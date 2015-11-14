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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 894895896897

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 753
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
13
Зручна локація
21%
161
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
58
Раціональне планування та метраж
16%
118
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
141
Якість будівництва
15%
115
Всього голосів : 753
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 13:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Копийчужки за то чтобы не было богатых.

Фантазёр.
Копийчужки за цены на жильё, адекватные зарплатам. А за то, чтоб не было богатых, у нас сейчас ПАП. Чтоб не было конкурентов на выборах.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 13:21

  Tribeca написав:Если ты родился на Троещине, это не значит что всю жизнь ты обязан прожить и проработать на троещине, ходя в майке-алкоголичке и спортивных штанах на рынок за примой и семками.

Ты можешь учиться в центре, работать в офисе на Печерске и постепенно туда же переехать жить.

Аналогично разовьем мысль.

Если ты сейчас живешь в стране-Троещине, то ты можешь уехать в страну-Печерск (или хотя-бы в страну-Голосеево), забрать детей и жить там, забыв про Троещину.

Натаха это логика типичных понаехов-нищебродов, типичной представительницей которых ты и являешься.
Можно переехать на Печерск, и продолжать ходить в майке - алкоголичке.
Ну уехала ты с Донбасса, а донецкая сущность то осталась :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 13:45

  kingkongovets написав:
  slavek написав:1)И сколько процентов из бросившихся в 90е в бизнес не просто уцелел и не разорился, а ещё и заработал миллионы (в какой валюте)?
2)В 90е было полно ниш, заначек и налоги собирали бандюки. Чём сейчас-то лучше стало кроме общей информированности и большей свободы перемещения?


из всех моих знакомых выжили все, за исключением тех кто ушел за радугу из-за болезней и один застрелился в гараже из-за несчастной любви
некоторые закрыли свои бизнесА и перешли на работу к более успешным, но не голодает никто
чем стало лучше? серьезно? вам напомнить про жизнь без инета, мобильной связи, когда все находили партнеров и клиентов через приложения газет бизнес и галицьки контракты?
ниш полно в Украине и сейчас (кстати, в отличии от той же эуропы), вон даже долярчик, уровень мышления которого всем понятен, без особых проблем наколбасил себе на новострой
легче всего сидеть на ...опе и рассуждать как все плохо и сложно

Вы не отвечаете на заданный вопрос " сколько из них заработали миллионы, надеюсь, не в гривне? ". Про ж.. пу не нужно рассказывать тому кто в 90е занимался бизнесом, а после 2008 понял, что проще работать по найму
back in USSR
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 13:55

  Эгоист написав:А можешь остаться в стране-Троещине, заплатить 2000уе/м2 за какой-нибудь "модный МОП" и каждый день рисковать получить обрушившимся вентфасадом по голове. Или, заходя в местное модное ТРЦ вспоминать про Кемерово и невольно искать взглядом запасной выход. :|

Это не вентфасад. По виду покрытие плит по венткоробах на кровле. Их часто сажают на дешёвые саморезы
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 13:59

  Эгоист написав:
  Tribeca написав:Если ты родился на Троещине, это не значит что всю жизнь ты обязан прожить и проработать на троещине, ходя в майке-алкоголичке и спортивных штанах на рынок за примой и семками.

Ты можешь учиться в центре, работать в офисе на Печерске и постепенно туда же переехать жить.

Аналогично разовьем мысль.

Если ты сейчас живешь в стране-Троещине, то ты можешь уехать в страну-Печерск (или хотя-бы в страну-Голосеево), забрать детей и жить там, забыв про Троещину.

А можешь остаться в стране-Троещине, заплатить 2000уе/м2 за какой-нибудь "модный МОП" и каждый день рисковать получить обрушившимся вентфасадом по голове. Или, заходя в местное модное ТРЦ вспоминать про Кемерово и невольно искать взглядом запасной выход. :|


Был в кино в Оушене, специально подергал двери пожарного выхода, первые двери открыты, а за ними - вторые, закрытые :) это было спустя неделю после трагедии в Кемерово.

Так что в случае пожара в Оушене сгореть киноманам очень даже реально.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 14:01

  slavek написав:
  Эгоист написав:А можешь остаться в стране-Троещине, заплатить 2000уе/м2 за какой-нибудь "модный МОП" и каждый день рисковать получить обрушившимся вентфасадом по голове. Или, заходя в местное модное ТРЦ вспоминать про Кемерово и невольно искать взглядом запасной выход. :|

Это не вентфасад. По виду покрытие плит по венткоробах на кровле. Их часто сажают на дешёвые саморезы

Этот случай показывает качество и адекватность цен всего дорогого и модного строительства в Украине. Всё остальное, включая вентфасады любого дома сделано точно такими же жадными и рукожопыми застройщиками.Зображення
Востаннє редагувалось Эгоист в Чет 19 кві, 2018 14:05, всього редагувалось 1 раз.
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"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 14:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Эгоист написав:Например, в РТ поставили окона не предназначенные для жилых домов.

Что ж это за окна такие специфические?
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Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 14:08

  slavek написав:
  Эгоист написав:А можешь остаться в стране-Троещине, заплатить 2000уе/м2 за какой-нибудь "модный МОП" и каждый день рисковать получить обрушившимся вентфасадом по голове. Или, заходя в местное модное ТРЦ вспоминать про Кемерово и невольно искать взглядом запасной выход. :|

Это не вентфасад. По виду покрытие плит по венткоробах на кровле. Их часто сажают на дешёвые саморезы

не спорьте, стартапер Хперт в строительстве в общем и в вентфасадах в частности
сказал фасад значит фасад! :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 14:08

  Faceless написав:
  Эгоист написав:Например, в РТ поставили окона не предназначенные для жилых домов.

Что ж это за окна такие специфические?

Зображення
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 14:22

  Faceless написав:
  Эгоист написав:Например, в РТ поставили окона не предназначенные для жилых домов.

Что ж это за окна такие специфические?


Никуя себе. Заявка на победу В конкурсе лажа года.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
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