Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Застосування • Вікна з трикамерних профільних систем використовуються для засклення балконних блоків, балконів та лоджій. • Оптимальні для засклення міжетажних маршів багатоквартирних будинків. • Ідеально пасують для будинків з центральною системою опалення, в яких немає ексклюзивних вимог до тепло- та звукоізоляції.
Нет там ничего о недопустимости использования для жилых домов
Но и нет ничего о допустимости их использования в жилых комнатах. На балконах - да. На лестничных пролетах - да. А в жилых помещениях - НЕТ.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Faceless написав:Нет там ничего о недопустимости использования для жилых домов
Как бы даже экономе используют 70-й профиль, иначе 40-й стеклопакет не станет. Евро 60 не проходит по минимальным требованиям по энергосбережению. Главное ЛОХОМОПы!
Ребята, о чем спор? В РТ, вроде, вообще большая часть окон - алюминиевые фасадные системы. P.S. Ну да, так и есть: с 11 по 30й этажи - там только алюминий. На первых 10 - вроде да - металлопластиковые.
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 19 кві, 2018 15:46, всього редагувалось 1 раз.
slavek написав:Серьёзно? И где такие стоят? Я пока кроме алюминиевых и оцинкованных не видел
Крепитесь други,сегодня на арене отжигает макс петросянович,вы долго ждали,и вот она,новая\старая программа по просьбам трудящихся,ох чувствую он родной брат доллярчика по отцу!
Мне кажется новострои годов 2015+ закладки все такие,ушло время умножения на 3 долларовой себестоимости и пошла реальная петросянщина в материалах и комплектующих
Аркада стала 200 мм монолит лить в домах под 26 этажей,я думал что 30-35 это мало,но 20 см??? только в последние годы застройщики "поняли",что достаточно.Поняли,что "хватает" реально работающих 2 лифта на 250 квартир,поняли,что место под паркинг рассчитывать надо по простой формуле,сколько квартир? 500,значит 30 гостевых мест для парковки достаточно,лучше ещё одну свечечку втулить если чё,подземный паркинг вообще не нужен,всё равно жадины\инвесторы не купят по 800 у.е. за квадрат.
Был возле Лавины\Ашана на Берковецкой,Лалаленд вылез из котлована и пошёл шпарить 10+ этажные панельки окно в окно фактически в поле,это просто капец господа,я понимаю ещё в городе,но шуровать панельки одна на одной у чёрта на куличках космической этажности,это верх цинизма и жадности
Эгоист написав:Но и нет ничего о допустимости их использования в жилых комнатах. На балконах - да. На лестничных пролетах - да. А в жилых помещениях - НЕТ.
Ну и нафига это буквоедство?
Это пи**. Необходимо повысить цену на отопление в 30 раз, упразднить субсидии и отбирать квартиры в случаи несоответствия нормам по энергосбережению. Иначе страну не спасти
Надо давать по рукам загонялам в эконом-общаги с ЛОХОМОПАМИ! Иначе страну не спасти
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США