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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 901902903904

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 758
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
71
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
14
Зручна локація
21%
162
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
58
Раціональне планування та метраж
16%
119
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
142
Якість будівництва
15%
115
Всього голосів : 758
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 17:27

  Faceless написав:
  antonivs3 написав:Как бы ДБК в панелях на выселках "папицот с ремонтом" ставит Евро70 и пакет 44мм

Как бы вообще не факт что Эгоист не запостил фейк

Ссылка на первоисточник: http://forum.domik.ua/zhk-royal-tower-u ... 1-280.html
Если бы был фейк, то остальные жители дома наверное опровергли бы его. Там же описаны остальные прелести жизни в общаге с ЛОХОМОПОМ.
От себя добавлю, что, по моим наблюдениям, в РТ живет человек 20-30. В парке на крыше, мопах и детской комнате никого никогда нет. Кафе закрыто. Спортзал так и не открыли. В большинстве квартир ремонты не начинались. Активных ремонтных работ среди жильцов не замечено. Одно радует - всегда есть места на гостевой парковке.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
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