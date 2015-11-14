RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 897898899900901>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 758
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
71
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
14
Зручна локація
21%
162
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
58
Раціональне планування та метраж
16%
119
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
142
Якість будівництва
15%
115
Всього голосів : 758
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 15:28

  Faceless написав:
  Эгоист написав:Зображення

https://www.rehau.com/ua-uk/ws/vikonni-systemy/euro-design-60
Застосування
• Вікна з трикамерних профільних систем використовуються для засклення
балконних блоків, балконів та лоджій.
• Оптимальні для засклення міжетажних маршів багатоквартирних будинків.
• Ідеально пасують для будинків з центральною системою опалення, в яких
немає ексклюзивних вимог до тепло- та звукоізоляції.

Нет там ничего о недопустимости использования для жилых домов

Но и нет ничего о допустимости их использования в жилых комнатах. На балконах - да. На лестничных пролетах - да. А в жилых помещениях - НЕТ.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
Повідомлень: 3159
З нами з: 22.08.16
Подякував: 56 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 15:31

  slavek написав:
  airmax78 написав:Только вот незадача: кронштейны из нержавейки.

Серьёзно? И где такие стоят? Я пока кроме алюминиевых и оцинкованных не видел



Это кстати интересный момент. Ладно вентфасад.

А вот кондеи точно крепят не на нержавейку, а кто как хочет.

Лет через 20 по улице нельзя будет пройтись из-за падающих на головы болидов-кондеев?
Tribeca
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3014
З нами з: 07.01.14
Подякував: 8 раз.
Подякували: 606 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 15:32

  Faceless написав:Нет там ничего о недопустимости использования для жилых домов

Как бы даже экономе используют 70-й профиль, иначе 40-й стеклопакет не станет.
Евро 60 не проходит по минимальным требованиям по энергосбережению.
Главное ЛОХОМОПы!
UA
 
Повідомлень: 2634
З нами з: 19.07.08
Подякував: 187 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 15:35

  Tribeca написав:Это кстати интересный момент. Ладно вентфасад.

А вот кондеи точно крепят не на нержавейку, а кто как хочет.

Лет через 20 по улице нельзя будет пройтись из-за падающих на головы болидов-кондеев?

И много уже установленных кондеев протянут следующие 20 лет?
UA
 
Повідомлень: 2634
З нами з: 19.07.08
Подякував: 187 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 15:35

...
Востаннє редагувалось galadriel в Чет 19 кві, 2018 15:37, всього редагувалось 1 раз.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 152
З нами з: 29.01.18
Подякував: 9 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 15:36

  slavek написав:
  airmax78 написав:Только вот незадача: кронштейны из нержавейки.

Серьёзно? И где такие стоят? Я пока кроме алюминиевых и оцинкованных не видел

Вроде, в Ричмонде из нержавейки. Но ручаться не могу.
airmax78
 
Повідомлень: 24329
З нами з: 25.10.12
Подякував: 652 раз.
Подякували: 2772 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 15:39

  UA написав:
  Faceless написав:Нет там ничего о недопустимости использования для жилых домов

Как бы даже экономе используют 70-й профиль, иначе 40-й стеклопакет не станет.
Евро 60 не проходит по минимальным требованиям по энергосбережению.
Главное ЛОХОМОПы!

Ребята, о чем спор? В РТ, вроде, вообще большая часть окон - алюминиевые фасадные системы.
P.S. Ну да, так и есть: с 11 по 30й этажи - там только алюминий. На первых 10 - вроде да - металлопластиковые.
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 19 кві, 2018 15:46, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
Повідомлень: 24329
З нами з: 25.10.12
Подякував: 652 раз.
Подякували: 2772 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 15:40

  galadriel написав:
  Эгоист написав:Но и нет ничего о допустимости их использования в жилых комнатах. На балконах - да. На лестничных пролетах - да. А в жилых помещениях - НЕТ.


Ну и нафига это буквоедство?


Это пи**.
Необходимо повысить цену на отопление в 30 раз, упразднить субсидии и отбирать квартиры в случаи несоответствия нормам по энергосбережению.
Иначе страну не спасти :mrgreen:
UA
 
Повідомлень: 2634
З нами з: 19.07.08
Подякував: 187 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 15:45

  slavek написав:Серьёзно? И где такие стоят? Я пока кроме алюминиевых и оцинкованных не видел



Крепитесь други,сегодня на арене отжигает макс петросянович,вы долго ждали,и вот она,новая\старая программа по просьбам трудящихся,ох чувствую он родной брат доллярчика по отцу!

Мне кажется новострои годов 2015+ закладки все такие,ушло время умножения на 3 долларовой себестоимости и пошла реальная петросянщина в материалах и комплектующих :shock:

Аркада стала 200 мм монолит лить в домах под 26 этажей,я думал что 30-35 это мало,но 20 см??? только в последние годы застройщики "поняли",что достаточно.Поняли,что "хватает" реально работающих 2 лифта на 250 квартир,поняли,что место под паркинг рассчитывать надо по простой формуле,сколько квартир? 500,значит 30 гостевых мест для парковки достаточно,лучше ещё одну свечечку втулить если чё,подземный паркинг вообще не нужен,всё равно жадины\инвесторы не купят по 800 у.е. за квадрат.

Был возле Лавины\Ашана на Берковецкой,Лалаленд вылез из котлована и пошёл шпарить 10+ этажные панельки окно в окно фактически в поле,это просто капец господа,я понимаю ещё в городе,но шуровать панельки одна на одной у чёрта на куличках космической этажности,это верх цинизма и жадности :evil:
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9570
З нами з: 30.12.09
Подякував: 227 раз.
Подякували: 1540 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 15:47

  UA написав:
  galadriel написав:
  Эгоист написав:Но и нет ничего о допустимости их использования в жилых комнатах. На балконах - да. На лестничных пролетах - да. А в жилых помещениях - НЕТ.


Ну и нафига это буквоедство?


Это пи**.
Необходимо повысить цену на отопление в 30 раз, упразднить субсидии и отбирать квартиры в случаи несоответствия нормам по энергосбережению.
Иначе страну не спасти :mrgreen:

Надо давать по рукам загонялам в эконом-общаги с ЛОХОМОПАМИ! Иначе страну не спасти :mrgreen:
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
Повідомлень: 3159
З нами з: 22.08.16
Подякував: 56 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 897898899900901>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1058, 1059, 1060
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10596 1924594
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 кві, 2018 23:00
zahar_
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 21653
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07
Когда возобновится рост цен на недвижимость в Киеве 1 ... 26, 27, 28
antey1969 » Суб 14 лис, 2015 13:29
272 98725
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 жов, 2017 17:38
sergiys2015
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПроКредит (3525)
19.04.2018 17:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.