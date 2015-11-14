Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Эгоист написав:Відтік працездатного населення з України досяг критичного рівня. Про це заявила заступник міністра соціальної політики Ольга Крентовська. За її словами, тільки з 2013 по 2016 з країни виїхало три мільйони економічно активних громадян. За офіційними даними, за кордоном зараз працює близько 5 млн наших співвітчизників, за неофіційними, – до 8 млн. Якщо тенденцію не змінити, дефіцит кадрів буде загрожувати економічній безпеці України. https://news.finance.ua/ua/news/-/42485 ... tspolityky
НИЧЕ страшного, подавляющая часть вернется назад. Попробуют вкус за кордонного хлеба, научаться работать, приедут другими людьми, будут более ответственно относиться к своим обязанностям. И зарплату работодатель будет вынуждено повысить (если выживет). Все только выиграют в будущем: работник будет больше зарабатывать, работодатель получит более ответственных сотрудников.
барабашов написав:antonivs3 А почему эмиграция в РФ? Все ж едут либо в Кракив с Варшавой дупомоями, либо сразу в Мюнхен к студенту с аватарой гройсьмана.
учотка ура_ це описала так: "Україна как ходячій зомбі", так от зараз сусіди використовують як донора і розтягують на запчасті, одним нога пригодилася, інші потрошки кровосісять...
так що переспективи даже КРЖН туманні
Порадуемся за уехов. К счастью понаехов в Киев пока хватает, и на ближайшие лет 10 хватит.
На зарплату в регионах просто не выжить физически - зарабатывая 5000-6000 грн невозможно оплатить комуналь, купить еду, одежду и медикаменты для семьи (не забудем про мобильник и интернет, иначе райцентры вообще впадут в 19 век).
В Украине есть ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ плюс: относительная дешевизна жизни и людей. Турки жарят наших мальвин дешевле чем в Тайланде, можно дешево полечить зуб, нанять домработницу и т.д.
Конечно, это если доходы ты получаешь НЕ текущие в Украине.
Посудите сами: почему сейчас так гребут квартиры??
Да потому что дешево! Это единственное преимущество. Все понимают что экономика деградирует, народ уезжает, перспективы туманны... но дешево! Надабрать!!
Поккпались ли сейчас квартиры по домайданным ценам?
Нужен ли был кому то хрущ за 60куе? Двушка на ПОХе за 95куе? РТ по 10куе/метр?
Нет!! Они нужны только пока стоят в 3-4 раза дешевле аналогов в других столицах. И все.
Tribeca написав:Посудите сами: почему сейчас так гребут квартиры??
Чиновники и менты отмывают коррупционные деньги. В итоге, квартиры стоят пустыми целыми этажами и стояками.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист написав:Відтік працездатного населення з України досяг критичного рівня. Про це заявила заступник міністра соціальної політики Ольга Крентовська. За її словами, тільки з 2013 по 2016 з країни виїхало три мільйони економічно активних громадян. За офіційними даними, за кордоном зараз працює близько 5 млн наших співвітчизників, за неофіційними, – до 8 млн. Якщо тенденцію не змінити, дефіцит кадрів буде загрожувати економічній безпеці України. https://news.finance.ua/ua/news/-/42485 ... tspolityky
С другой стороны, 9 млрд.$ инвестиций от уехавших. Я считаю должно быть больше, остаться должны только ИТ и коррупция, пенсионеры должны тихо помереть ибо мешают и выборам и картинке как всё хорошо )))
Отменят упрощенку и никакого ИТ здесь не останется. Только коррупция.
Не обижайтесь но 5% налога и потом удивление почему ж*** в стране? ))) Я 5% очень поддерживаю на момент начала становления ФОПа, фирмы и т.д. Но ребята, 5% пожизненно? Первые 5 лет - да, после система в ж*** ибо кормить нищих тоже из чего-то надо. Налоги - это система, которая в Украине мягко скажу не работает хотя у нас работают гастербайтеры, так что ИТ мы тоже пожертвуем легко ))))
kingkongovets написав:точно так же в 90х "творческая, и научно-техническая интеллигенция" гоняла пустые чаи в своих нии и кб, презрительно отзываясь о более предприимчивых и приземленных людях, которые не плакали, а начинали, набивая шишки и учась по ходу дела, заниматься частным предпринимательством и зарабатывали свои первые миллионы возможности как тогда, так и сейчас лежат под ногами, но людей с яйцами больше не становится, хотя прошло уже более 20 лет
"сильные поступают так, как хотят, а слабые страдают так, как и должны" (с)
1)И сколько процентов из бросившихся в 90е в бизнес не просто уцелел и не разорился, а ещё и заработал миллионы (в какой валюте)? 2)В 90е было полно ниш, заначек и налоги собирали бандюки. Чём сейчас-то лучше стало кроме общей информированности и большей свободы перемещения?
Эгоист написав:Отменят упрощенку и никакого ИТ здесь не останется. Только коррупция.
Не обижайтесь но 5% налога и потом удивление почему ж*** в стране? ))) Я 5% очень поддерживаю на момент начала становления ФОПа, фирмы и т.д. Но ребята, 5% пожизненно? Первые 5 лет - да, после система в ж*** ибо кормить нищих тоже из чего-то надо. Налоги - это система, которая в Украине мягко скажу не работает хотя у нас работают гастербайтеры, так что ИТ мы тоже пожертвуем легко ))))
Ну тогда надейтесь на сельское хозяйство или что тут вас останется для прокорма нищих.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
slavek написав:1)И сколько процентов из бросившихся в 90е в бизнес не просто уцелел и не разорился, а ещё и заработал миллионы (в какой валюте)? 2)В 90е было полно ниш, заначек и налоги собирали бандюки. Чём сейчас-то лучше стало кроме общей информированности и большей свободы перемещения?
из всех моих знакомых выжили все, за исключением тех кто ушел за радугу из-за болезней и один застрелился в гараже из-за несчастной любви некоторые закрыли свои бизнесА и перешли на работу к более успешным, но не голодает никто чем стало лучше? серьезно? вам напомнить про жизнь без инета, мобильной связи, когда все находили партнеров и клиентов через приложения газет бизнес и галицьки контракты? ниш полно в Украине и сейчас (кстати, в отличии от той же эуропы), вон даже долярчик, уровень мышления которого всем понятен, без особых проблем наколбасил себе на новострой легче всего сидеть на ...опе и рассуждать как все плохо и сложно
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
stm написав:Не обижайтесь но 5% налога и потом удивление почему ж*** в стране? ))) Я 5% очень поддерживаю на момент начала становления ФОПа, фирмы и т.д. Но ребята, 5% пожизненно? Первые 5 лет - да, после система в ж*** ибо кормить нищих тоже из чего-то надо.
Вы как бы правы...но смотрим дальше: Платим коммуналь-вся с НДС, не отпетляешь Продукты в магазине-с НДС Новое авто, новая квартира-с НДС Бензин-НДС и акциз. К тому же 5% с оборота, а не от прибыли. Не все единщики-работают исключительно на себя. Есть с наёмными работниками, которым платят зарплату после удержания 5%. А с неё-ЕСВ, НДФЛ, ВЗ...
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери