Додано: Чет 19 кві, 2018 17:44

slavek написав: kingkongovets написав: slavek написав: 1)И сколько процентов из бросившихся в 90е в бизнес не просто уцелел и не разорился, а ещё и заработал миллионы (в какой валюте)?

В 90е было полно ниш, заначек и налоги собирали бандюки. Чём сейчас-то лучше стало кроме общей информированности и большей свободы перемещения?



из всех моих знакомых выжили все, за исключением тех кто ушел за радугу из-за болезней и один застрелился в гараже из-за несчастной любви

некоторые закрыли свои бизнесА и перешли на работу к более успешным, но не голодает никто

чем стало лучше? серьезно? вам напомнить про жизнь без инета, мобильной связи, когда все находили партнеров и клиентов через приложения газет бизнес и галицьки контракты?

ниш полно в Украине и сейчас (кстати, в отличии от той же эуропы), вон даже долярчик, уровень мышления которого всем понятен, без особых проблем наколбасил себе на новострой

Вы не отвечаете на заданный вопрос " сколько из них заработали миллионы, надеюсь, не в гривне? ". Про ж.. пу не нужно рассказывать тому кто в 90е занимался бизнесом, а после 2008 понял, что проще работать по найму Вы не отвечаете на заданный вопрос " сколько из них заработали миллионы, надеюсь, не в гривне? ". Про ж.. пу не нужно рассказывать тому кто в 90е занимался бизнесом, а после 2008 понял, что проще работать по найму



да заработали то многие, просто большинство оказалось не готово ни к такому баблу, ни к такому темпу

и вот еще - те, кто способен без проблем для психики работать на себя, по доброй воле на дядю работать уже не пойдут да заработали то многие, просто большинство оказалось не готово ни к такому баблу, ни к такому темпуи вот еще - те, кто способен без проблем для психики работать на себя, по доброй воле на дядю работать уже не пойдут

