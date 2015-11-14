Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
somilitark написав:Придётся Максику терпеть тёщу в недавно выложенных уютных одесских двориках,зато всё как в жизни,все рагули с села лучше всех разбираются в сортах кофе и французских сыров,модные мопы и локейшен в теории,а на практике 6 квадратов кухня и очередь в совмещённый санузел с утра,с мыслями ну зачем так громко и долго,есть жизнь "для людей",так сказать ширма,а есть реальность
Верю, что рано или поздно что-то да подвернется. С другой стороны, с тещей жить не так уж и плохо: всегда есть что покушать.
UA написав:КГСный дом от Ильича. (Отчество директора компании подрядчика) Так там нет модных МОПов. Если абстрагироваться от места, сам дом неплох.
Парадокс, но никто из формучан почему-то так и не не поселился в модных МОПах, хотя, активно за них топили. Вы случайно не знаете почему так?
Потому что не считают себя ЛОХами. ПС. Красивые девушки используют минимум косметики и практичную элегантную одежду.. Страшилище же намажется как индеец перед войной и вырядиться как клоун. Почему так?
По Вашей градации страшилище это какой из домов?
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops: Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Эгоист написав:Парадокс, но никто из формучан почему-то так и не не поселился в модных МОПах, хотя, активно за них топили. Вы случайно не знаете почему так?
Потому что не считают себя ЛОХами. ПС. Красивые девушки используют минимум косметики и практичную элегантную одежду.. Страшилище же намажется как индеец перед войной и вырядиться как клоун. Почему так?
Как инвестов в ЛОХОМОПИ ЖК Central Park превратили в ЛОХов:
Вид из окна
Планировка
Востаннє редагувалось Эгоист в Чет 19 кві, 2018 17:18, всього редагувалось 1 раз.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
airmax78 написав:Не могу понять только одного, почему меня записали в евробляхеры?
Немецкая мудрость,смотри на действия,а не на слова. Обратная покупка голосеево,показная ненависть к еврономерам,вы так заваганились,что пришёл к выводу,что "для людей" ненавидим ЛТ,а сами на них катаемся,тем более недавно супругу выгнали на работу,после проживания даже в голо-во,она будет нюхать чужие подмышки в маршрутке или толкаться с бабушками социальном жёлтом автобусе за 4-ре рэ? Чувствую и она стала бл я хе ром))))
Востаннє редагувалось somilitark в Чет 19 кві, 2018 17:26, всього редагувалось 1 раз.
antonivs3 написав:Как бы ДБК в панелях на выселках "папицот с ремонтом" ставит Евро70 и пакет 44мм
Как бы вообще не факт что Эгоист не запостил фейк
Ссылка на первоисточник: http://forum.domik.ua/zhk-royal-tower-u ... 1-280.html Если бы был фейк, то остальные жители дома наверное опровергли бы его. Там же описаны остальные прелести жизни в общаге с ЛОХОМОПОМ. От себя добавлю, что, по моим наблюдениям, в РТ живет человек 20-30. В парке на крыше, мопах и детской комнате никого никогда нет. Кафе закрыто. Спортзал и спа так и не открыли. В большинстве квартир ремонты не начинались. Активных ремонтных работ среди жильцов не замечено. Мальвина на рецепшене НЕгубатая! (за что 19грн??? ) Одно радует - всегда есть места на гостевой парковке.
Востаннє редагувалось Эгоист в Чет 19 кві, 2018 17:44, всього редагувалось 1 раз.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
slavek написав:1)И сколько процентов из бросившихся в 90е в бизнес не просто уцелел и не разорился, а ещё и заработал миллионы (в какой валюте)? 2)В 90е было полно ниш, заначек и налоги собирали бандюки. Чём сейчас-то лучше стало кроме общей информированности и большей свободы перемещения?
из всех моих знакомых выжили все, за исключением тех кто ушел за радугу из-за болезней и один застрелился в гараже из-за несчастной любви некоторые закрыли свои бизнесА и перешли на работу к более успешным, но не голодает никто чем стало лучше? серьезно? вам напомнить про жизнь без инета, мобильной связи, когда все находили партнеров и клиентов через приложения газет бизнес и галицьки контракты? ниш полно в Украине и сейчас (кстати, в отличии от той же эуропы), вон даже долярчик, уровень мышления которого всем понятен, без особых проблем наколбасил себе на новострой легче всего сидеть на ...опе и рассуждать как все плохо и сложно
Вы не отвечаете на заданный вопрос " сколько из них заработали миллионы, надеюсь, не в гривне? ". Про ж.. пу не нужно рассказывать тому кто в 90е занимался бизнесом, а после 2008 понял, что проще работать по найму
да заработали то многие, просто большинство оказалось не готово ни к такому баблу, ни к такому темпу и вот еще - те, кто способен без проблем для психики работать на себя, по доброй воле на дядю работать уже не пойдут
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.