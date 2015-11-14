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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 900901902903904>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 758
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
71
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
14
Зручна локація
21%
162
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
58
Раціональне планування та метраж
16%
119
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
142
Якість будівництва
15%
115
Всього голосів : 758
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 16:26

  UA написав:
  Первый написав:Вижу в смешного стартапера Эгоиста опять приступ. Что плохого в красивой лаунж зоне? Да ничего. Кому нравится вот такой вход в дом и такой фасад?Зображення


Да никому. Это исключительно от бедности. Я за то чтобы все были богатыми. Откуда у "успешного" стартапера" ненависть к красивому и отсутствие денег? Вопрос.... Что то в легенде не то:-)

Первый, вы сами в чём живете.
Я ставлю на частный дом...

В самом эпицентре красоты, тишины и экологии - ГП 30. Зато с тещей! :mrgreen:
https://www.google.com.ua/maps/@50.4057 ... 312!8i6656
Востаннє редагувалось Эгоист в Чет 19 кві, 2018 16:30, всього редагувалось 1 раз.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 16:30

somilitark Все так и есть. После фиксации лося мой разум помутился и теперь я не могу понять где реальный мир, а где воображаемый. То ли купил я уже что-то, то ли все еще ищу модные МОПы за дешево. Короче, кошмар - врагу не пожелаешь.
airmax78
 
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1
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 16:32

  Эгоист написав:
  UA написав:Первый, вы сами в чём живете.
Я ставлю на частный дом...

В этом чудесном месте красоты, тишины и экологии - ГП 30. Зато с тещей! :mrgreen:
https://www.google.com.ua/maps/@50.4057 ... 312!8i6656

КГСный дом от Ильича. (Отчество директора компании подрядчика)
Так там нет модных МОПов. Если абстрагироваться от места, сам дом неплох.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 16:32

  Faceless написав:
  Эгоист написав:Например, в РТ поставили окона не предназначенные для жилых домов.

Нет там ничего о недопустимости использования для жилых домов

Как бы ДБК в панелях на выселках "папицот с ремонтом" ставит Евро70 и пакет 44мм
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 16:35

  UA написав:КГСный дом от Ильича. (Отчество директора компании подрядчика)
Так там нет модных МОПов. Если абстрагироваться от места, сам дом неплох.

Парадокс, но никто из формучан почему-то так и не не поселился в модных МОПах, хотя, активно за них топили. Вы случайно не знаете почему так? :mrgreen:
П.С. Согласно матчасти и опросу, локация это главный критерий при выборе недвижимости. Попробуйте простоять в том месте минут 30, а потом абстрагируйтесь. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Эгоист в Чет 19 кві, 2018 16:37, всього редагувалось 2 разів.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 16:35

  airmax78 написав:somilitark Все так и есть. После фиксации лося мой разум помутился и теперь я не могу понять где реальный мир, а где воображаемый. То ли купил я уже что-то, то ли все еще ищу модные МОПы за дешево. Короче, кошмар - врагу не пожелаешь.


В каждой шутке,только доля шутки(с).

Может пора становиться опять мужиком? И принимать решения без оглядки на прошлое?
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 16:37

  UA написав:
  Первый написав:Вижу в смешного стартапера Эгоиста опять приступ. Что плохого в красивой лаунж зоне? Да ничего. Кому нравится вот такой вход в дом и такой фасад?Зображення


Да никому. Это исключительно от бедности. Я за то чтобы все были богатыми. Откуда у "успешного" стартапера" ненависть к красивому и отсутствие денег? Вопрос.... Что то в легенде не то:-)

Первый, вы сами в чём живете.
Я ставлю на частный дом...


Четвертая коробка под мостом метро. Среди близких людей разное. Но стремление к красивому есть у всех. Одни живут в 9этажках на Героев днепра. Смотрят на оболонь резидентс приблизительно как Эгоист. И только потому, что нет на него денег. Но на жителей хрущей смотрят с презрением, ведь у них ЧЕШКА!
Зы. все хотят что бы было красиво :D
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 16:37

  Tribeca написав:Знакомый пригнал себе ML в последнем кузове на бл@хах, я посидел в салоне - красота!
Говорит мне: бери себе тоже, а потом растаможишь за 500€, перед выборами не рискнут щимить бл@х@ров.
Я в раздумиях.

А смысл? Что-то вы не договариваете- товарищ пересел на GL, интереса ради смотрел цены "там". Так вот "там" относительно свежих премиум авто дороже, чем растаможеное "здесь"
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 16:43

  Эгоист написав:
  UA написав:КГСный дом от Ильича. (Отчество директора компании подрядчика)
Так там нет модных МОПов. Если абстрагироваться от места, сам дом неплох.

Парадокс, но никто из формучан почему-то так и не не поселился в модных МОПах, хотя, активно за них топили. Вы случайно не знаете почему так? :mrgreen:

Потому что не считают себя ЛОХами.
ПС. Красивые девушки используют минимум косметики и практичную элегантную одежду..
Страшилище же намажется как индеец перед войной и вырядиться как клоун. Почему так?
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 16:44

  somilitark написав:
Там тоже вспоминал человек,вы ничего не поняли? Вам 5-й десяток стукнул,а у вас мопы,паркоместа,цены,всё исключительно в нарицании и каком-то инфантильном отрешённом состоянии "как мне приснилось,хочу что бы так стало,сам толком не знаю как именно,но что-то чудное хочу",стадия пока подожду и пережду смутное время,сменилась фазой "это было и прошло,почему же я тогда была такая не смелая?"Наверное влёт на полтинник обрубал потенцию навсегда?
А почему я вас сравнил по стилю написания и мышления с долярчиком?Уверен,что вы сейчас вернулись,как долярчик к тёще и дальше пребываете в прострации,но эти приступы петросянщины как сегодня,это просто атас.
Может пора жить? Не смотря и не оглядываясь на влёты???
Кардинал уже берите и не мучайтесь!!!


Так Кардинал уже пуст. Осталось только с видом в стену... Хотя в 50 от долгого сидения на форуме уже будут проблемы со зрением.... так шо :cry:
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Первый
 
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