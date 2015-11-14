RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 901902903904>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 758
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
71
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
14
Зручна локація
21%
162
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
58
Раціональне планування та метраж
16%
119
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
142
Якість будівництва
15%
115
Всього голосів : 758
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 16:45

  UA написав:
ПС. Красивые девушки используют минимум косметики и практичную элегантную одежду..
Страшилище же намажется как индеец перед войной и вырядиться как клоун. Почему так?

Концентрация серого вещества разная,плюс внутренний мир,у некоторых(многих) там постоянная война и одни руины....Трибеку напоминать\вспоминать?
Востаннє редагувалось somilitark в Чет 19 кві, 2018 16:51, всього редагувалось 1 раз.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9575
З нами з: 30.12.09
Подякував: 227 раз.
Подякували: 1543 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 16:51

  somilitark написав:
  UA написав:
ПС. Красивые девушки используют минимум косметики и практичную элегантную одежду..
Страшилище же намажется как индеец перед войной и вырядиться как клоун. Почему так?

Концентрация серого вещества разная,плюс внутренний мир,у некоторых(многих) там война и одни руины....Трибеку напоминать\вспоминать?

У Трибеки проблемы половой дифференциации.
В некоторых кругах это сейчас модно :mrgreen:
Ну и понятное дело, что барышня без комплексов по поводу собственной внешности, такой фигней бы не занималась.
UA
 
Повідомлень: 2638
З нами з: 19.07.08
Подякував: 187 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 16:54

  somilitark написав:Придётся Максику терпеть тёщу в недавно выложенных уютных одесских двориках,зато всё как в жизни,все рагули с села лучше всех разбираются в сортах кофе и французских сыров,модные мопы и локейшен в теории,а на практике 6 квадратов кухня и очередь в совмещённый санузел с утра,с мыслями ну зачем так громко и долго,есть жизнь "для людей",так сказать ширма,а есть реальность :shock:

Верю, что рано или поздно что-то да подвернется. С другой стороны, с тещей жить не так уж и плохо: всегда есть что покушать.
airmax78
 
Повідомлень: 24335
З нами з: 25.10.12
Подякував: 652 раз.
Подякували: 2772 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 16:56

  UA написав:
  Эгоист написав:
  UA написав:КГСный дом от Ильича. (Отчество директора компании подрядчика)
Так там нет модных МОПов. Если абстрагироваться от места, сам дом неплох.

Парадокс, но никто из формучан почему-то так и не не поселился в модных МОПах, хотя, активно за них топили. Вы случайно не знаете почему так? :mrgreen:

Потому что не считают себя ЛОХами.
ПС. Красивые девушки используют минимум косметики и практичную элегантную одежду..
Страшилище же намажется как индеец перед войной и вырядиться как клоун. Почему так?

По Вашей градации страшилище это какой из домов?
Зображення

Зображення
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Первый
 
Повідомлень: 12488
З нами з: 27.10.09
Подякував: 209 раз.
Подякували: 1611 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 17:11

  UA написав:
  Эгоист написав:Парадокс, но никто из формучан почему-то так и не не поселился в модных МОПах, хотя, активно за них топили. Вы случайно не знаете почему так? :mrgreen:

Потому что не считают себя ЛОХами.
ПС. Красивые девушки используют минимум косметики и практичную элегантную одежду..
Страшилище же намажется как индеец перед войной и вырядиться как клоун. Почему так?

Как инвестов в ЛОХОМОПИ ЖК Central Park превратили в ЛОХов:

Вид из окна :mrgreen:
Зображення

Планировка :mrgreen:
Зображення
Востаннє редагувалось Эгоист в Чет 19 кві, 2018 17:18, всього редагувалось 1 раз.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
Повідомлень: 3164
З нами з: 22.08.16
Подякував: 56 раз.
Подякували: 175 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 17:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Не могу понять только одного, почему меня записали в евробляхеры? Я ж всегда категорически против выступал. Ну, ладно, не буду спорить. На б***, так на б*** - больше денех останется на модный МОП.
airmax78
 
Повідомлень: 24335
З нами з: 25.10.12
Подякував: 652 раз.
Подякували: 2772 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 17:18

  antonivs3 написав:
  Faceless написав:
  Эгоист написав:Например, в РТ поставили окона не предназначенные для жилых домов.

