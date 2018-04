Додано: Чет 19 кві, 2018 09:57

Долярчик



и чего тебе не срется спокойно в своей ветке?

тебе тут шо - медом помазано?

каким боком ты со своими тараканами к киевскому рынку недвиги?

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.