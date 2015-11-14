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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 896897898899900901>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 758
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
71
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
14
Зручна локація
21%
162
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
58
Раціональне планування та метраж
16%
119
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
142
Якість будівництва
15%
115
Всього голосів : 758
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 14:35

Кажется кто-то готовит строителей к новой волне покупателей жилья....

В Фонде гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) заявили, что в 2019 году возможно приступить к поэтапному увеличению гарантированной суммы возмещения вклада с 200 тыс. грн до 600-800 тыс. грн. Об этом сообщил директор-распорядитель ФГВФЛ Константин Ворушилин.

"Основная цель, которую ставит перед собой Фонд гарантирования – повысить гарантированную сумму возмещения вкладов... Мы считаем, что при определенных совместных усилиях мы вполне можем выходить на поэтапное увеличение гарантированной суммы возмещения вкладов в следующем году до 600-800 тыс. грн", – рассказал он на брифинге в Киеве 19 апреля.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 14:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Распечатал себе пост Эгоиста. Пойду в ОП Таряна - устрою им вырванные годы, но таки заставлю продать мне двуху с ремонтом па 2ке за метр. Спасибо, Эгоист!
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 14:49

  Эгоист написав:Этот случай показывает качество и адекватность цен всего дорогого и модного строительства

Повторяю, это не вентфасад и не мокрый фасад. Вентфасады начнут падать лет через 30-50,после скрытой коррозии алюминиевых кронштейнов и там уже от бабушки останется мокрое место
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slavek
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 14:51

  slavek написав:
  Эгоист написав:Этот случай показывает качество и адекватность цен всего дорогого и модного строительства

Повторяю, это не вентфасад и не мокрый фасад. Вентфасады начнут падать лет через 30-50,после скрытой коррозии алюминиевых кронштейнов и там уже от бабушки останется мокрое место

Только вот незадача: кронштейны из нержавейки.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 15:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Модный МОП - наше всьо. Прожить жизнь нужно так, чтобы не было мучительно больно за годы прожитые без модного МОПа.
МОП, sweet МОП.

Тем, кому повезло жить в доме с модным МОПом, стоит задуматься: почему заплатил за МОП много, а пользуюсь мало, проходя до лифта, несколько секунд?
в МОПе надо приветствовать именинника дня с гуцулами и трембитами, первые 10 "утренних ласточек", от губатой тёлочки получают....кофе и круассан, последние 10 трудяг, пришедших домой, получают...пожелание спокойной ночи и массаж воротничковой зоны....
по воскресеньям-лото в МОПах, победителю-скидка на квартплату
в дождливую погоду МОПсы выгуливаются в МОПах...
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Восточная Европа

Данные по Украине вместе с Крымом и Донбассом
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 15:21

  Serg-ik написав:Тем, кому повезло жить в доме с модным МОПом, стоит задуматься: почему заплатил за МОП много, а пользуюсь мало, проходя до лифта, несколько секунд?
в МОПе надо приветствовать именинника дня с гуцулами и трембитами, первые 10 "утренних ласточек", от губатой тёлочки получают....

Армяне и здесь кинули инвесторов РТ. Тете на рецепшене сильно за 30, и губы у нее обычные не надутые. За что платить 19 грн/м2 в месяц???? :evil:
Востаннє редагувалось Эгоист в Чет 19 кві, 2018 15:22, всього редагувалось 1 раз.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 15:22

  airmax78 написав:Только вот незадача: кронштейны из нержавейки.

Серьёзно? И где такие стоят? Я пока кроме алюминиевых и оцинкованных не видел
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 15:24

  Эгоист написав:
  Faceless написав:
  Эгоист написав:Например, в РТ поставили окона не предназначенные для жилых домов.

Что ж это за окна такие специфические?

Зображення

https://www.rehau.com/ua-uk/ws/vikonni-systemy/euro-design-60
Застосування
• Вікна з трикамерних профільних систем використовуються для засклення
балконних блоків, балконів та лоджій.
• Оптимальні для засклення міжетажних маршів багатоквартирних будинків.
• Ідеально пасують для будинків з центральною системою опалення, в яких
немає ексклюзивних вимог до тепло- та звукоізоляції.

Нет там ничего о недопустимости использования для жилых домов
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 15:26

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Модный МОП - наше всьо. Прожить жизнь нужно так, чтобы не было мучительно больно за годы прожитые без модного МОПа.
МОП, sweet МОП.

Тем, кому повезло жить в доме с модным МОПом, стоит задуматься: почему заплатил за МОП много, а пользуюсь мало, проходя до лифта, несколько секунд?
в МОПе надо приветствовать именинника дня с гуцулами и трембитами, первые 10 "утренних ласточек", от губатой тёлочки получают....кофе и круассан, последние 10 трудяг, пришедших домой, получают...пожелание спокойной ночи и массаж воротничковой зоны....
по воскресеньям-лото в МОПах, победителю-скидка на квартплату
в дождливую погоду МОПсы выгуливаются в МОПах...

Если бы я был представителем креативного класса, как Эгоист, и жил бы в Тетрисе, то я бы в том МОПе проводил все свое свободное время, а выйдя в отпуск сидел бы в нем круглосуточно. Если я когда-нибудь потеряю работу - устроюсь консъержем в Тетрис.
airmax78
 
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