Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Эгоист написав:Ссылка на первоисточник: http://forum.domik.ua/zhk-royal-tower-u ... 1-280.html Если бы был фейк, то остальные жители дома наверное опровергли бы его. Там же описаны остальные прелести жизни в общаге с ЛОХОМОПОМ. От себя добавлю, что, по моим наблюдениям, в РТ живет человек 20-30. В парке на крыше, мопах и детской комнате никого никогда нет. Кафе закрыто. Спортзал и спа так и не открыли. В большинстве квартир ремонты не начинались. Активных ремонтных работ среди жильцов не замечено. Мальвина на рецепшене НЕгубатая! (за что 19грн??? ) Одно радует - всегда есть места на гостевой парковке.
Повезло нам с вами, что мы там по полторушке за метр не купили - сейчас бы мучались вместе с несчастными немногочисленными жильцами РТ и чувствовали бы себя обманутыми.
Эгоист написав:Ссылка на первоисточник: http://forum.domik.ua/zhk-royal-tower-u ... 1-280.html Если бы был фейк, то остальные жители дома наверное опровергли бы его. Там же описаны остальные прелести жизни в общаге с ЛОХОМОПОМ. От себя добавлю, что, по моим наблюдениям, в РТ живет человек 20-30. В парке на крыше, мопах и детской комнате никого никогда нет. Кафе закрыто. Спортзал и спа так и не открыли. В большинстве квартир ремонты не начинались. Активных ремонтных работ среди жильцов не замечено. Мальвина на рецепшене НЕгубатая! (за что 19грн??? ) Одно радует - всегда есть места на гостевой парковке.
Повезло нам с вами, что мы там по полторушке за метр не купили - сейчас бы мучались вместе с несчастными немногочисленными жильцами РТ и чувствовали бы себя обманутыми.
Стартапера бомбонуло не по децки Есть возможность взять на этапе котлована Укрбуд па 58 кгрн за квадрат Зы. зачем ремонтировать жильцов Какое кафе? Как никого нет если проходной двор? И самое главное чего ж туда ходить и какие ж должны быть губы, чтобы считаться "губатой", если не как у Леночки?
вывод. Мопы манят. На этом фоне нервный срыв...
Зы. Ссылку на Инстаграм могу бросить вменяемому форумчанину, для определения степени ... Личные данные, знаете ли.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops: Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Эгоист написав:Ссылка на первоисточник: http://forum.domik.ua/zhk-royal-tower-u ... 1-280.html Если бы был фейк, то остальные жители дома наверное опровергли бы его. Там же описаны остальные прелести жизни в общаге с ЛОХОМОПОМ. От себя добавлю, что, по моим наблюдениям, в РТ живет человек 20-30. В парке на крыше, мопах и детской комнате никого никогда нет. Кафе закрыто. Спортзал и спа так и не открыли. В большинстве квартир ремонты не начинались. Активных ремонтных работ среди жильцов не замечено. Мальвина на рецепшене НЕгубатая! (за что 19грн??? ) Одно радует - всегда есть места на гостевой парковке.
Повезло нам с вами, что мы там по полторушке за метр не купили - сейчас бы мучались вместе с несчастными немногочисленными жильцами РТ и чувствовали бы себя обманутыми.
Стартапера бомбонуло не по децки Есть возможность взять на этапе котлована Укрбуд па 58 кгрн за квадрат Зы. зачем ремонтировать жильцов Какое кафе? Как никого нет если проходной двор? И самое главное чего ж туда ходить и какие ж должны быть губы, чтобы считаться "губатой", если не как у Леночки?
вывод. Мопы манят. На этом фоне нервный срыв...
Зы. Ссылку на Инстаграм могу бросить вменяемому форумчанину, для определения степени ..
Розовоочковый фейслес - вменяемый форумчанин?
