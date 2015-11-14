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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 901902903904>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 758
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
71
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
14
Зручна локація
21%
162
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
58
Раціональне планування та метраж
16%
119
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
142
Якість будівництва
15%
115
Всього голосів : 758
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 16:45

  UA написав:
ПС. Красивые девушки используют минимум косметики и практичную элегантную одежду..
Страшилище же намажется как индеец перед войной и вырядиться как клоун. Почему так?

Концентрация серого вещества разная,плюс внутренний мир,у некоторых(многих) там постоянная война и одни руины....Трибеку напоминать\вспоминать?
Востаннє редагувалось somilitark в Чет 19 кві, 2018 16:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 16:51

  somilitark написав:
  UA написав:
ПС. Красивые девушки используют минимум косметики и практичную элегантную одежду..
Страшилище же намажется как индеец перед войной и вырядиться как клоун. Почему так?

Концентрация серого вещества разная,плюс внутренний мир,у некоторых(многих) там война и одни руины....Трибеку напоминать\вспоминать?

У Трибеки проблемы половой дифференциации.
В некоторых кругах это сейчас модно :mrgreen:
Ну и понятное дело, что барышня без комплексов по поводу собственной внешности, такой фигней бы не занималась.
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 16:53

  Tribeca написав:Знакомый пригнал себе ML в последнем кузове на бл@хах, я посидел в салоне - красота!

Говорит мне: бери себе тоже, а потом растаможишь за 500€, перед выборами не рискнут щимить бл@х@ров.

Я в раздумиях.

Берите бронированный Гелик. Статусно, удобно, безопасно. На его фоне и бита будет смотреться посерьезнее. :wink:
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"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 16:54

  somilitark написав:Придётся Максику терпеть тёщу в недавно выложенных уютных одесских двориках,зато всё как в жизни,все рагули с села лучше всех разбираются в сортах кофе и французских сыров,модные мопы и локейшен в теории,а на практике 6 квадратов кухня и очередь в совмещённый санузел с утра,с мыслями ну зачем так громко и долго,есть жизнь "для людей",так сказать ширма,а есть реальность :shock:

Верю, что рано или поздно что-то да подвернется. С другой стороны, с тещей жить не так уж и плохо: всегда есть что покушать.
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 16:56

  UA написав:
  Эгоист написав:
  UA написав:КГСный дом от Ильича. (Отчество директора компании подрядчика)
Так там нет модных МОПов. Если абстрагироваться от места, сам дом неплох.

Парадокс, но никто из формучан почему-то так и не не поселился в модных МОПах, хотя, активно за них топили. Вы случайно не знаете почему так? :mrgreen:

Потому что не считают себя ЛОХами.
ПС. Красивые девушки используют минимум косметики и практичную элегантную одежду..
Страшилище же намажется как индеец перед войной и вырядиться как клоун. Почему так?

По Вашей градации страшилище это какой из домов?
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Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 17:11

  UA написав:
  Эгоист написав:Парадокс, но никто из формучан почему-то так и не не поселился в модных МОПах, хотя, активно за них топили. Вы случайно не знаете почему так? :mrgreen:

Потому что не считают себя ЛОХами.
ПС. Красивые девушки используют минимум косметики и практичную элегантную одежду..
Страшилище же намажется как индеец перед войной и вырядиться как клоун. Почему так?

Как инвестов в ЛОХОМОПИ ЖК Central Park превратили в ЛОХов:

Вид из окна :mrgreen:
Зображення

Планировка :mrgreen:
Зображення
Востаннє редагувалось Эгоист в Чет 19 кві, 2018 17:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 17:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Не могу понять только одного, почему меня записали в евробляхеры? Я ж всегда категорически против выступал. Ну, ладно, не буду спорить. На б***, так на б*** - больше денех останется на модный МОП.
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 17:18

  antonivs3 написав:
  Faceless написав:
  Эгоист написав:Например, в РТ поставили окона не предназначенные для жилых домов.

Нет там ничего о недопустимости использования для жилых домов

Как бы ДБК в панелях на выселках "папицот с ремонтом" ставит Евро70 и пакет 44мм

Как бы вообще не факт что Эгоист не запостил фейк
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 17:25

  airmax78 написав:Не могу понять только одного, почему меня записали в евробляхеры?


Немецкая мудрость,смотри на действия,а не на слова.
Обратная покупка голосеево,показная ненависть к еврономерам,вы так заваганились,что пришёл к выводу,что "для людей" ненавидим ЛТ,а сами на них катаемся,тем более недавно супругу выгнали на работу,после проживания даже в голо-во,она будет нюхать чужие подмышки в маршрутке или толкаться с бабушками социальном жёлтом автобусе за 4-ре рэ?
Чувствую и она стала бл я хе ром))))
Востаннє редагувалось somilitark в Чет 19 кві, 2018 17:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 17:25

airmax78 да ладно, любой противник б*** после обмытия новенькой соседской ляли, которая с поездкой в Литву обошлась в неслыханую 1000 ойро становится их адептом
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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