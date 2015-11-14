Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
antonivs3 написав:Как бы ДБК в панелях на выселках "папицот с ремонтом" ставит Евро70 и пакет 44мм
Как бы вообще не факт что Эгоист не запостил фейк
Ссылка на первоисточник: http://forum.domik.ua/zhk-royal-tower-u ... 1-280.html Если бы был фейк, то остальные жители дома наверное опровергли бы его. Там же описаны остальные прелести жизни в общаге с ЛОХОМОПОМ. От себя добавлю, что, по моим наблюдениям, в РТ живет человек 20-30. В парке на крыше, мопах и детской комнате никого никогда нет. Кафе закрыто. Спортзал так и не открыли. В большинстве квартир ремонты не начинались. Активных ремонтных работ среди жильцов не замечено. Одно радует - всегда есть места на гостевой парковке.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США