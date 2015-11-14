Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Эгоист написав:Ссылка на первоисточник: http://forum.domik.ua/zhk-royal-tower-u ... 1-280.html Если бы был фейк, то остальные жители дома наверное опровергли бы его. Там же описаны остальные прелести жизни в общаге с ЛОХОМОПОМ. От себя добавлю, что, по моим наблюдениям, в РТ живет человек 20-30. В парке на крыше, мопах и детской комнате никого никогда нет. Кафе закрыто. Спортзал и спа так и не открыли. В большинстве квартир ремонты не начинались. Активных ремонтных работ среди жильцов не замечено. Мальвина на рецепшене НЕгубатая! (за что 19грн??? ) Одно радует - всегда есть места на гостевой парковке.
Повезло нам с вами, что мы там по полторушке за метр не купили - сейчас бы мучались вместе с несчастными немногочисленными жильцами РТ и чувствовали бы себя обманутыми.
Эгоист написав:Ссылка на первоисточник: http://forum.domik.ua/zhk-royal-tower-u ... 1-280.html Если бы был фейк, то остальные жители дома наверное опровергли бы его. Там же описаны остальные прелести жизни в общаге с ЛОХОМОПОМ. От себя добавлю, что, по моим наблюдениям, в РТ живет человек 20-30. В парке на крыше, мопах и детской комнате никого никогда нет. Кафе закрыто. Спортзал и спа так и не открыли. В большинстве квартир ремонты не начинались. Активных ремонтных работ среди жильцов не замечено. Мальвина на рецепшене НЕгубатая! (за что 19грн??? ) Одно радует - всегда есть места на гостевой парковке.
Повезло нам с вами, что мы там по полторушке за метр не купили - сейчас бы мучались вместе с несчастными немногочисленными жильцами РТ и чувствовали бы себя обманутыми.
Стартапера бомбонуло не по децки Есть возможность взять на этапе котлована Укрбуд па 58 кгрн за квадрат Зы. зачем ремонтировать жильцов Какое кафе? Как никого нет если проходной двор? И самое главное чего ж туда ходить и какие ж должны быть губы, чтобы считаться "губатой", если не как у Леночки?
вывод. Мопы манят. На этом фоне нервный срыв...
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops: Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!