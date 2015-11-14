Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
slavek написав:Серьёзно? И где такие стоят? Я пока кроме алюминиевых и оцинкованных не видел
Крепитесь други,сегодня на арене отжигает макс петросянович,вы долго ждали,и вот она,новая\старая программа по просьбам трудящихся,ох чувствую он родной брат доллярчика по отцу!
Мне кажется новострои годов 2015+ закладки все такие,ушло время умножения на 3 долларовой себестоимости и пошла реальная петросянщина в материалах и комплектующих
Аркада стала 200 мм монолит лить в домах под 26 этажей,я думал что 30-35 это мало,но 20 см??? только в последние годы застройщики "поняли",что достаточно.Поняли,что "хватает" реально работающих 2 лифта на 250 квартир,поняли,что место под паркинг рассчитывать надо по простой формуле,сколько квартир? 500,значит 30 гостевых мест для парковки достаточно,лучше ещё одну свечечку втулить если чё,подземный паркинг вообще не нужен,всё равно жадины\инвесторы не купят по 800 у.е. за квадрат.
Был возле Лавины\Ашана на Берковецкой,Лалаленд вылез из котлована и пошёл шпарить 10+ этажные панельки окно в окно фактически в поле,это просто капец господа,я понимаю ещё в городе,но шуровать панельки одна на одной у чёрта на куличках космической этажности,это верх цинизма и жадности
Эгоист написав:Но и нет ничего о допустимости их использования в жилых комнатах. На балконах - да. На лестничных пролетах - да. А в жилых помещениях - НЕТ.
Ну и нафига это буквоедство?
Это пи**. Необходимо повысить цену на отопление в 30 раз, упразднить субсидии и отбирать квартиры в случаи несоответствия нормам по энергосбережению. Иначе страну не спасти
Надо давать по рукам загонялам в эконом-общаги с ЛОХОМОПАМИ! Иначе страну не спасти
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Злой волк пришел меня наказать. Но за что? Я ведь хорошо себя вел. Просто делюсь информацией. Что мне сказали - то и я вам. Меня тоже беспокоил вопрос долговечности вентфасадов и тоже именно по причине креплений. В ОП Ричмонда заверили, что нержавейка. Я не проверял - гвоздиком не ковырял - ибо ржавейка или нержавейка, а все равно слишком дорого для меня. То, что в РТ люминевые окна выше 10го этажа - это любому кто более-менее разбирается и так видно - можно даже не спрашивать.
somilitark написав:Был возле Лавины\Ашана на Берковецкой,Лалаленд вылез из котлована и пошёл шпарить 10+ этажные панельки окно в окно фактически в поле,это просто капец господа,я понимаю ещё в городе,но шуровать панельки одна на одной у чёрта на куличках космической этажности,это верх цинизма и жадности
somilitark написав:Крепитесь други,сегодня на арене отжигает макс петросянович,вы долго ждали,и вот она,новая\старая программа по просьбам трудящихся,ох чувствую он родной брат доллярчика по отцу!
Мне кажется новострои годов 2015+ закладки все такие,ушло время умножения на 3 долларовой себестоимости и пошла реальная петросянщина в материалах и комплектующих
Аркада стала 200 мм монолит лить в домах под 26 этажей,я думал что 30-35 это мало,но 20 см??? только в последние годы застройщики "поняли",что достаточно.Поняли,что "хватает" реально работающих 2 лифта на 250 квартир,поняли,что место под паркинг рассчитывать надо по простой формуле,сколько квартир? 500,значит 30 гостевых мест для парковки достаточно,лучше ещё одну свечечку втулить если чё,подземный паркинг вообще не нужен,всё равно жадины\инвесторы не купят по 800 у.е. за квадрат.
Любители ЛОХОМОПОВ никогда не позволяет себе потратить лишнюю копейку на паркинг. И гостевая парковка и придомовая территория им тоже не нужна. Они любят засирать своими корытами дворы в соседних домах.
Востаннє редагувалось Эгоист в Чет 19 кві, 2018 15:55, всього редагувалось 1 раз.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Если оболонская набережная и парк не в пешей доступности, то Оболонь сразу же превращается в обычную окраину города.
Вы наверно не жили на набережной. Ничего там такого особенного нет. Спросите у КК-ца, - он там жил. Еду 2 минуты на машине в Волконский. Всегда без пробок.
По крайней мере, вид на Днепр, пляж, зоны отдыха и курортная атмосфера летом меня вдохновляют больше, чем сраный ЛОХОМОП!
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США