Востаннє редагувалось zahar_ в Чет 19 кві, 2018 19:48, всього редагувалось 2 разів.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Первый написав:Стартапера бомбонуло не по децки Есть возможность взять на этапе котлована Укрбуд па 58 кгрн за квадрат Зы. зачем ремонтировать жильцов Какое кафе? Как никого нет если проходной двор? И самое главное чего ж туда ходить и какие ж должны быть губы, чтобы считаться "губатой", если не как у Леночки?
вывод. Мопы манят. На этом фоне нервный срыв...
Зы. Ссылку на Инстаграм могу бросить вменяемому форумчанину, для определения степени ..
Розовоочковый фейслес - вменяемый фоумчанин
Учитывая, что идеал женской красоты Первого это Светка Лобода, то спорить с ним об адекватности цены в 19грн за Леночку - бесполезно.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
somilitark написав:Крепитесь други,сегодня на арене отжигает макс петросянович,вы долго ждали,и вот она,новая\старая программа по просьбам трудящихся,ох чувствую он родной брат доллярчика по отцу!
... це ж треба!
...а якщо так: viewtopic.php?f=27&t=214665&p=4350266#p4350266 akurt написав: ІНТЕРЕСНА РІЧ: Тема гілки: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість Так ось, получається, шо ніхто НЕ КУПИВ для себе, улюбленого, закордонну нерухомість. І ніхто не може нам розказати ні про власний палац під Парижем, ні під Краковом, ні під Стокгольмом, ні під Улан-Батором... Прикольно... =====
Я написав: ... а оце, дійсно - добре підмітили! Невже, за стільки часу, тут ніхто(крім господаря гілки) не може прхвалитись, що купив ДЕНЕБУТЬ, за межами України, хоч якусь нерухомість???!......(хоч би якийсь підвал, чи гараж! )
somilitark написав:Крепитесь други,сегодня на арене отжигает макс петросянович,вы долго ждали,и вот она,новая\старая программа по просьбам трудящихся,ох чувствую он родной брат доллярчика по отцу!
... це ж треба!
...а якщо так: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість akurt написав: ІНТЕРЕСНА РІЧ: Тема гілки: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість Так ось, получається, шо ніхто НЕ КУПИВ для себе, улюбленого, закордонну нерухомість. І ніхто не може нам розказати ні про власний палац під Парижем, ні під Краковом, ні під Стокгольмом, ні під Улан-Батором... Прикольно... =====
Я написав: ... а оце, дійсно - добре підмітили! Невже, за стільки часу, тут ніхто(крім господаря гілки) не може прхвалитись, що купив ДЕНЕБУТЬ, за межами України, хоч якусь нерухомість???!......(хоч би якийсь підвал, чи гараж! )
прахожий как-то намекал что купил "молодое поколение" недвиж в Италии. Хотя может и сбрехал.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_ написав:прахожий как-то намекал что купил "молодое поколение" недвиж в Италии. Хотя может и сбрехал.
А что же у него на модный киевский МОП "с Леночкой" денег не хватило? Или, модные МОПы это таки развод для понаехавших лохов?
Востаннє редагувалось Эгоист в Чет 19 кві, 2018 20:09, всього редагувалось 3 разів.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
somilitark написав:Крепитесь други,сегодня на арене отжигает макс петросянович,вы долго ждали,и вот она,новая\старая программа по просьбам трудящихся,ох чувствую он родной брат доллярчика по отцу!
... це ж треба!
...а якщо так: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість akurt написав: ІНТЕРЕСНА РІЧ: Тема гілки: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість Так ось, получається, шо ніхто НЕ КУПИВ для себе, улюбленого, закордонну нерухомість. І ніхто не може нам розказати ні про власний палац під Парижем, ні під Краковом, ні під Стокгольмом, ні під Улан-Батором... Прикольно... =====
Я написав: ... а оце, дійсно - добре підмітили! Невже, за стільки часу, тут ніхто(крім господаря гілки) не може прхвалитись, що купив ДЕНЕБУТЬ, за межами України, хоч якусь нерухомість???!......(хоч би якийсь підвал, чи гараж! )
прахожий как-то намекал что купил "молодое поколение" недвиж в Италии. Хотя может и сбрехал.