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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 899900901902903904>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 758
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
71
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
14
Зручна локація
21%
162
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
58
Раціональне планування та метраж
16%
119
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
142
Якість будівництва
15%
115
Всього голосів : 758
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 16:01

  Эгоист написав:Любители ЛОХОМОПОВ никогда не позволяет себе потратить лишнюю копейку на паркинг. И гостевая парковка и придомовая территория им тоже не нужна. Они любят засирать своими корытами дворы в соседних домах. :evil:

Уже исправился. Паркуюсь напротив АТБ. Там всегда пару свободных мест есть.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 16:08

  airmax78 написав:. На Лумумбы паркоместо продавалось по 16 куе. В Кардинале - от 14 куе. В Ричмонде - 20куе.


Помню в моём детстве была такая передача на первом канале(ОРТ) в младые годы независимости,называлась она "это было,было,было".

Там такой еврейский дядька судя по картинке уже не передвигающийся самостоятельно и возраста "столько не живут", с жалобным скрипучим голосом "вспоминал",как когда-то было хорошо,вставлял вырезки из музыкальных фильмов братьев Люмьер(те которые они ещё сами снимали) и читал стихи!

Максик,я сердечно и искренне вас поздравляю,вы её возродили и отменно ведёте на страницах этого форума,это талант :lol: :!:
Востаннє редагувалось somilitark в Чет 19 кві, 2018 16:11, всього редагувалось 1 раз.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 16:09

  Первый написав:
  J_P написав:
  airmax78 написав:J_P Сколько паркинг, если не секрет? (после этого я оглушу вас ценниками в перечисленных мной комплексах).

Да кокой же секрет? 31К зелени.
А теперь глушите ))))

Как то по нищебродски...от 50

Простите, забыл написать что 31К за паркоместо было ровно год назад. Звонить узнавать на сегодня?
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 16:13

  somilitark написав:
  airmax78 написав:. На Лумумбы паркоместо продавалось по 16 куе. В Кардинале - от 14 куе. В Ричмонде - 20куе.


Помню в моём детстве была такая передача по первому каналу в младые годы независимости,называлась она "это было,было,было".

Там такой еврейский дядька судя по картинке уже не передвигающийся самостоятельно и возраста "столько не живут", с жалобным скрипучим голосом "вспоминал",как когда-то было хорошо,вставлял вырезки из музыкальных фильмов братьев Люмьер(те которые они ещё сами снимали) и читал стихи!

Максик,я сердечно и искренне вас поздравляю,вы её возродили и отменно ведёте на страницах этого форума,это талант :lol: :!:

Сомик, мы тут просто с JP вспоминаем дела прошлогодней давности. Но, справедливости ради, ни в одном из этих ЖК 31куе за машиноместо нет до сих пор.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 16:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Tribeca написав:Я в раздумиях.

Надо брать. И записать на Мальвину, на случай, если штраф таки впаяют
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 16:20

  airmax78 написав:
  somilitark написав:
  airmax78 написав:. На Лумумбы паркоместо продавалось по 16 куе. В Кардинале - от 14 куе. В Ричмонде - 20куе.


Помню в моём детстве была такая передача по первому каналу в младые годы независимости,называлась она "это было,было,было".

Там такой еврейский дядька судя по картинке уже не передвигающийся самостоятельно и возраста "столько не живут", с жалобным скрипучим голосом "вспоминал",как когда-то было хорошо,вставлял вырезки из музыкальных фильмов братьев Люмьер(те которые они ещё сами снимали) и читал стихи!

Максик,я сердечно и искренне вас поздравляю,вы её возродили и отменно ведёте на страницах этого форума,это талант :lol: :!:

Сомик, мы тут просто с JP вспоминаем дела прошлогодней давности. Но, справедливости ради, ни в одном из этих ЖК 31куе за машиноместо нет до сих пор.

Мда, я вот купил в Липинке-3 место за 107 тыс грн и сдаю за 1240 грн чистыми, жалею теперь, что не взял 10 штук :?
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 16:21

  Первый написав:Вижу в смешного стартапера Эгоиста опять приступ. Что плохого в красивой лаунж зоне? Да ничего. Кому нравится вот такой вход в дом и такой фасад?Зображення


Да никому. Это исключительно от бедности. Я за то чтобы все были богатыми. Откуда у "успешного" стартапера" ненависть к красивому и отсутствие денег? Вопрос.... Что то в легенде не то:-)

Первый, вы сами в чём живете.
Я ставлю на частный дом...
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 16:22

  speedsx написав:Мда, я вот купил в Липинке-3 место за 107 тыс грн и сдаю за 1240 грн чистыми, жалею теперь, что не взял 10 штук :?

А я говорил, что сдавать паркоместа, в некоторых случаях, может быть выгоднее, чем сдавать квартиры. Никаких ремонтов, амортизаций и выселений арендаторов :wink:
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 16:23

  stm написав:Не обижайтесь но 5% налога и потом удивление почему ж*** в стране? ))) Я 5% очень поддерживаю на момент начала становления ФОПа, фирмы и т.д. Но ребята, 5% пожизненно? Первые 5 лет - да, после система в ж*** ибо кормить нищих тоже из чего-то надо. Налоги - это система, которая в Украине мягко скажу не работает ;) хотя у нас работают гастербайтеры, так что ИТ мы тоже пожертвуем легко ))))


не обижайтесь, но мир устроен немножко по другому. И только ненька все ходит и ходит по граблям. Почитайте про единый налог в Грузии - какой был и какой стал.
И еще вопрос - Вы лично на себя работаете или на кого-то?
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 16:25

  airmax78 написав:
  somilitark написав:
  airmax78 написав:. На Лумумбы паркоместо продавалось по 16 куе. В Кардинале - от 14 куе. В Ричмонде - 20куе.


Помню в моём детстве была такая передача по первому каналу в младые годы независимости,называлась она "это было,было,было".

Там такой еврейский дядька судя по картинке уже не передвигающийся самостоятельно и возраста "столько не живут", с жалобным скрипучим голосом "вспоминал",как когда-то было хорошо,вставлял вырезки из музыкальных фильмов братьев Люмьер(те которые они ещё сами снимали) и читал стихи!

Максик,я сердечно и искренне вас поздравляю,вы её возродили и отменно ведёте на страницах этого форума,это талант :lol: :!:

Сомик, мы тут просто с JP вспоминаем дела прошлогодней давности. Но, справедливости ради, ни в одном из этих ЖК 31куе за машиноместо нет до сих пор.


Там тоже вспоминал человек,вы ничего не поняли? Вам 5-й десяток стукнул,а у вас мопы,паркоместа,цены,всё исключительно в нарицании и каком-то инфантильном отрешённом состоянии "как мне приснилось,хочу что бы так стало,сам толком не знаю как именно,но что-то чудное хочу",стадия пока подожду и пережду смутное время,сменилась фазой "это было и прошло,почему же я тогда была такая не смелая?"Наверное влёт на полтинник обрубал потенцию навсегда?
А почему я вас сравнил по стилю написания и мышления с долярчиком?Уверен,что вы сейчас вернулись,как долярчик к тёще и дальше пребываете в прострации,но эти приступы петросянщины как сегодня,это просто атас.
Может пора жить? Не смотря и не оглядываясь на влёты???
Кардинал уже берите и не мучайтесь!!!
somilitark
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