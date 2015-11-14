Концентрация серого вещества разная,плюс внутренний мир,у некоторых(многих) там постоянная война и одни руины....Трибеку напоминать\вспоминать?
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Додано: Чет 19 кві, 2018 16:45
Концентрация серого вещества разная,плюс внутренний мир,у некоторых(многих) там постоянная война и одни руины....Трибеку напоминать\вспоминать?
Востаннє редагувалось somilitark в Чет 19 кві, 2018 16:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 19 кві, 2018 16:51
У Трибеки проблемы половой дифференциации.
В некоторых кругах это сейчас модно
Ну и понятное дело, что барышня без комплексов по поводу собственной внешности, такой фигней бы не занималась.
Додано: Чет 19 кві, 2018 16:53
Берите бронированный Гелик. Статусно, удобно, безопасно. На его фоне и бита будет смотреться посерьезнее.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Чет 19 кві, 2018 16:54
Верю, что рано или поздно что-то да подвернется. С другой стороны, с тещей жить не так уж и плохо: всегда есть что покушать.
Додано: Чет 19 кві, 2018 16:56
По Вашей градации страшилище это какой из домов?
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Додано: Чет 19 кві, 2018 17:11
Как инвестов в ЛОХОМОПИ ЖК Central Park превратили в ЛОХов:
Вид из окна
Планировка
Востаннє редагувалось Эгоист в Чет 19 кві, 2018 17:18, всього редагувалось 1 раз.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Чет 19 кві, 2018 17:12
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Не могу понять только одного, почему меня записали в евробляхеры? Я ж всегда категорически против выступал. Ну, ладно, не буду спорить. На б***, так на б*** - больше денех останется на модный МОП.
Додано: Чет 19 кві, 2018 17:18
Как бы вообще не факт что Эгоист не запостил фейк
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Чет 19 кві, 2018 17:25
Немецкая мудрость,смотри на действия,а не на слова.
Обратная покупка голосеево,показная ненависть к еврономерам,вы так заваганились,что пришёл к выводу,что "для людей" ненавидим ЛТ,а сами на них катаемся,тем более недавно супругу выгнали на работу,после проживания даже в голо-во,она будет нюхать чужие подмышки в маршрутке или толкаться с бабушками социальном жёлтом автобусе за 4-ре рэ?
Чувствую и она стала бл я хе ром))))
Востаннє редагувалось somilitark в Чет 19 кві, 2018 17:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 19 кві, 2018 17:25
airmax78 да ладно, любой противник б*** после обмытия новенькой соседской ляли, которая с поездкой в Литву обошлась в неслыханую 1000 ойро становится их адептом
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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