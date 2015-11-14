Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Эгоист написав:Любители ЛОХОМОПОВ никогда не позволяет себе потратить лишнюю копейку на паркинг. И гостевая парковка и придомовая территория им тоже не нужна. Они любят засирать своими корытами дворы в соседних домах.
Уже исправился. Паркуюсь напротив АТБ. Там всегда пару свободных мест есть.
airmax78 написав:. На Лумумбы паркоместо продавалось по 16 куе. В Кардинале - от 14 куе. В Ричмонде - 20куе.
Помню в моём детстве была такая передача на первом канале(ОРТ) в младые годы независимости,называлась она "это было,было,было".
Там такой еврейский дядька судя по картинке уже не передвигающийся самостоятельно и возраста "столько не живут", с жалобным скрипучим голосом "вспоминал",как когда-то было хорошо,вставлял вырезки из музыкальных фильмов братьев Люмьер(те которые они ещё сами снимали) и читал стихи!
Максик,я сердечно и искренне вас поздравляю,вы её возродили и отменно ведёте на страницах этого форума,это талант
Востаннє редагувалось somilitark в Чет 19 кві, 2018 16:11, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:. На Лумумбы паркоместо продавалось по 16 куе. В Кардинале - от 14 куе. В Ричмонде - 20куе.
Помню в моём детстве была такая передача по первому каналу в младые годы независимости,называлась она "это было,было,было".
Там такой еврейский дядька судя по картинке уже не передвигающийся самостоятельно и возраста "столько не живут", с жалобным скрипучим голосом "вспоминал",как когда-то было хорошо,вставлял вырезки из музыкальных фильмов братьев Люмьер(те которые они ещё сами снимали) и читал стихи!
Максик,я сердечно и искренне вас поздравляю,вы её возродили и отменно ведёте на страницах этого форума,это талант
Сомик, мы тут просто с JP вспоминаем дела прошлогодней давности. Но, справедливости ради, ни в одном из этих ЖК 31куе за машиноместо нет до сих пор.
airmax78 написав:. На Лумумбы паркоместо продавалось по 16 куе. В Кардинале - от 14 куе. В Ричмонде - 20куе.
Помню в моём детстве была такая передача по первому каналу в младые годы независимости,называлась она "это было,было,было".
Там такой еврейский дядька судя по картинке уже не передвигающийся самостоятельно и возраста "столько не живут", с жалобным скрипучим голосом "вспоминал",как когда-то было хорошо,вставлял вырезки из музыкальных фильмов братьев Люмьер(те которые они ещё сами снимали) и читал стихи!
Максик,я сердечно и искренне вас поздравляю,вы её возродили и отменно ведёте на страницах этого форума,это талант
Сомик, мы тут просто с JP вспоминаем дела прошлогодней давности. Но, справедливости ради, ни в одном из этих ЖК 31куе за машиноместо нет до сих пор.
Мда, я вот купил в Липинке-3 место за 107 тыс грн и сдаю за 1240 грн чистыми, жалею теперь, что не взял 10 штук
speedsx написав:Мда, я вот купил в Липинке-3 место за 107 тыс грн и сдаю за 1240 грн чистыми, жалею теперь, что не взял 10 штук
А я говорил, что сдавать паркоместа, в некоторых случаях, может быть выгоднее, чем сдавать квартиры. Никаких ремонтов, амортизаций и выселений арендаторов
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
stm написав:Не обижайтесь но 5% налога и потом удивление почему ж*** в стране? ))) Я 5% очень поддерживаю на момент начала становления ФОПа, фирмы и т.д. Но ребята, 5% пожизненно? Первые 5 лет - да, после система в ж*** ибо кормить нищих тоже из чего-то надо. Налоги - это система, которая в Украине мягко скажу не работает хотя у нас работают гастербайтеры, так что ИТ мы тоже пожертвуем легко ))))
не обижайтесь, но мир устроен немножко по другому. И только ненька все ходит и ходит по граблям. Почитайте про единый налог в Грузии - какой был и какой стал. И еще вопрос - Вы лично на себя работаете или на кого-то?
airmax78 написав:. На Лумумбы паркоместо продавалось по 16 куе. В Кардинале - от 14 куе. В Ричмонде - 20куе.
Помню в моём детстве была такая передача по первому каналу в младые годы независимости,называлась она "это было,было,было".
Там такой еврейский дядька судя по картинке уже не передвигающийся самостоятельно и возраста "столько не живут", с жалобным скрипучим голосом "вспоминал",как когда-то было хорошо,вставлял вырезки из музыкальных фильмов братьев Люмьер(те которые они ещё сами снимали) и читал стихи!
Максик,я сердечно и искренне вас поздравляю,вы её возродили и отменно ведёте на страницах этого форума,это талант
Сомик, мы тут просто с JP вспоминаем дела прошлогодней давности. Но, справедливости ради, ни в одном из этих ЖК 31куе за машиноместо нет до сих пор.
Там тоже вспоминал человек,вы ничего не поняли? Вам 5-й десяток стукнул,а у вас мопы,паркоместа,цены,всё исключительно в нарицании и каком-то инфантильном отрешённом состоянии "как мне приснилось,хочу что бы так стало,сам толком не знаю как именно,но что-то чудное хочу",стадия пока подожду и пережду смутное время,сменилась фазой "это было и прошло,почему же я тогда была такая не смелая?"Наверное влёт на полтинник обрубал потенцию навсегда? А почему я вас сравнил по стилю написания и мышления с долярчиком?Уверен,что вы сейчас вернулись,как долярчик к тёще и дальше пребываете в прострации,но эти приступы петросянщины как сегодня,это просто атас. Может пора жить? Не смотря и не оглядываясь на влёты??? Кардинал уже берите и не мучайтесь!!!