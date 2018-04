Додано: Чет 19 кві, 2018 12:51

airmax78 написав: Эгоист написав: Жаль, что hume и макс не гуляют под СмартПлазой, за качество которой они здесь, в свое время топили. Но там еще осталось пару плохо закрепленных корзин для кондиционеров если что. Жаль, что hume и макс не гуляют под СмартПлазой, за качество которой они здесь, в свое время топили. Но там еще осталось пару плохо закрепленных корзин для кондиционеров если что.

Офигеть, и кто-то еще и лайкнул такое. Офигеть, и кто-то еще и лайкнул такое.



помнится вы когда то оправдывались, шо ваш "юмор" форумчанам нравится и лайки в подтверждение приводили)

теперь понимаете цену "народного одобрения"? помнится вы когда то оправдывались, шо ваш "юмор" форумчанам нравится и лайки в подтверждение приводили)теперь понимаете цену "народного одобрения"?

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.