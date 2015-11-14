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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 892893894895

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 753
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
13
Зручна локація
21%
161
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
58
Раціональне планування та метраж
16%
118
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
141
Якість будівництва
15%
115
Всього голосів : 753
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 10:55

  UA написав:https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=3_KZxSFXc-c
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Нет.
Я за то что бы все были богаты, хорошо работали и зарабатывали, жили в красивых домах.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 11:00

  Эгоист написав:Відтік працездатного населення з України досяг критичного рівня. Про це заявила заступник міністра соціальної політики Ольга Крентовська.
За її словами, тільки з 2013 по 2016 з країни виїхало три мільйони економічно активних громадян.
За офіційними даними, за кордоном зараз працює близько 5 млн наших співвітчизників, за неофіційними, – до 8 млн.
Якщо тенденцію не змінити, дефіцит кадрів буде загрожувати економічній безпеці України.
https://news.finance.ua/ua/news/-/42485 ... tspolityky

НИЧЕ страшного, подавляющая часть вернется назад. Попробуют вкус за кордонного хлеба, научаться работать, приедут другими людьми, будут более ответственно относиться к своим обязанностям. И зарплату работодатель будет вынуждено повысить (если выживет). Все только выиграют в будущем: работник будет больше зарабатывать, работодатель получит более ответственных сотрудников.
reus
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 11:01

  stm написав:
  Эгоист написав:Відтік працездатного населення з України досяг критичного рівня. Про це заявила заступник міністра соціальної політики Ольга Крентовська.
За її словами, тільки з 2013 по 2016 з країни виїхало три мільйони економічно активних громадян.
За офіційними даними, за кордоном зараз працює близько 5 млн наших співвітчизників, за неофіційними, – до 8 млн.
Якщо тенденцію не змінити, дефіцит кадрів буде загрожувати економічній безпеці України.
https://news.finance.ua/ua/news/-/42485 ... tspolityky

С другой стороны, 9 млрд.$ инвестиций от уехавших. Я считаю должно быть больше, остаться должны только ИТ и коррупция, пенсионеры должны тихо помереть ибо мешают и выборам и картинке как всё хорошо )))

Отменят упрощенку и никакого ИТ здесь не останется. Только коррупция.
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"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 11:02

  reus написав:НИЧЕ страшного, подавляющая часть вернется назад. Попробуют вкус за кордонного хлеба, научаться работать, приедут другими людьми, будут более ответственно относиться к своим обязанностям. И зарплату работодатель будет вынуждено повысить (если выживет).

Вот именно - если выживет! :mrgreen:
У нас каждый первый работодатель мечтает иметь по стояку Круш, что бы больше никогда близко не видеть морду чиновника.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 11:06

kingkongovets
.... щоб люди знвли, як добре за кордоном! :lol:
:arrow:
Востаннє редагувалось Долярчик в Чет 19 кві, 2018 11:09, всього редагувалось 2 разів.
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 11:08

  Долярчик написав:kingkongovets
.... щоб люди знали, як добре за кордоном! :lol:

пан Акурт написав:

Сейчас дам полный ответ.

