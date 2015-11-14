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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 898899900901

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 758
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
71
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
14
Зручна локація
21%
162
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
58
Раціональне планування та метраж
16%
119
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
142
Якість будівництва
15%
115
Всього голосів : 758
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 15:58

  J_P написав:
  airmax78 написав:J_P Сколько паркинг, если не секрет? (после этого я оглушу вас ценниками в перечисленных мной комплексах).

Да кокой же секрет? 31К зелени.
А теперь глушите ))))

ПЦ. Рельно премия, которую заставляют платить фанатов Оболони выходит за любые разумные рамки.
В общем, готовьтесь расстраиваться. На Лумумбы паркоместо продавалось по 16 куе. В Кардинале - от 14 куе. В Ричмонде - 20куе.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 15:59

  reus написав:
  somilitark написав:Был возле Лавины\Ашана на Берковецкой,Лалаленд ......панельки одна на одной у чёрта на куличках космической этажности,это верх цинизма и жадности

Так пипл хавает :D
Никто же не заставляет покупать.

По-моему нормально: продавцы этих ТЦ должны где-то коротать время. Вот и возмут в аренду. Всё так же, как у Трибэки с крушами, он рассчитывал па продавцов ТЦ
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 15:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Ребята, о чем спор? В РТ, вроде, вообще большая часть окон - алюминиевые фасадные системы.P.S. Ну да, так и есть: с 11 по 30й этажи - там только алюминий. На первых 10 - вроде да - металлопластиковые.

Один неполноценный дурачок написал "в интернетах", другой подхватил и набрасывает это гуано на форум, а вы реально ведетесь 8)
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 16:01

  Эгоист написав: Они любят засирать своими корытами дворы в соседних домах. :evil:


Меня если честно бесят бл яхи,пару раз недавно чуть не попал в дтп от этих гусаров без башни,интересно,а Максик показал свою адесссскую смекалку и кукишь несправедливому государству,взял беху\аудюху за 2500 эуро на ЛТ номерах? Думаю таки да,если что,то у молдаванов самый дешёвый услуга "перезаезд от нерезидента",ему рядом\не далеко смотаться из уютного тёщиного хрущика с приличными винтажными мопами :shock:
Востаннє редагувалось somilitark в Чет 19 кві, 2018 16:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 16:01

  Эгоист написав:Любители ЛОХОМОПОВ никогда не позволяет себе потратить лишнюю копейку на паркинг. И гостевая парковка и придомовая территория им тоже не нужна. Они любят засирать своими корытами дворы в соседних домах. :evil:

Уже исправился. Паркуюсь напротив АТБ. Там всегда пару свободных мест есть.
airmax78
 
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