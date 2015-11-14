Додано: Чет 19 кві, 2018 10:53

Первый написав: А чё тараканы? Украина страна возможностей. Лоток во Львове и битон в городе миллионнике уже пройденный этап. Мировые фондовые биржи- вот новый уровень!

Зы. Говорят денег нет... А чё тараканы? Украина страна возможностей. Лоток во Львове и битон в городе миллионнике уже пройденный этап. Мировые фондовые биржи- вот новый уровень!Зы. Говорят денег нет...

неее, это не для пересичных - вы шо? пересичные не опускаются до такого - они любят ходить в офисы, получать з/п, отпускные и соцпакет, жаловаться на тупое начальство и маленькую зарплату и при этом втихаря отправлять в рабочее время свои резюме в надежде найти местечко потеплее и висеть в инетике, обсуждая коррупцию власти и тотальнэ зубожинняточно так же в 90х "творческая, и научно-техническая интеллигенция" гоняла пустые чаи в своих нии и кб, презрительно отзываясь о более предприимчивых и приземленных людях, которые не плакали, а начинали, набивая шишки и учась по ходу дела, заниматься частным предпринимательством и зарабатывали свои первые миллионывозможности как тогда, так и сейчас лежат под ногами, но людей с яйцами больше не становится, хотя прошло уже более 20 лет"сильные поступают так, как хотят, а слабые страдают так, как и должны" (с)