А пока:
- да, лично я выехал из Львова примерно в 9 утра - Черновцы - граница с Румынией (очень быстро) - ночевали в отеле под Бухарестом (искали отель, где можно останавливаться с собакой). По дороге скупились в супермаркете LIDL - европейская сеть супермаркетов, там закупили румынского пива и так - перекус легкий на дорогу...
- тут очень одни знатоки писали, что Румыния заселена цыганами - это совсем не так. Это неверный стереотип. В прошлом году я путешествовал по центру и северу Румынии - неделя в августе - за неделю видел один раз цыган, типа табор переезжал - было 6-7 повозок, лошади, парни с кнутами. Но на повозках ничего не было. Видел в одной деревне один раз цыганку с ребенком - просто шла по улице. Этот раз за сутки движения с севера на юг видел один раз на окраине какого-то городка типа трущобы - домики из фанеры, крытые листами железа, цыган не заметил, может, они там были. Во всяком случае слухи о том, что Румыния заселена цыганами ОЧЕНЬ преувеличены и я бы сказал, лживые. Мы просто совсем не знаем Румынию, кстати, короли Румынии - все - немецкая династия. Последний король Михай Первый умер вот в ноябре 2017.
- вот юг Румынии резко отличается - окружная дорога вокруг Бухареста произвела самое грустное впечатление, было ощущение, что я еду где-то под Новомосковском, Павлоградом или Кривым Рогом. Все застыло при Николае Чаушеску; мост в Болгарию - постройки - написано 1952-1954 год. Ощущение, что тов. Сталин выглядывалил из-за колонн. Но цыгане не выглядывали.
- ночевали в Спорт-отеле под Бухарестом, было примерно 18-00. Еще светло. Гулял с собакой. Отель понравился отель, душевный, стоил, кажется 25 долларов.
- Дорога по Болгарии относительно грустная - никакая - какие-никакие горы, не очень высокие. Почти на границе с Турцией проезжали Ямбол - было ощущение, что на календаре 1975 год. Показалось, что из окна машет Леонид Ильич и желает хорошей дороги. В Болгарии заправился. Болгария невероятно безлюдна.
- на болгаро-турецкой границе я был вторым легковым авто. Первый водитель не выходил из авто - в оно подал паспорт и техпаспорт на авто. Я выходил: показывала собаку. Вообще приятно путешествовать с украинским паспортом - везде - ласковый зеленый свет.
- въехали на территорию Турции - ВАУ!!! Почти сразу - скоростная платная автострада - три полосы в каждом направлении, разрешена скорость 120. 250 км до Стамбула - челюсть жена держала руками - все освещается, как днем! Проезд стоит копейки - 12 лир или примерно 80 гривен.
- в Стамбуле выбрали отель прямо в ресторане на моем МакБуке на окраине, куда заехали поужинать. В Турции блокируется вход на сайт Букинга потому я включал анонимайзеры. Нашел отель за 28 долларов - еще и с завтраком (!!!) и с правом жить с собакой и парковкой для авто. На обратном пути я бы его опять заказал. Завтрак был просто шикарный. На дорогу ничего не украл, кроме пары пакетиков кофе.
- на утром уехали где-то в 10-30 - дольше всего ехали по Стамбулу - почти 2 часа - поток авто просто невероятный. Как только оказались на азиатской части - пришлось поддерживать челюсть двумя руками - до самой Анталии идет на 700 км невероятная по красоте и качеству трасса. Что интересно, у них почти все такие, но не все имеют 3 полосы в каждом направлении. Я Вам скажу - и говорил - что я лично за рулем проехал от Севастополя до Таллинна и от Донецка до Парижа и даже дальше, кроме того, многие штаты США - ничего подобного нигде нет. НИГ_ДЕ_НЕТ.
- Итак, выехали из отеля в Стамбуле в 10-30, из самого Стамбула - в 12-30 или в 13-00, в 21-30 я открывал двери своей квартиры.
Всего пробег 2 200 км от Львова, расход бензина бортовой комп показал 7,5 литра на 100 км - у меня Honda CR-V - бензин. Дорога обошлась в 200 долларов. Замечу, что с нами все время ехал Лабрадор.

Ну а теперь о ценах.
Только держитесь за что-то железное - я только вернулся из рынка.

