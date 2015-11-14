Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
чего бузим? всё по теме. ТЦ-примыкает к ЖК, застройщик один. Качество стройки ТЦ и ЖК могут быть одинаковыми. С учётом того, что дома стояли не один год как недострои, могут быть и другие косяки, которые повлияют на качество жилья, а следовательно на цену объекта и отношение к застрощику в целом.
Как только приходит время отвечать за слова и последствия загонов в "модный новострой", загонялы начинают бузить и сливаться.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Интересно, когда, при выходе из "модного МОПА" на голову падает фасад модного новостроя сданого в этом году , понимание о ценообразовании "модных МОПов" и немодных обычных парадных меняется или нет?
Зато в СмартПлазе вот такой "модный МОП"! Будет только дорожать!
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США