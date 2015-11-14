Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Кажется кто-то готовит строителей к новой волне покупателей жилья....
В Фонде гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) заявили, что в 2019 году возможно приступить к поэтапному увеличению гарантированной суммы возмещения вклада с 200 тыс. грн до 600-800 тыс. грн. Об этом сообщил директор-распорядитель ФГВФЛ Константин Ворушилин.
"Основная цель, которую ставит перед собой Фонд гарантирования – повысить гарантированную сумму возмещения вкладов... Мы считаем, что при определенных совместных усилиях мы вполне можем выходить на поэтапное увеличение гарантированной суммы возмещения вкладов в следующем году до 600-800 тыс. грн", – рассказал он на брифинге в Киеве 19 апреля.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
airmax78 написав:Модный МОП - наше всьо. Прожить жизнь нужно так, чтобы не было мучительно больно за годы прожитые без модного МОПа. МОП, sweet МОП.
Тем, кому повезло жить в доме с модным МОПом, стоит задуматься: почему заплатил за МОП много, а пользуюсь мало, проходя до лифта, несколько секунд? в МОПе надо приветствовать именинника дня с гуцулами и трембитами, первые 10 "утренних ласточек", от губатой тёлочки получают....кофе и круассан, последние 10 трудяг, пришедших домой, получают...пожелание спокойной ночи и массаж воротничковой зоны.... по воскресеньям-лото в МОПах, победителю-скидка на квартплату в дождливую погоду МОПсы выгуливаются в МОПах...
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik написав:Тем, кому повезло жить в доме с модным МОПом, стоит задуматься: почему заплатил за МОП много, а пользуюсь мало, проходя до лифта, несколько секунд? в МОПе надо приветствовать именинника дня с гуцулами и трембитами, первые 10 "утренних ласточек", от губатой тёлочки получают....
Армяне и здесь кинули инвесторов РТ. Тете на рецепшене сильно за 30, и губы у нее обычные не надутые. За что платить 19 грн/м2 в месяц????
Востаннє редагувалось Эгоист в Чет 19 кві, 2018 15:22, всього редагувалось 1 раз.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Застосування • Вікна з трикамерних профільних систем використовуються для засклення балконних блоків, балконів та лоджій. • Оптимальні для засклення міжетажних маршів багатоквартирних будинків. • Ідеально пасують для будинків з центральною системою опалення, в яких немає ексклюзивних вимог до тепло- та звукоізоляції.
Нет там ничего о недопустимости использования для жилых домов
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
airmax78 написав:Модный МОП - наше всьо. Прожить жизнь нужно так, чтобы не было мучительно больно за годы прожитые без модного МОПа. МОП, sweet МОП.
Тем, кому повезло жить в доме с модным МОПом, стоит задуматься: почему заплатил за МОП много, а пользуюсь мало, проходя до лифта, несколько секунд? в МОПе надо приветствовать именинника дня с гуцулами и трембитами, первые 10 "утренних ласточек", от губатой тёлочки получают....кофе и круассан, последние 10 трудяг, пришедших домой, получают...пожелание спокойной ночи и массаж воротничковой зоны.... по воскресеньям-лото в МОПах, победителю-скидка на квартплату в дождливую погоду МОПсы выгуливаются в МОПах...
Если бы я был представителем креативного класса, как Эгоист, и жил бы в Тетрисе, то я бы в том МОПе проводил все свое свободное время, а выйдя в отпуск сидел бы в нем круглосуточно. Если я когда-нибудь потеряю работу - устроюсь консъержем в Тетрис.