минулому році я купався у морі до 3 грудня (4 грудня полетів до Львова) - в жовтні та листопаді орендував на тому сайті готель для родичів: номер на 1 особу - 8 євро на добу (без харчування), номер на двох 10-14 євро на добу (без харчування). Думаю, у Львові ви не знімете за ці гроші кімнату навіть у самому скромному готелі на Науковій.5. Тут панове НЕ ЗРОЗУМІЛИ ГОЛОВНОГО: в Туреччині на сьогодін саме лояльне відношення до українців і в побутовому плані, і в - головному юридичному - ТІЛЬКИ ЗА ФАКТОМ КУПІВЛІ КВАРТИРИ Вам надають "Вид на прожиття".6. Не будуйте ілюзій: тут Ви не влаштуєтеся на роботу.7. Відкиньте ілюзії: на сьогодні Турція - країна із населенням в 80 000 000 людей - одна із найпотужніших у Європі. На 99,999 відсотка - все виробляється в самій Турції, а не завозиться із Китаю. Із імпортного бачу:.... нічого не бачу... Холодильник найновшої моделі LG "Made in Turkey". Мабуть, тільки презервативи імпортні - стоять коробки відомих брендів на касах супремаркетів - але не впевнений, що на них не написано "Made in Turkey". Треба подивитися для загального розвитку. Єдине, що правда: презервативи відомих брендів наші українські студенти купують вдвічі дорожче, ніж турецькі студенти.