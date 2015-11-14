Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Эгоист написав:Ссылка на первоисточник: http://forum.domik.ua/zhk-royal-tower-u ... 1-280.html Если бы был фейк, то остальные жители дома наверное опровергли бы его. Там же описаны остальные прелести жизни в общаге с ЛОХОМОПОМ. От себя добавлю, что, по моим наблюдениям, в РТ живет человек 20-30. В парке на крыше, мопах и детской комнате никого никогда нет. Кафе закрыто. Спортзал и спа так и не открыли. В большинстве квартир ремонты не начинались. Активных ремонтных работ среди жильцов не замечено. Мальвина на рецепшене НЕгубатая! (за что 19грн??? ) Одно радует - всегда есть места на гостевой парковке.
Повезло нам с вами, что мы там по полторушке за метр не купили - сейчас бы мучались вместе с несчастными немногочисленными жильцами РТ и чувствовали бы себя обманутыми.