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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 894895896897>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 753
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
13
Зручна локація
21%
161
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
58
Раціональне планування та метраж
16%
118
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
141
Якість будівництва
15%
115
Всього голосів : 753
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 12:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:ниш полно в Украине и сейчас

но Вы продолжаете сдавать недвигу, по старинке
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 12:16

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:ниш полно в Украине и сейчас

но Вы продолжаете сдавать недвигу, по старинке

И правильно делает. Как я уже говорил, всем остохренело видеть морды украинских чиновников, силовиков, налоговиков, юристов и решал. От общения с ними сейчас избавляются под любым предлогом: возраст, здоровье, религия, аскетизм и даже лендлордизм. :mrgreen:
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 12:23

  stm написав:
  Эгоист написав:Відтік працездатного населення з України досяг критичного рівня. Про це заявила заступник міністра соціальної політики Ольга Крентовська.
За її словами, тільки з 2013 по 2016 з країни виїхало три мільйони економічно активних громадян.
За офіційними даними, за кордоном зараз працює близько 5 млн наших співвітчизників, за неофіційними, – до 8 млн.
Якщо тенденцію не змінити, дефіцит кадрів буде загрожувати економічній безпеці України.
https://news.finance.ua/ua/news/-/42485 ... tspolityky

С другой стороны, 9 млрд.$ инвестиций от уехавших. Я считаю должно быть больше, остаться должны только ИТ и коррупция, пенсионеры должны тихо помереть ибо мешают и выборам и картинке как всё хорошо )))


Если пенсионеры вымрут, то на выборах кардинально сменится электорат....
А если останутся только ИТ-ки, то и коррупция исчезнет, так как голосовать будет некому...
Вот Вам и смена парадигм :wink:
так шо песны не только не мешают, а обеспечивают картинку "выборы и все хорошо" 8)
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 12:24

страшненько за качество новостроев
Сегодня, 19 апреля, в Киеве на проспекте Победы напротив станции метро "Политехнический институт" порывами сильного ветра сорвало железные листы и перекрытия с нового торгово-развлекательного центра "Смарт Плаза".

При этом пострадала проходившая мимо пенсионерка, которую ударило железным листом по голове.

фото по ссылкеhttps://strana.ua/news/136689-v-kieve-pensionerku-nakrylo-zheleznym-listom-kotoryj-veter-sorval-s-novostroja.html
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 12:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Tribeca написав:Посудите сами: почему сейчас так гребут квартиры??


тому що після банкопаду це остання "тиха гавань"

але і вона рухне (навєс новостроїв і вимираюча країна із низькими доходами).
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 12:32

  Serg-ik написав:страшненько за качество новостроев
Сегодня, 19 апреля, в Киеве на проспекте Победы напротив станции метро "Политехнический институт" порывами сильного ветра сорвало железные листы и перекрытия с нового торгово-развлекательного центра "Смарт Плаза".

При этом пострадала проходившая мимо пенсионерка, которую ударило железным листом по голове.

фото по ссылкеhttps://strana.ua/news/136689-v-kieve-pensionerku-nakrylo-zheleznym-listom-kotoryj-veter-sorval-s-novostroja.html

Жаль, что hume и макс не гуляют под СмартПлазой, за качество которой они здесь, в свое время топили. Но там еще осталось пару плохо закрепленных корзин для кондиционеров если что. :evil:
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 12:37

АУ, модератор!!!!

  Эгоист написав:
  Serg-ik написав:страшненько за качество новостроев
Сегодня, 19 апреля, в Киеве на проспекте Победы напротив станции метро "Политехнический институт" порывами сильного ветра сорвало железные листы и перекрытия с нового торгово-развлекательного центра "Смарт Плаза".

При этом пострадала проходившая мимо пенсионерка, которую ударило железным листом по голове.

фото по ссылкеhttps://strana.ua/news/136689-v-kieve-pensionerku-nakrylo-zheleznym-listom-kotoryj-veter-sorval-s-novostroja.html

Жаль, что hume и макс не гуляют под СмартПлазой, за качество которой они здесь, в свое время топили. Но там еще осталось пару плохо закрепленных корзин для кондиционеров если что. :evil:

завязывай загаживать форум

МОДЕРАЦИЯ форума жива???
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 12:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ну, вот, призыв услышали: https://www.obozrevatel.com/kiyany/life ... romami.htm
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 19 кві, 2018 12:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 12:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:завязывай загаживать форум

чего бузим? всё по теме.
ТЦ-примыкает к ЖК, застройщик один. Качество стройки ТЦ и ЖК могут быть одинаковыми. С учётом того, что дома стояли не один год как недострои, могут быть и другие косяки, которые повлияют на качество жилья, а следовательно на цену объекта и отношение к застрощику в целом.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 12:45

  Эгоист написав:Жаль, что hume и макс не гуляют под СмартПлазой, за качество которой они здесь, в свое время топили. Но там еще осталось пару плохо закрепленных корзин для кондиционеров если что. :evil:

Офигеть, и кто-то еще и лайкнул такое.
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