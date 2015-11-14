Додано: Чет 19 кві, 2018 11:09

flyman написав: барабашов написав: antonivs3

А почему эмиграция в РФ? Все ж едут либо в Кракив с Варшавой дупомоями, либо сразу в Мюнхен к студенту с аватарой гройсьмана. А почему эмиграция в РФ? Все ж едут либо в Кракив с Варшавой дупомоями, либо сразу в Мюнхен к студенту с аватарой гройсьмана.

учотка ура_ це описала так: "Україна как ходячій зомбі",

так от зараз сусіди використовують як донора і розтягують на запчасті,

одним нога пригодилася, інші потрошки кровосісять...



так що переспективи даже КРЖН туманні учотка ура_ це описала так: "Україна как ходячій зомбі",так от зараз сусіди використовують як донора і розтягують на запчасті,одним нога пригодилася, інші потрошки кровосісять...так що переспективи даже КРЖН туманні

Порадуемся за уехов. К счастью понаехов в Киев пока хватает, и на ближайшие лет 10 хватит.На зарплату в регионах просто не выжить физически - зарабатывая 5000-6000 грн невозможно оплатить комуналь, купить еду, одежду и медикаменты для семьи (не забудем про мобильник и интернет, иначе райцентры вообще впадут в 19 век).В Украине есть ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ плюс: относительная дешевизна жизни и людей. Турки жарят наших мальвин дешевле чем в Тайланде, можно дешево полечить зуб, нанять домработницу и т.д.Конечно, это если доходы ты получаешь НЕ текущие в Украине.Посудите сами: почему сейчас так гребут квартиры??Да потому что дешево! Это единственное преимущество. Все понимают что экономика деградирует, народ уезжает, перспективы туманны... но дешево! Надабрать!!Поккпались ли сейчас квартиры по домайданным ценам?Нужен ли был кому то хрущ за 60куе? Двушка на ПОХе за 95куе? РТ по 10куе/метр?Нет!! Они нужны только пока стоят в 3-4 раза дешевле аналогов в других столицах. И все.Никаких других преимуществ нет.