Нет там ничего о недопустимости использования для жилых домов

Как бы ДБК в панелях на выселках "папицот с ремонтом" ставит Евро70 и пакет 44мм

Как бы вообще не факт что Эгоист не запостил фейк
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 20327
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1063 раз.
Подякували: 4497 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 17:25

  airmax78 написав:Не могу понять только одного, почему меня записали в евробляхеры?


Немецкая мудрость,смотри на действия,а не на слова.
Обратная покупка голосеево,показная ненависть к еврономерам,вы так заваганились,что пришёл к выводу,что "для людей" ненавидим ЛТ,а сами на них катаемся,тем более недавно супругу выгнали на работу,после проживания даже в голо-во,она будет нюхать чужие подмышки в маршрутке или толкаться с бабушками социальном жёлтом автобусе за 4-ре рэ?
Чувствую и она стала бл я хе ром))))
Востаннє редагувалось somilitark в Чет 19 кві, 2018 17:26, всього редагувалось 1 раз.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9575
З нами з: 30.12.09
Подякував: 227 раз.
Подякували: 1543 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 17:27

  Faceless написав:
  antonivs3 написав:Как бы ДБК в панелях на выселках "папицот с ремонтом" ставит Евро70 и пакет 44мм

Как бы вообще не факт что Эгоист не запостил фейк

Ссылка на первоисточник: http://forum.domik.ua/zhk-royal-tower-u ... 1-280.html
Если бы был фейк, то остальные жители дома наверное опровергли бы его. Там же описаны остальные прелести жизни в общаге с ЛОХОМОПОМ.
От себя добавлю, что, по моим наблюдениям, в РТ живет человек 20-30. В парке на крыше, мопах и детской комнате никого никогда нет. Кафе закрыто. Спортзал и спа так и не открыли. В большинстве квартир ремонты не начинались. Активных ремонтных работ среди жильцов не замечено. Мальвина на рецепшене НЕгубатая! (за что 19грн??? :mrgreen:) Одно радует - всегда есть места на гостевой парковке.
Востаннє редагувалось Эгоист в Чет 19 кві, 2018 17:44, всього редагувалось 1 раз.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
Повідомлень: 3164
З нами з: 22.08.16
Подякував: 56 раз.
Подякували: 175 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 17:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

slavek написав:
  kingkongovets написав:
  slavek написав:1)И сколько процентов из бросившихся в 90е в бизнес не просто уцелел и не разорился, а ещё и заработал миллионы (в какой валюте)?
2)В 90е было полно ниш, заначек и налоги собирали бандюки. Чём сейчас-то лучше стало кроме общей информированности и большей свободы перемещения?


из всех моих знакомых выжили все, за исключением тех кто ушел за радугу из-за болезней и один застрелился в гараже из-за несчастной любви
некоторые закрыли свои бизнесА и перешли на работу к более успешным, но не голодает никто
чем стало лучше? серьезно? вам напомнить про жизнь без инета, мобильной связи, когда все находили партнеров и клиентов через приложения газет бизнес и галицьки контракты?
ниш полно в Украине и сейчас (кстати, в отличии от той же эуропы), вон даже долярчик, уровень мышления которого всем понятен, без особых проблем наколбасил себе на новострой
легче всего сидеть на ...опе и рассуждать как все плохо и сложно

Вы не отвечаете на заданный вопрос " сколько из них заработали миллионы, надеюсь, не в гривне? ". Про ж.. пу не нужно рассказывать тому кто в 90е занимался бизнесом, а после 2008 понял, что проще работать по найму


да заработали то многие, просто большинство оказалось не готово ни к такому баблу, ни к такому темпу
и вот еще - те, кто способен без проблем для психики работать на себя, по доброй воле на дядю работать уже не пойдут
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3466
З нами з: 05.06.16
Подякував: 185 раз.
Подякували: 394 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 901902903904>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1058, 1059, 1060
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10596 1924655
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 кві, 2018 23:00
zahar_
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 21655
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07
Когда возобновится рост цен на недвижимость в Киеве 1 ... 26, 27, 28
antey1969 » Суб 14 лис, 2015 13:29
272 98728
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 жов, 2017 17:38
sergiys2015
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.