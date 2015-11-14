но Вы продолжаете сдавать недвигу, по старинке
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Додано: Чет 19 кві, 2018 12:12
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Чет 19 кві, 2018 12:16
И правильно делает. Как я уже говорил, всем остохренело видеть морды украинских чиновников, силовиков, налоговиков, юристов и решал. От общения с ними сейчас избавляются под любым предлогом: возраст, здоровье, религия, аскетизм и даже лендлордизм.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Чет 19 кві, 2018 12:23
Если пенсионеры вымрут, то на выборах кардинально сменится электорат....
А если останутся только ИТ-ки, то и коррупция исчезнет, так как голосовать будет некому...
Вот Вам и смена парадигм
так шо песны не только не мешают, а обеспечивают картинку "выборы и все хорошо"
Додано: Чет 19 кві, 2018 12:24
страшненько за качество новостроев
фото по ссылке
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Чет 19 кві, 2018 12:24
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
тому що після банкопаду це остання "тиха гавань"
але і вона рухне (навєс новостроїв і вимираюча країна із низькими доходами).
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Чет 19 кві, 2018 12:32
Жаль, что hume и макс не гуляют под СмартПлазой, за качество которой они здесь, в свое время топили. Но там еще осталось пару плохо закрепленных корзин для кондиционеров если что.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Чет 19 кві, 2018 12:37
АУ, модератор!!!!
завязывай загаживать форум
МОДЕРАЦИЯ форума жива???
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 19 кві, 2018 12:40
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ну, вот, призыв услышали:
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 19 кві, 2018 12:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 19 кві, 2018 12:44
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
чего бузим? всё по теме.
ТЦ-примыкает к ЖК, застройщик один. Качество стройки ТЦ и ЖК могут быть одинаковыми. С учётом того, что дома стояли не один год как недострои, могут быть и другие косяки, которые повлияют на качество жилья, а следовательно на цену объекта и отношение к застрощику в целом.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Чет 19 кві, 2018 12:45
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