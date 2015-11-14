Нет.
Я за то что бы все были богаты, хорошо работали и зарабатывали, жили в красивых домах.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 19 кві, 2018 10:55
Нет.
Я за то что бы все были богаты, хорошо работали и зарабатывали, жили в красивых домах.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Додано: Чет 19 кві, 2018 11:00
НИЧЕ страшного, подавляющая часть вернется назад. Попробуют вкус за кордонного хлеба, научаться работать, приедут другими людьми, будут более ответственно относиться к своим обязанностям. И зарплату работодатель будет вынуждено повысить (если выживет). Все только выиграют в будущем: работник будет больше зарабатывать, работодатель получит более ответственных сотрудников.
Додано: Чет 19 кві, 2018 11:01
Отменят упрощенку и никакого ИТ здесь не останется. Только коррупция.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Чет 19 кві, 2018 11:02
Вот именно - если выживет!
У нас каждый первый работодатель мечтает иметь по стояку Круш, что бы больше никогда близко не видеть морду чиновника.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Чет 19 кві, 2018 11:06
kingkongovets
.... щоб люди знвли, як добре за кордоном!
Востаннє редагувалось Долярчик в Чет 19 кві, 2018 11:09, всього редагувалось 2 разів.
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Чет 19 кві, 2018 11:08
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Чет 19 кві, 2018 11:09
Порадуемся за уехов. К счастью понаехов в Киев пока хватает, и на ближайшие лет 10 хватит.
На зарплату в регионах просто не выжить физически - зарабатывая 5000-6000 грн невозможно оплатить комуналь, купить еду, одежду и медикаменты для семьи (не забудем про мобильник и интернет, иначе райцентры вообще впадут в 19 век).
В Украине есть ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ плюс: относительная дешевизна жизни и людей. Турки жарят наших мальвин дешевле чем в Тайланде, можно дешево полечить зуб, нанять домработницу и т.д.
Конечно, это если доходы ты получаешь НЕ текущие в Украине.
Посудите сами: почему сейчас так гребут квартиры??
Да потому что дешево! Это единственное преимущество. Все понимают что экономика деградирует, народ уезжает, перспективы туманны... но дешево! Надабрать!!
Поккпались ли сейчас квартиры по домайданным ценам?
Нужен ли был кому то хрущ за 60куе? Двушка на ПОХе за 95куе? РТ по 10куе/метр?
Нет!! Они нужны только пока стоят в 3-4 раза дешевле аналогов в других столицах. И все.
Никаких других преимуществ нет.
Додано: Чет 19 кві, 2018 11:13
Чиновники и менты отмывают коррупционные деньги. В итоге, квартиры стоят пустыми целыми этажами и стояками.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Чет 19 кві, 2018 11:23
Не обижайтесь но 5% налога и потом удивление почему ж*** в стране? ))) Я 5% очень поддерживаю на момент начала становления ФОПа, фирмы и т.д. Но ребята, 5% пожизненно? Первые 5 лет - да, после система в ж*** ибо кормить нищих тоже из чего-то надо. Налоги - это система, которая в Украине мягко скажу не работает хотя у нас работают гастербайтеры, так что ИТ мы тоже пожертвуем легко ))))
Додано: Чет 19 кві, 2018 11:29
хто ж работать то будет, если все будут богаты?)
неравенство - двигатель экономики
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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