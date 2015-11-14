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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 902903904905>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 758
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
71
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
14
Зручна локація
21%
162
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
58
Раціональне планування та метраж
16%
119
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
142
Якість будівництва
15%
115
Всього голосів : 758
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 18:01

  Faceless написав:
  antonivs3 написав:
  Эгоист написав:Например, в РТ поставили окона не предназначенные для жилых домов.

Как бы ДБК в панелях на выселках "папицот с ремонтом" ставит Евро70 и пакет 44мм

Как бы вообще не факт что Эгоист не запостил фейк

Кагбэ факт чё фейк но нет, будете с упорством разбрасывать это гуано по ветке... :shock:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 18:14

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в РТ не рехау 60?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 18:41

  Эгоист написав:Ссылка на первоисточник: http://forum.domik.ua/zhk-royal-tower-u ... 1-280.html
Если бы был фейк, то остальные жители дома наверное опровергли бы его. Там же описаны остальные прелести жизни в общаге с ЛОХОМОПОМ.
От себя добавлю, что, по моим наблюдениям, в РТ живет человек 20-30. В парке на крыше, мопах и детской комнате никого никогда нет. Кафе закрыто. Спортзал и спа так и не открыли. В большинстве квартир ремонты не начинались. Активных ремонтных работ среди жильцов не замечено. Мальвина на рецепшене НЕгубатая! (за что 19грн??? :mrgreen:) Одно радует - всегда есть места на гостевой парковке.

Повезло нам с вами, что мы там по полторушке за метр не купили - сейчас бы мучались вместе с несчастными немногочисленными жильцами РТ и чувствовали бы себя обманутыми.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 19:11

  airmax78 написав:
  Эгоист написав:Ссылка на первоисточник: http://forum.domik.ua/zhk-royal-tower-u ... 1-280.html
Если бы был фейк, то остальные жители дома наверное опровергли бы его. Там же описаны остальные прелести жизни в общаге с ЛОХОМОПОМ.
От себя добавлю, что, по моим наблюдениям, в РТ живет человек 20-30. В парке на крыше, мопах и детской комнате никого никогда нет. Кафе закрыто. Спортзал и спа так и не открыли. В большинстве квартир ремонты не начинались. Активных ремонтных работ среди жильцов не замечено. Мальвина на рецепшене НЕгубатая! (за что 19грн??? :mrgreen:) Одно радует - всегда есть места на гостевой парковке.

Повезло нам с вами, что мы там по полторушке за метр не купили - сейчас бы мучались вместе с несчастными немногочисленными жильцами РТ и чувствовали бы себя обманутыми.


Стартапера бомбонуло не по децки :D
Есть возможность взять на этапе котлована Укрбуд па 58 кгрн за квадрат :oops:
Зы. зачем ремонтировать жильцов :roll: Какое кафе? Как никого нет если проходной двор?
И самое главное чего ж туда ходить и какие ж должны быть губы, чтобы считаться "губатой", если не как у Леночки?

вывод. Мопы манят. На этом фоне нервный срыв...

Зы. Ссылку на Инстаграм могу бросить вменяемому форумчанину, для определения степени ... Личные данные, знаете ли. :D
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 19:30

  Первый написав:
  airmax78 написав:
  Эгоист написав:Ссылка на первоисточник: http://forum.domik.ua/zhk-royal-tower-u ... 1-280.html
Если бы был фейк, то остальные жители дома наверное опровергли бы его. Там же описаны остальные прелести жизни в общаге с ЛОХОМОПОМ.
От себя добавлю, что, по моим наблюдениям, в РТ живет человек 20-30. В парке на крыше, мопах и детской комнате никого никогда нет. Кафе закрыто. Спортзал и спа так и не открыли. В большинстве квартир ремонты не начинались. Активных ремонтных работ среди жильцов не замечено. Мальвина на рецепшене НЕгубатая! (за что 19грн??? :mrgreen:) Одно радует - всегда есть места на гостевой парковке.

Повезло нам с вами, что мы там по полторушке за метр не купили - сейчас бы мучались вместе с несчастными немногочисленными жильцами РТ и чувствовали бы себя обманутыми.


Стартапера бомбонуло не по децки :D
Есть возможность взять на этапе котлована Укрбуд па 58 кгрн за квадрат :oops:
Зы. зачем ремонтировать жильцов :roll: Какое кафе? Как никого нет если проходной двор?
И самое главное чего ж туда ходить и какие ж должны быть губы, чтобы считаться "губатой", если не как у Леночки?

вывод. Мопы манят. На этом фоне нервный срыв...