На расстоянии и от моего дома - 6 этажей - 19 квартир - в 300 м метров или меньше - минимум 5 (пять) супермаркетов. Чуть дальше - супермаркет МЕТРО.
В супермаркетах МЕТРО, Carrefour. MIGROS мы покупаем рыбу, вино, говядину.
овощи и фрукты - ка правило, на рынке, хотя почти по той же цене они есть и в любом супермаркете.
Итак, рынок в моем микрорайоне по вторникам.
Сегодня мне Приват прислал СМС-ку что я расплатился за кое-что грвиневой картой, списали по курсу 1 лира - 6,43 гривны.
Грубо говоря, умножайте цены на "6". хотите - с запасом большим - на "7".
Синие или баклажаны - 1,5 лиры - 8 гривен кг.
Помидоры и огурцы - по 2,5 лиры - или по 15 гривен кг.
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Груши - жена обожает - 2,5 лиры - 15 гривен кг.
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Колубника - 4 лиры - или 24 гривны кг.
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Апельсины - 1,5 лиры кг. Лимоны - 3 лиры, грейпфруты - 2 лиры (12 гривен кг).
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Скупились 15 наименований продуктов - всего включая твердый сыр - на 70 лир или примерно 450 (сто пятьдесят) гривен:
помидоры, огурцы, синие, кабачки, лимоны (1 кг), апельсины (5 кг), лук репчатый, морковка мытая (3 лиры или 18 гривен кг) , петрушка, укроп, базилик, сыр твердый, юффка (это такие листы из теста диаметром почти в метр, их режут на кусочки, в них заворачивают любую начинку и запекают в духовке, получаются пирожки), шелковица (корзинка) , груши, шпинат, лук зелёный, грейпфруты (5 кг)...
Итак, все это закуплено на НЕДЕЛЮ:
- на 70 лир или на 150 гривен.
Жена так сказала, мы еще докупаем:
- йогурт (я утром ем с вареньем) - именно ЕМ, а не пью, его нужно большой ложкой накладывать - ведро 1,5 -2 кг стоит 7 лир или 42-45 гривен.
- хлеб (цена от 0.75 до 5 лир) это от 5,60 до 30 гривен - за 30 гривен хлеб домашней выпечки - берем только у нашего украинского друга Евгения - он здесь торгует, это хлеб бездрожжевой)
- курица - стоит примерно 6 лир кг или 36-40 гривен кг.

Итого на неделю на продукты уходит примерно 100 (сто) лир или 600-700 гривен. На двоих.

Что дорого:
- сигареты - 11 лир или 70 гривен пачка - в 2 раза дороже, чем у нас.
- водка (есть Немиров), виски, граппа, джин - несусветные цены типа 60-100 лир бутылка - не покупал никогда, как бы тут знатоки не обзывали меня алкоголиком. Я их в отместку называю "збоченці".
- пиво - примерно 8 лир или 48-50 гривен банка (бутылка). Не покупаю, позавчера пришел с моря допил последнюю банку румынского (рекомендую).
- мобильная связь дешевая. а вот домашний инет - дорогой - минимальная абонплату за инет и телефон (я имею домашний турецкий номер) - 60 лир или примерно 400 гривен.
- бензин - дорого, но как сказать. Бензин 6 лир - примерно 36-40 гривен литр, но бензин очень качественный, кажется, что мой внедорожник имеет крылья, расход при смешанном цикле - выезде за город - примерно 8,6 литра получается. Так что на цену на бензин лично я не в обиде.

Что не дорого: ТУРЕЦКИЕ вина - просто бомба - причем любые. Они тут все сухие только сухие - красные белые розовые. разбег цен очень большой - но все равно даже самое дешевое вино - это будет именно вино.
Вино стоит 14-19-22-32-34-44 лиры.
То есть от 85 до 240 -250 гривен бутылка. За 34 лиры ни разу не покупал, а вот за 22 лиры - не хуже калифорнийских, который лично я каждый год пью и потому имею право так сказать.

Квартплата: 50-70 лир в месяц - это как у нас в ОСББ. То есть 300-450 гривен в месяц. Это включая плавательный бассейн (еще стоит пустой, по одним сведениям в моем доме наполнят 1 мая, по другим - 1 июня. В соседнем доме уже наполнили - я думаю для бассейна рановато да и зачем - пешком мне до моря по горизонтали идти 25 минут - хожу с собакой, тут разрешается на пляж с собакой. Естественно, за нею убираю.)
Обращаю внимание: горячая вода - бесплатно (не во всех домах, у нас на крыше установлены солнечные коллекторы).
Плата только за подачу холодной воды и ее отвод, примерно - вот даже не знаю - платил всего 2 раза за последние пол-года - тут счет выставляют раз в 1,5 месяца, и то, только если потребил на сумму более 20 лир или более 120 гривен.
Ну для полноты картины, 18 гривен кубический метр все про все...

