Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Tribeca написав:Если ты родился на Троещине, это не значит что всю жизнь ты обязан прожить и проработать на троещине, ходя в майке-алкоголичке и спортивных штанах на рынок за примой и семками.
Ты можешь учиться в центре, работать в офисе на Печерске и постепенно туда же переехать жить.
Аналогично разовьем мысль.
Если ты сейчас живешь в стране-Троещине, то ты можешь уехать в страну-Печерск (или хотя-бы в страну-Голосеево), забрать детей и жить там, забыв про Троещину.
Натаха это логика типичных понаехов-нищебродов, типичной представительницей которых ты и являешься. Можно переехать на Печерск, и продолжать ходить в майке - алкоголичке. Ну уехала ты с Донбасса, а донецкая сущность то осталась
slavek написав:1)И сколько процентов из бросившихся в 90е в бизнес не просто уцелел и не разорился, а ещё и заработал миллионы (в какой валюте)? 2)В 90е было полно ниш, заначек и налоги собирали бандюки. Чём сейчас-то лучше стало кроме общей информированности и большей свободы перемещения?
из всех моих знакомых выжили все, за исключением тех кто ушел за радугу из-за болезней и один застрелился в гараже из-за несчастной любви некоторые закрыли свои бизнесА и перешли на работу к более успешным, но не голодает никто чем стало лучше? серьезно? вам напомнить про жизнь без инета, мобильной связи, когда все находили партнеров и клиентов через приложения газет бизнес и галицьки контракты? ниш полно в Украине и сейчас (кстати, в отличии от той же эуропы), вон даже долярчик, уровень мышления которого всем понятен, без особых проблем наколбасил себе на новострой легче всего сидеть на ...опе и рассуждать как все плохо и сложно
Вы не отвечаете на заданный вопрос " сколько из них заработали миллионы, надеюсь, не в гривне? ". Про ж.. пу не нужно рассказывать тому кто в 90е занимался бизнесом, а после 2008 понял, что проще работать по найму
Эгоист написав:А можешь остаться в стране-Троещине, заплатить 2000уе/м2 за какой-нибудь "модный МОП" и каждый день рисковать получить обрушившимся вентфасадом по голове. Или, заходя в местное модное ТРЦ вспоминать про Кемерово и невольно искать взглядом запасной выход.
Это не вентфасад. По виду покрытие плит по венткоробах на кровле. Их часто сажают на дешёвые саморезы
Tribeca написав:Если ты родился на Троещине, это не значит что всю жизнь ты обязан прожить и проработать на троещине, ходя в майке-алкоголичке и спортивных штанах на рынок за примой и семками.
Ты можешь учиться в центре, работать в офисе на Печерске и постепенно туда же переехать жить.
Аналогично разовьем мысль.
Если ты сейчас живешь в стране-Троещине, то ты можешь уехать в страну-Печерск (или хотя-бы в страну-Голосеево), забрать детей и жить там, забыв про Троещину.
А можешь остаться в стране-Троещине, заплатить 2000уе/м2 за какой-нибудь "модный МОП" и каждый день рисковать получить обрушившимся вентфасадом по голове. Или, заходя в местное модное ТРЦ вспоминать про Кемерово и невольно искать взглядом запасной выход.
Был в кино в Оушене, специально подергал двери пожарного выхода, первые двери открыты, а за ними - вторые, закрытые это было спустя неделю после трагедии в Кемерово.
Так что в случае пожара в Оушене сгореть киноманам очень даже реально.
Эгоист написав:А можешь остаться в стране-Троещине, заплатить 2000уе/м2 за какой-нибудь "модный МОП" и каждый день рисковать получить обрушившимся вентфасадом по голове. Или, заходя в местное модное ТРЦ вспоминать про Кемерово и невольно искать взглядом запасной выход.
Это не вентфасад. По виду покрытие плит по венткоробах на кровле. Их часто сажают на дешёвые саморезы
Этот случай показывает качество и адекватность цен всего дорогого и модного строительства в Украине. Всё остальное, включая вентфасады любого дома сделано точно такими же жадными и рукожопыми застройщиками.
Востаннє редагувалось Эгоист в Чет 19 кві, 2018 14:05, всього редагувалось 1 раз.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист написав:А можешь остаться в стране-Троещине, заплатить 2000уе/м2 за какой-нибудь "модный МОП" и каждый день рисковать получить обрушившимся вентфасадом по голове. Или, заходя в местное модное ТРЦ вспоминать про Кемерово и невольно искать взглядом запасной выход.
Это не вентфасад. По виду покрытие плит по венткоробах на кровле. Их часто сажают на дешёвые саморезы
не спорьте, стартапер Хперт в строительстве в общем и в вентфасадах в частности сказал фасад значит фасад!
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Эгоист написав:Например, в РТ поставили окона не предназначенные для жилых домов.
Что ж это за окна такие специфические?
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США