Зы. Ссылку на Инстаграм могу бросить вменяемому форумчанину, для определения степени .. :D

Розовоочковый фейслес - вменяемый форумчанин?
Востаннє редагувалось zahar_ в Чет 19 кві, 2018 19:48, всього редагувалось 2 разів.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 19:37

  zahar_ написав:
  Первый написав:Стартапера бомбонуло не по децки :D
Есть возможность взять на этапе котлована Укрбуд па 58 кгрн за квадрат :oops:
Зы. зачем ремонтировать жильцов :roll: Какое кафе? Как никого нет если проходной двор?
И самое главное чего ж туда ходить и какие ж должны быть губы, чтобы считаться "губатой", если не как у Леночки?

вывод. Мопы манят. На этом фоне нервный срыв...

Зы. Ссылку на Инстаграм могу бросить вменяемому форумчанину, для определения степени .. :D

Розовоочковый фейслес - вменяемый фоумчанин

Учитывая, что идеал женской красоты Первого это Светка Лобода, то спорить с ним об адекватности цены в 19грн за Леночку - бесполезно. :mrgreen:
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 19:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  somilitark написав:Крепитесь други,сегодня на арене отжигает макс петросянович,вы долго ждали,и вот она,новая\старая программа по просьбам трудящихся,ох чувствую он родной брат доллярчика по отцу!

... це ж треба! :mrgreen:

...а якщо так:
viewtopic.php?f=27&t=214665&p=4350266#p4350266
akurt написав:
ІНТЕРЕСНА РІЧ:
Тема гілки: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Так ось, получається, шо ніхто НЕ КУПИВ для себе, улюбленого, закордонну нерухомість.
І ніхто не може нам розказати ні про власний палац під Парижем, ні під Краковом, ні під Стокгольмом, ні під Улан-Батором...
Прикольно...
=====

Я написав:
... а оце, дійсно - добре підмітили!
Невже, за стільки часу, тут ніхто(крім господаря гілки) не може прхвалитись, що купив ДЕНЕБУТЬ, за межами України, хоч якусь нерухомість???!......(хоч би якийсь підвал, чи гараж! :mrgreen: )
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 19:47

  Долярчик написав:
  somilitark написав:Крепитесь други,сегодня на арене отжигает макс петросянович,вы долго ждали,и вот она,новая\старая программа по просьбам трудящихся,ох чувствую он родной брат доллярчика по отцу!

... це ж треба! :mrgreen:

...а якщо так:
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
akurt написав:
ІНТЕРЕСНА РІЧ:
Тема гілки: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Так ось, получається, шо ніхто НЕ КУПИВ для себе, улюбленого, закордонну нерухомість.
І ніхто не може нам розказати ні про власний палац під Парижем, ні під Краковом, ні під Стокгольмом, ні під Улан-Батором...
Прикольно...
=====

Я написав:
... а оце, дійсно - добре підмітили!
Невже, за стільки часу, тут ніхто(крім господаря гілки) не може прхвалитись, що купив ДЕНЕБУТЬ, за межами України, хоч якусь нерухомість???!......(хоч би якийсь підвал, чи гараж! :mrgreen: )

прахожий как-то намекал что купил "молодое поколение" недвиж в Италии.
Хотя может и сбрехал.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 20:05

  zahar_ написав:прахожий как-то намекал что купил "молодое поколение" недвиж в Италии.
Хотя может и сбрехал.

А что же у него на модный киевский МОП "с Леночкой" денег не хватило? :shock:
Или, модные МОПы это таки развод для понаехавших лохов? :mrgreen:
Востаннє редагувалось Эгоист в Чет 19 кві, 2018 20:09, всього редагувалось 3 разів.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 20:07

  zahar_ написав:
  Долярчик написав:
  somilitark написав:Крепитесь други,сегодня на арене отжигает макс петросянович,вы долго ждали,и вот она,новая\старая программа по просьбам трудящихся,ох чувствую он родной брат доллярчика по отцу!

... це ж треба! :mrgreen:

...а якщо так:
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
akurt написав:
ІНТЕРЕСНА РІЧ:
Тема гілки: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Так ось, получається, шо ніхто НЕ КУПИВ для себе, улюбленого, закордонну нерухомість.
І ніхто не може нам розказати ні про власний палац під Парижем, ні під Краковом, ні під Стокгольмом, ні під Улан-Батором...
Прикольно...
=====

Я написав:
... а оце, дійсно - добре підмітили!
Невже, за стільки часу, тут ніхто(крім господаря гілки) не може прхвалитись, що купив ДЕНЕБУТЬ, за межами України, хоч якусь нерухомість???!......(хоч би якийсь підвал, чи гараж! :mrgreen: )

прахожий как-то намекал что купил "молодое поколение" недвиж в Италии.
Хотя может и сбрехал.

... але, щось тут він не був помічений
viewtopic.php?f=27&t=214665&p=4350266#p4350266
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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