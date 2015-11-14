Думаю Захара это не вдохновит. И в цене не подвинется. Так и будет просить 30куе за хрущ.
Стесняюсь, но спрошу, зачем Вы бьете Захара и других шлаководов по розовому очку? можно без подробностей?
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Додано: Чет 19 кві, 2018 07:58
Думаю Захара это не вдохновит. И в цене не подвинется. Так и будет просить 30куе за хрущ.
Стесняюсь, но спрошу, зачем Вы бьете Захара и других шлаководов по розовому очку? можно без подробностей?
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Додано: Чет 19 кві, 2018 09:13
учотка ура_ це описала так: "Україна как ходячій зомбі",
так от зараз сусіди використовують як донора і розтягують на запчасті,
одним нога пригодилася, інші потрошки кровосісять...
так що переспективи даже КРЖН туманні
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Чет 19 кві, 2018 09:22
Останутся самые лучшие... проверенные!
У уехавших предателей, можно и гражданство аннулировать.
ПС. ПАП как никто из правителей близок к реализации программы - "Каждой семье отделенную квартиру".
Доходы населения растут - квартиры дешевеют.
Додано: Чет 19 кві, 2018 09:49
добре що є бункер, де мона на троні пересидіти апокаліпсис
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Чет 19 кві, 2018 09:51
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Первому понравится
Додано: Чет 19 кві, 2018 09:57
Долярчик
и чего тебе не срется спокойно в своей ветке?
тебе тут шо - медом помазано?
каким боком ты со своими тараканами к киевскому рынку недвиги?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 19 кві, 2018 10:28
А чё тараканы? Украина страна возможностей. Лоток во Львове и битон в городе миллионнике уже пройденный этап. Мировые фондовые биржи- вот новый уровень!
Зы. Говорят денег нет...
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Додано: Чет 19 кві, 2018 10:42
Відтік працездатного населення з України досяг критичного рівня. Про це заявила заступник міністра соціальної політики Ольга Крентовська.
За її словами, тільки з 2013 по 2016 з країни виїхало три мільйони економічно активних громадян.
За офіційними даними, за кордоном зараз працює близько 5 млн наших співвітчизників, за неофіційними, – до 8 млн.
Якщо тенденцію не змінити, дефіцит кадрів буде загрожувати економічній безпеці України.
https://news.finance.ua/ua/news/-/42485 ... tspolityky
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Чет 19 кві, 2018 10:53
неее, это не для пересичных - вы шо? пересичные не опускаются до такого - они любят ходить в офисы, получать з/п, отпускные и соцпакет, жаловаться на тупое начальство и маленькую зарплату и при этом втихаря отправлять в рабочее время свои резюме в надежде найти местечко потеплее и висеть в инетике, обсуждая коррупцию власти и тотальнэ зубожиння
точно так же в 90х "творческая, и научно-техническая интеллигенция" гоняла пустые чаи в своих нии и кб, презрительно отзываясь о более предприимчивых и приземленных людях, которые не плакали, а начинали, набивая шишки и учась по ходу дела, заниматься частным предпринимательством и зарабатывали свои первые миллионы
возможности как тогда, так и сейчас лежат под ногами, но людей с яйцами больше не становится, хотя прошло уже более 20 лет
"сильные поступают так, как хотят, а слабые страдают так, как и должны" (с)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 19 кві, 2018 10:54
С другой стороны, 9 млрд.$ инвестиций от уехавших. Я считаю должно быть больше, остаться должны только ИТ и коррупция, пенсионеры должны тихо помереть ибо мешают и выборам и картинке как всё хорошо )))
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