Электроэнергия - тоже счет выставляют сами раз в 1,5 месяца - плата примерно 1,30 гривен за 1 кВтчас.
Ну вот так.

Я БЫЛ И ОСТАЮСЬ ПРАВ И БЕЗ ВАРИАНТОВ:
если вы нахомячили на покупку 2-3-4 квартир под сдачу во Львове и оттого имеете в месяц выручки 20 000 -50 000 гривен в месяц просто грех не сидеть на балконе с видом на горы и не держать в руках бокал белого сухого, пока жена жарит для вас морскую форель, купленную в супермаркете МЕТРО по 14 лир или по 85 гривен кг.


Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 11:09

  flyman написав:
  барабашов написав:antonivs3
А почему эмиграция в РФ? Все ж едут либо в Кракив с Варшавой дупомоями, либо сразу в Мюнхен к студенту с аватарой гройсьмана.

учотка ура_ це описала так: "Україна как ходячій зомбі",
так от зараз сусіди використовують як донора і розтягують на запчасті,
одним нога пригодилася, інші потрошки кровосісять...

так що переспективи даже КРЖН туманні


Порадуемся за уехов. К счастью понаехов в Киев пока хватает, и на ближайшие лет 10 хватит.

На зарплату в регионах просто не выжить физически - зарабатывая 5000-6000 грн невозможно оплатить комуналь, купить еду, одежду и медикаменты для семьи (не забудем про мобильник и интернет, иначе райцентры вообще впадут в 19 век).

В Украине есть ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ плюс: относительная дешевизна жизни и людей. Турки жарят наших мальвин дешевле чем в Тайланде, можно дешево полечить зуб, нанять домработницу и т.д.

Конечно, это если доходы ты получаешь НЕ текущие в Украине.

Посудите сами: почему сейчас так гребут квартиры??

Да потому что дешево! Это единственное преимущество. Все понимают что экономика деградирует, народ уезжает, перспективы туманны... но дешево! Надабрать!!

Поккпались ли сейчас квартиры по домайданным ценам?

Нужен ли был кому то хрущ за 60куе? Двушка на ПОХе за 95куе? РТ по 10куе/метр?

Нет!! Они нужны только пока стоят в 3-4 раза дешевле аналогов в других столицах. И все.

Никаких других преимуществ нет.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 11:13

  Tribeca написав:Посудите сами: почему сейчас так гребут квартиры??

Чиновники и менты отмывают коррупционные деньги. В итоге, квартиры стоят пустыми целыми этажами и стояками.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 11:23

  Эгоист написав:
  stm написав:
  Эгоист написав:Відтік працездатного населення з України досяг критичного рівня. Про це заявила заступник міністра соціальної політики Ольга Крентовська.
За її словами, тільки з 2013 по 2016 з країни виїхало три мільйони економічно активних громадян.
За офіційними даними, за кордоном зараз працює близько 5 млн наших співвітчизників, за неофіційними, – до 8 млн.
Якщо тенденцію не змінити, дефіцит кадрів буде загрожувати економічній безпеці України.
https://news.finance.ua/ua/news/-/42485 ... tspolityky

С другой стороны, 9 млрд.$ инвестиций от уехавших. Я считаю должно быть больше, остаться должны только ИТ и коррупция, пенсионеры должны тихо помереть ибо мешают и выборам и картинке как всё хорошо )))

Отменят упрощенку и никакого ИТ здесь не останется. Только коррупция.

Не обижайтесь но 5% налога и потом удивление почему ж*** в стране? ))) Я 5% очень поддерживаю на момент начала становления ФОПа, фирмы и т.д. Но ребята, 5% пожизненно? Первые 5 лет - да, после система в ж*** ибо кормить нищих тоже из чего-то надо. Налоги - это система, которая в Украине мягко скажу не работает ;) хотя у нас работают гастербайтеры, так что ИТ мы тоже пожертвуем легко ))))
stm
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