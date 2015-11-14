ПЦ. Рельно премия, которую заставляют платить фанатов Оболони выходит за любые разумные рамки.
В общем, готовьтесь расстраиваться. На Лумумбы паркоместо продавалось по 16 куе. В Кардинале - от 14 куе. В Ричмонде - 20куе.
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Додано: Чет 19 кві, 2018 15:58
ПЦ. Рельно премия, которую заставляют платить фанатов Оболони выходит за любые разумные рамки.
В общем, готовьтесь расстраиваться. На Лумумбы паркоместо продавалось по 16 куе. В Кардинале - от 14 куе. В Ричмонде - 20куе.
Додано: Чет 19 кві, 2018 15:59
По-моему нормально: продавцы этих ТЦ должны где-то коротать время. Вот и возмут в аренду. Всё так же, как у Трибэки с крушами, он рассчитывал па продавцов ТЦ
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Чет 19 кві, 2018 15:59
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Один неполноценный дурачок написал "в интернетах", другой подхватил и набрасывает это гуано на форум, а вы реально ведетесь
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 19 кві, 2018 16:01
Меня если честно бесят бл яхи,пару раз недавно чуть не попал в дтп от этих гусаров без башни,интересно,а Максик показал свою адесссскую смекалку и кукишь несправедливому государству,взял беху\аудюху за 2500 эуро на ЛТ номерах? Думаю таки да,если что,то у молдаванов самый дешёвый услуга "перезаезд от нерезидента",ему рядом\не далеко смотаться из уютного тёщиного хрущика с приличными винтажными мопами
Востаннє редагувалось somilitark в Чет 19 кві, 2018 16:01, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 19 кві, 2018 16:01
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