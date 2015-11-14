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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 894895896897

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 753
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
13
Зручна локація
21%
161
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
58
Раціональне планування та метраж
16%
118
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
141
Якість будівництва
15%
115
Всього голосів : 753
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 12:48

  Serg-ik написав:
  Прохожий написав:завязывай загаживать форум

чего бузим? всё по теме.
ТЦ-примыкает к ЖК, застройщик один. Качество стройки ТЦ и ЖК могут быть одинаковыми. С учётом того, что дома стояли не один год как недострои, могут быть и другие косяки, которые повлияют на качество жилья, а следовательно на цену объекта и отношение к застрощику в целом.

Как только приходит время отвечать за слова и последствия загонов в "модный новострой", загонялы начинают бузить и сливаться. :evil:
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"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 12:51

  airmax78 написав:
  Эгоист написав:Жаль, что hume и макс не гуляют под СмартПлазой, за качество которой они здесь, в свое время топили. Но там еще осталось пару плохо закрепленных корзин для кондиционеров если что. :evil:

Офигеть, и кто-то еще и лайкнул такое.


помнится вы когда то оправдывались, шо ваш "юмор" форумчанам нравится и лайки в подтверждение приводили)
теперь понимаете цену "народного одобрения"?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 12:55

Он же, наверное, знает рынок.
Печерск продажа фасадного помещения ЖК Ричмонд
104 000 грн.
Киев
Продажа фасадного торгового помещения на Пкчерске ул. Кудри 26 жк Ричмонд, метраж 117 КВ.м. состояние после строителей цена 4,000$/метр

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Первый, завидуйте))))
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 12:55

Интересно, когда, при выходе из "модного МОПА" на голову падает фасад модного новостроя сданого в этом году :!: , понимание о ценообразовании "модных МОПов" и немодных обычных парадных меняется или нет?

Зато в СмартПлазе вот такой "модный МОП"! Будет только дорожать!
Зображення
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
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