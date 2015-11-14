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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 892893894895>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 753
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
13
Зручна локація
21%
161
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
58
Раціональне планування та метраж
16%
118
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
141
Якість будівництва
15%
115
Всього голосів : 753
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 07:58

  antonivs3 написав:Вести с полей или очередной удар по розовому очку:
1комн Героев Днепра/Минская, Оболонский пр, 1к 33/18/8 средний этаж, с/у разд, требует ремонта, $22000. До продажи аренда за 5000, срочная продажа в связи с эмиграцией в РФ

Думаю Захара это не вдохновит. И в цене не подвинется. Так и будет просить 30куе за хрущ.
Стесняюсь, но спрошу, зачем Вы бьете Захара и других шлаководов по розовому очку? :oops: можно без подробностей?
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 09:13

  барабашов написав:antonivs3
А почему эмиграция в РФ? Все ж едут либо в Кракив с Варшавой дупомоями, либо сразу в Мюнхен к студенту с аватарой гройсьмана.

учотка ура_ це описала так: "Україна как ходячій зомбі",
так от зараз сусіди використовують як донора і розтягують на запчасті,
одним нога пригодилася, інші потрошки кровосісять...

так що переспективи даже КРЖН туманні
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 09:22

  flyman написав:учотка ура_ це описала так: "Україна как ходячій зомбі",
так от зараз сусіди використовують як донора і розтягують на запчасті,
одним нога пригодилася, інші потрошки кровосісять...

так що переспективи даже КРЖН туманні

Останутся самые лучшие... проверенные!
У уехавших предателей, можно и гражданство аннулировать.
ПС. ПАП как никто из правителей близок к реализации программы - "Каждой семье отделенную квартиру".
Доходы населения растут - квартиры дешевеют.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 09:49

  UA написав:
  flyman написав:учотка ура_ це описала так: "Україна как ходячій зомбі",
так от зараз сусіди використовують як донора і розтягують на запчасті,
одним нога пригодилася, інші потрошки кровосісять...

так що переспективи даже КРЖН туманні

Останутся самые лучшие... проверенные!
У уехавших предателей, можно и гражданство аннулировать.
ПС. ПАП как никто из правителей близок к реализации программы - "Каждой семье отделенную квартиру".
Доходы населения растут - квартиры дешевеют.


добре що є бункер, де мона на троні пересидіти апокаліпсис :mrgreen:
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 09:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://www.youtube.com/watch?time_cont ... _KZxSFXc-c
Первому понравится
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 09:57

Долярчик

и чего тебе не срется спокойно в своей ветке?
тебе тут шо - медом помазано?
каким боком ты со своими тараканами к киевскому рынку недвиги?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 10:28

  kingkongovets написав:Долярчик

и чего тебе не срется спокойно в своей ветке?
тебе тут шо - медом помазано?
каким боком ты со своими тараканами к киевскому рынку недвиги?

А чё тараканы? Украина страна возможностей. Лоток во Львове и битон в городе миллионнике уже пройденный этап. Мировые фондовые биржи- вот новый уровень!
Зы. Говорят денег нет...:-)
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 10:42

Відтік працездатного населення з України досяг критичного рівня. Про це заявила заступник міністра соціальної політики Ольга Крентовська.
За її словами, тільки з 2013 по 2016 з країни виїхало три мільйони економічно активних громадян.
За офіційними даними, за кордоном зараз працює близько 5 млн наших співвітчизників, за неофіційними, – до 8 млн.
Якщо тенденцію не змінити, дефіцит кадрів буде загрожувати економічній безпеці України.
https://news.finance.ua/ua/news/-/42485 ... tspolityky
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 10:53

  Первый написав:А чё тараканы? Украина страна возможностей. Лоток во Львове и битон в городе миллионнике уже пройденный этап. Мировые фондовые биржи- вот новый уровень!
Зы. Говорят денег нет...:-)


неее, это не для пересичных - вы шо? пересичные не опускаются до такого - они любят ходить в офисы, получать з/п, отпускные и соцпакет, жаловаться на тупое начальство и маленькую зарплату и при этом втихаря отправлять в рабочее время свои резюме в надежде найти местечко потеплее и висеть в инетике, обсуждая коррупцию власти и тотальнэ зубожиння
точно так же в 90х "творческая, и научно-техническая интеллигенция" гоняла пустые чаи в своих нии и кб, презрительно отзываясь о более предприимчивых и приземленных людях, которые не плакали, а начинали, набивая шишки и учась по ходу дела, заниматься частным предпринимательством и зарабатывали свои первые миллионы
возможности как тогда, так и сейчас лежат под ногами, но людей с яйцами больше не становится, хотя прошло уже более 20 лет

"сильные поступают так, как хотят, а слабые страдают так, как и должны" (с)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 10:54

  Эгоист написав:Відтік працездатного населення з України досяг критичного рівня. Про це заявила заступник міністра соціальної політики Ольга Крентовська.
За її словами, тільки з 2013 по 2016 з країни виїхало три мільйони економічно активних громадян.
За офіційними даними, за кордоном зараз працює близько 5 млн наших співвітчизників, за неофіційними, – до 8 млн.
Якщо тенденцію не змінити, дефіцит кадрів буде загрожувати економічній безпеці України.
https://news.finance.ua/ua/news/-/42485 ... tspolityky

С другой стороны, 9 млрд.$ инвестиций от уехавших. Я считаю должно быть больше, остаться должны только ИТ и коррупция, пенсионеры должны тихо помереть ибо мешают и выборам и картинке как всё хорошо )))
stm
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